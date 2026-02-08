Te mennyit tudsz a híres filmrendezőkről? Steven Spielberg-kvíz

Az eddigiekben bemutattuk az olvasóknak Hollywood legnagyobb rendezőit. Elérkezett a vizsga ideje, így készítettünk egy kvízt, amivel bárki letesztelheti, mennyire ismeri a filmszakma legnagyobb arcait. Elsőként Steven Spielberg lesz a “vizsga” témája, aki olyan filmeket adott nekünk, mint a Jurassic Park, az E.T., a földönkívüli vagy az Indiana Jones-franchise.
Steven Spielberg háromszoros Oscar-díjas rendező már 10 éves korában a filmkészítés irányába kacsintgatott. Akkor még biztosan nem sejtette, hogy a kanyargós karrierösvénye Oscar-díjakhoz, kultikussá vált filmekhez és egész franchise-okhoz, sőt egészen egy EGOT-hoz vezet majd. Csak egy tehetséges kisfiú volt, aki a saját maga teremtette világokba menekült a szülei válása okozta fájdalomból. Annak ellenére, hogy többszöri próbálkozásra sem vették fel semmilyen filmes iskolába, és a Warner Bros. Stúdió körül ólálkodva jutott be a szakmába, mégis a világ egyik – ha nem a leghíresebb – filmrendezője vált belőle.
Ugyan nem ez volt az első filmje, mégis A cápa több szempontból is meghatározó mérföldkő lett az életműben. A forgatás alatt Spielberg többször is úgy érezte, elérte a mélypontot, ez a film sosem fog elkészülni, mert a mechanikus cápafigura folyamatosan szétesett, így csak feleannyiszor szerepel a jelenetekben, mint azt a rendező eredetileg elképzelte. De nem csak a cápával gyűlt meg a baja. A főszerepeket alakító Robert Shaw, akinek alkoholproblémái és szélsőséges viselkedése tetézte a konfliktust, egy alkalommal összeverekedett a másik főszerepet alakító Richard Dreyfuss-szal. A forgatás háromszor olyan hosszúra sikerült, mint eredetileg tervezték, így Spielberg meglepődése nem is lehetett volna nagyobb, amikor a film az 1975-ös nyár legnagyobb bevételt generáló mozija lett.
