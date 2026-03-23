Visszavonul James Bond? Timothy Dalton a 80-hoz érve nem vállal új szerepeket

Összegyűjtöttük a legérdekesebb tudnivalókat Timothy Daltonról, aki 80. születésnapját ünnepelte egykori James Bondként.
Gyakran előfordul, hogy a híres walesi színészek közé sorolják a születési helye (Colwyn Bay) alapján, pedig csak azért ott jött világra, mert a brit haderő különleges különítményének kapitányaként az édesapja épp ott állomásozott 1946-ban. Apai ágon amúgy angol származású, anyai oldalról amerikai, utóbbi esetben olasz és ír felmenőkkel. Később Angliában nőtt fel, és magát is angolnak tartja.
Szerencsére nem szó szerint, csak a kis Timothy jövőjéről szóló vélemények tekintetében. Az apja támogatta a színészi ambícióit, nem függetlenül attól, hogy a saját családjában is előfordultak korábban vándormutatványosok. Az anyja és az anyai rokonság viszont távol akarta tartani a kiszámíthatatlan jövőtől, nem függetlenül attól, hogy ők voltak a család gazdagabb, előkelőbb ága.
16 évesen, egy Macbeth-előadást látva döntötte el végleg, hogy színész akar lenni. A tanulmányait többek között a brit színjátszás legnevesebb iskolája, a Royal Academy of Dramatic Art diákjaként végezte, és klasszikus művek, azon belül is főleg Shakespeare-drámák színpadi szerepei éppúgy végigkísérték a pályáját, mint a filmes munkák.
1987-ben örökölte meg James Bond szerepét Roger Moore-tól. Már korábban kétszer is felmerült a neve 007-es ügynökként, de egyik esetben még túl fiatalnak gondolta magát hozzá, utóbb pedig nem tetszett neki az a könnyed, humoros hangvétel, ami akkoriban a szériát jellemezte. Ezt jól mutatja az is, hogy a főszereplésével egy ridegebb, szárazabb Bond került a nézők elé, és a szakértők szerint az ő megközelítése áll a legközelebb ahhoz, amilyennek Ian Fleming a regényeiben megteremtette a figurát.
185 centijével ő a legmagasabb az összes James Bondot játszó színész közül. Ő volt az utolsó James Bond, aki rágyújtott a filmvásznon. Nem mellesleg pedig a magánélete is neki rímel legjobban a figurára: ő az egyetlen a James Bondot játszó színészek közül, aki sosem nősült meg.
Három James Bond-filmre szerződtették, de végül csak két alkalommal játszotta el a 007-es ügynököt a Halálos rémületben (1987) és A magányos ügynök (1989) esetében. A kilencvenes évek elején ugyanis hosszadalmas pereskedés kezdődött a hollywoodi UA/MGM stúdió és a Bond-jogokat birtokló Eon Productions között, aminek eredményeképp leálltak a készülő filmek munkálatai, és később az újraindulásban Dalton már nem vett részt, amit saját bevallása szerint óriási felszabadulásként élt meg.
Ugyan sosem adta házasságra a fejét, de így is élt hosszú kapcsolatokban. 1971 és 1986 között a színésznő Vanessa Redgrave volt a párja, sőt a Mária, a skótok királynője és a Hová tűnt Agatha Christie című filmekben együtt is játszottak. 1995 és 2003 között pedig a zenész Oksana Grigorievával élt együtt, tőle született az egyetlen gyermeke, Alexander.
Amikor épp nem forgat, az idejét a három otthona között osztja meg. Ezek közül az egyik Londonban, a másik Hollywoodban, a harmadik a karibi szigetország Antigua és Barbudában található. De rendszeresen felbukkan egy másik angol városban is, ugyanis a Manchester City futballcsapatának szurkolója évtizedek óta, és rendszeresen látható a csapat hazai meccsein.
Az utóbbi években hallhattuk őt Tüsi úr eredeti hangjaként a Toy Story-filmekben, és láthattuk őt olyan tévésorozatokban, mint a Doom Patrol, A korona és az 1923. A 2025-ben nézők elé került produkciók óta viszont nem vállalt új munkákat, és egyetlen készülő film vagy sorozat kapcsán sem hallani a közreműködéséről, így könnyen lehet, hogy 80 felett már nem tervez tovább színészkedni.
