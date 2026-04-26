Bűnözők a filmvásznon: magyar sorozatgyilkos! Ez a szörnyeteg ihlette A martfűi rémet

Az ember természeténél fogva kíváncsi lény, legyen szó a természet csodáiról, vagy akár a legvéresebb gyilkosságok részleteiről. Ezek az események nemcsak a valóságot feltárni kívánó dokumentumfilmesek fantáziáját mozgatták meg, hanem a játékfilmes rendezők és forgatókönyvírók is bőven kivették a részüket a hátborzongató történetek és bűnelkövetők vászonra álmodásából. Rovatunk következő cikksorozatában olyan filmeket gyűjtünk össze, melyek megtörtént bűnesetekről és híres-hírhedt bűnözőkről szólnak, nemzetközi és hazai vonatkozásban egyaránt. Kezdésként rögtön egy magyar filmet tárgyalunk, mely hazánk egyik legborzalmasabb sorozatgyilkosának állít emléket. Íme A martfűi rém, és aki ihlette.

A martfűi rém még a filmkészítőket is megihlette (Fotó: Fodor Orsolya / Új Néplap)

A martfűi rém igaz története

A martfűi rém, polgári nevén Kovács Péter teherautósofőrként dolgozott a Jász-Nagykun-Szolnok megyei Martfűn és környékén. Áldozatait a környéken, a megye déli részén szedte. Általában az esti, éjszakai órákban, magányos nőket szemelt ki, leütötte, majd különös kegyetlenséggel bántalmazta őket. Kovács az úgynevezett kéjgyilkos típusú sorozatgyilkosok közé tartozik, akiknél a gyilkosság cselekedetét kimondottan a szexuális kielégülés motiválja.

Első gyilkosságát feltehetőleg 1957 július 22-én követte el, a Martfűi Cipőgyár egyik dolgozóját szemelte ki, aki magányosan indult hazafelé a műszak végeztével. A holttestet a rendőrség másnap felfedezte és rövid nyomozás után a nő személyazonosságát is kiderítették. Innen vezettek a szálak a nő egyik kollégájához, Kirják Jánoshoz, akit azonnal meg is vádoltak a gyilkossággal. Kirják ugyan ártatlan volt, de megtört a kihallgatások alatt és magára vállalta a bűncselekményt. Első fokon halálra ítélték, majd egy újratárgyalást követően enyhítettek az ítéleten, így a szegedi Csillag börtönbe szállították, ahol megkezdte életfogytig tartó börtönbüntetését, ártatlanul. Az eset a magyar igazságszolgáltatás történetének egyik legnagyobb felkiáltójeleként áll ma is a bűnüldöző szervek előtt, ugyanis a legnagyobb szakmai hiba, amit elkövethetnek, az egy ártatlan ember elítélése.