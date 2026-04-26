Bűnözők a filmvásznon: magyar sorozatgyilkos! Ez a szörnyeteg ihlette A martfűi rémet

Az ember természeténél fogva kíváncsi lény, legyen szó a természet csodáiról, vagy akár a legvéresebb gyilkosságok részleteiről. Ezek az események nemcsak a valóságot feltárni kívánó dokumentumfilmesek fantáziáját mozgatták meg, hanem a játékfilmes rendezők és forgatókönyvírók is bőven kivették a részüket a hátborzongató történetek és bűnelkövetők vászonra álmodásából. Rovatunk következő cikksorozatában olyan filmeket gyűjtünk össze, melyek megtörtént bűnesetekről és híres-hírhedt bűnözőkről szólnak, nemzetközi és hazai vonatkozásban egyaránt. Kezdésként rögtön egy magyar filmet tárgyalunk, mely hazánk egyik legborzalmasabb sorozatgyilkosának állít emléket. Íme A martfűi rém, és aki ihlette.
A martfűi rém, polgári nevén Kovács Péter teherautósofőrként dolgozott a Jász-Nagykun-Szolnok megyei Martfűn és környékén. Áldozatait a környéken, a megye déli részén szedte. Általában az esti, éjszakai órákban, magányos nőket szemelt ki, leütötte, majd különös kegyetlenséggel bántalmazta őket. Kovács az úgynevezett kéjgyilkos típusú sorozatgyilkosok közé tartozik, akiknél a gyilkosság cselekedetét kimondottan a szexuális kielégülés motiválja.
Első gyilkosságát feltehetőleg 1957 július 22-én követte el, a Martfűi Cipőgyár egyik dolgozóját szemelte ki, aki magányosan indult hazafelé a műszak végeztével. A holttestet a rendőrség másnap felfedezte és rövid nyomozás után a nő személyazonosságát is kiderítették. Innen vezettek a szálak a nő egyik kollégájához, Kirják Jánoshoz, akit azonnal meg is vádoltak a gyilkossággal. Kirják ugyan ártatlan volt, de megtört a kihallgatások alatt és magára vállalta a bűncselekményt. Első fokon halálra ítélték, majd egy újratárgyalást követően enyhítettek az ítéleten, így a szegedi Csillag börtönbe szállították, ahol megkezdte életfogytig tartó börtönbüntetését, ártatlanul. Az eset a magyar igazságszolgáltatás történetének egyik legnagyobb felkiáltójeleként áll ma is a bűnüldöző szervek előtt, ugyanis a legnagyobb szakmai hiba, amit elkövethetnek, az egy ártatlan ember elítélése.
Kovács Péter ezt követően folytatta gyilkos tevékenységét, majd megnősült, családot alapított és dolgozott. Senki nem gyanakodott rá, ránézésre egy harmonikus családi életet élő munkásember benyomását keltette. Lebukására 1967-ben került sor, letartóztatását követően 4 gyilkosságot és 2 sikertelen kísérletet ismert be, a többi esetet a rendőrség nem tudta rábizonyítani. 1968 december 1-én végezték ki, Kirják Jánost pedig 11 év börtön után engedték szabadon, miután ártatlansága bizonyítást nyert.
A történet megihlette Sopsits Árpád filmrendezőt, aki A martfűi rém címen készítette el hetedik nagyjátékfilmjét 2016-ban. A film cselekménye nagyrészt a megtörtént eseményekre, jegyzőkönyvekre és nyomozati anyagokra támaszkodik fiktív elemekkel átszőve. A hazai bűnfilmek között szinte egyedülálló Sopsits rendezése, ugyanis ahogy hazánk kevés sorozatgyilkost termelt ki, így a róluk készült alkotásokban sem dúskálhatunk.
Főszereplőt nehéz lenne választanunk, ami egyrészt bravúros megoldás, másrészt megadja a nézőnek a lehetőséget, hogy több szemszögből is megvizsgálhassa ezt a bonyolult ügyet. A filmben az eredeti személyek neveit megváltoztatták. Az ártatlanul elítélt Kirják János Réti Ákos néven szerepel, és Jászberényi Gábor alakítja, aki legutóbb a Sárkányok Kabul felett című magyar háborús filmben nyújtott szintén remek alakítást. A gyilkost alakító Hajduk Károly tekintetétől borsódzik a hátunk, Anger Zsolt hozza az alkoholista, munkájába alaposan belefásult nyomozó karakterét, és a lelkes fiatal nyomozó, Szirmai szerepét játszó Bárnai Péter is remekül megállja a helyét.
A martfűi rém remek visszhangot váltott ki a magyar mozilátogatók körében, sőt, nemzetközi filmes elismeréseket is bezsebelhetett. Néhány évvel később Sopsits Árpád készített egy kibővített változatot, mely a Netflixen debütált minisorozatként és még behatóbban tanulmányozza Magyarország egyik legkegyetlenebb gyilkosának történetét.
