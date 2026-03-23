Visszavonul James Bond? Timothy Dalton a 80-hoz érve nem vállal új szerepeket

Összegyűjtöttük a legérdekesebb tudnivalókat Timothy Daltonról, aki 80. születésnapját ünnepelte egykori James Bondként.

Timothy Dalton James Bond szerepében lett világsztár ( Fotó: United Artists)

Timothy Dalton Walesben született, de nem walesi

Gyakran előfordul, hogy a híres walesi színészek közé sorolják a születési helye (Colwyn Bay) alapján, pedig csak azért ott jött világra, mert a brit haderő különleges különítményének kapitányaként az édesapja épp ott állomásozott 1946-ban. Apai ágon amúgy angol származású, anyai oldalról amerikai, utóbbi esetben olasz és ír felmenőkkel. Később Angliában nőtt fel, és magát is angolnak tartja.

Kettészakadt miatta a családja

Szerencsére nem szó szerint, csak a kis Timothy jövőjéről szóló vélemények tekintetében. Az apja támogatta a színészi ambícióit, nem függetlenül attól, hogy a saját családjában is előfordultak korábban vándormutatványosok. Az anyja és az anyai rokonság viszont távol akarta tartani a kiszámíthatatlan jövőtől, nem függetlenül attól, hogy ők voltak a család gazdagabb, előkelőbb ága.

Shakespeare vitte a színészi pályára

16 évesen, egy Macbeth-előadást látva döntötte el végleg, hogy színész akar lenni. A tanulmányait többek között a brit színjátszás legnevesebb iskolája, a Royal Academy of Dramatic Art diákjaként végezte, és klasszikus művek, azon belül is főleg Shakespeare-drámák színpadi szerepei éppúgy végigkísérték a pályáját, mint a filmes munkák.

Őt tartják a leghitelesebb 007-esnek

1987-ben örökölte meg James Bond szerepét Roger Moore-tól. Már korábban kétszer is felmerült a neve 007-es ügynökként, de egyik esetben még túl fiatalnak gondolta magát hozzá, utóbb pedig nem tetszett neki az a könnyed, humoros hangvétel, ami akkoriban a szériát jellemezte. Ezt jól mutatja az is, hogy a főszereplésével egy ridegebb, szárazabb Bond került a nézők elé, és a szakértők szerint az ő megközelítése áll a legközelebb ahhoz, amilyennek Ian Fleming a regényeiben megteremtette a figurát.

Több rekordot is tart James Bondként

185 centijével ő a legmagasabb az összes James Bondot játszó színész közül. Ő volt az utolsó James Bond, aki rágyújtott a filmvásznon. Nem mellesleg pedig a magánélete is neki rímel legjobban a figurára: ő az egyetlen a James Bondot játszó színészek közül, aki sosem nősült meg.