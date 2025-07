James Bond a kezdetektől napjainkig: Összegyűjtöttük, kik bújtak a 007-es bőrébe – Galéria!

James Bond Ian Fleming regénysorozatának hőse. Fleming saját életének elemei ihlették a 14 részből álló kémregény-sorozatot, ugyanis a második világháborúban a haditengerészetnél szolgált mint kémelhárító. Bizonyos karaktereket és Bond jellemvonásait is akkori környezetéből kölcsönözte. Az első regény, a Casino Royale megírására azonban csak jóval később, 1952-ben került sor. Így született meg James Bond és indult világ körüli útra, amikor a '60-as évek elején Fleming eladta a regény megfilmesítési jogait és 1962-ben elkészült a Dr. No, melyben Sean Connery játszotta elsőként a 007-es ügynököt.

Sean Connery James Bond szerepének köszönheti hollywoodi karrierjének beindulását (Fotó: ZUMA Press/Northfoto)

James Bond a kezdetektől napjainkig

Ha a James Bond filmekre gondolunk, elsőként Sean Connery jut eszünkbe, pedig volt valaki, aki majd' tíz évvel korábban már szerepelt Bondként. Barry Nielsen már 1954-ben az első Bond-regény, a Casino Royale televíziós adaptációjában megnyerte magának a titkosügynök szerepét. Azonban nem véletlen, hogy Sean Connery maradt meg leginkább a köztudatban. Az Aki legyőzte Al Caponét sztárja a Dr. No című legelső Bond-filmmel indította be karrierjét. Egy idő után azonban kezdett teherré válni számára a szerep és ki akart törni, így szögre akasztotta a szmokingot. Utoljára 1983-ban alakította a szerepet a Soha ne mondd, hogy soha című filmben. A Connery által megformált Bond fektette le a karakter alapjait. Sármos volt, laza, ugyanakkor keménykötésű. Ő lett az irányadó a későbbi Bond-színészek számára. George Lazenby ugyan csak egyetlen alkalommal alakíthatta az ügynököt az Őfelsége titkosszolgálatában című 1969-es moziban, mégis bizonyos szempontból jelentős volt az alakítása. Nehéz dolga volt, tekintve, hogy Sean Connery nyomdokaiba kellett lépnie, az akkori kritika nem is nyilatkozott túlságosan elismerően róla. Azóta átértékelődött a megítélése, sokkal érzelmesebben, több mélységgel játszotta el a 007-est, mint Connery. Ezt követően Roger Moore lépett a porondra, ő játszotta a leghosszabb ideig Bond szerepét. Moore szintén más megközelítést alkalmazott, az igazi „brit gentleman” szellemében játszotta a karaktert és humorral vegyítette, ami merőben eltért a korábbi alakításoktól. A '90-es években újra felkapták a nézők a franchise-t, ekkor már Pierce Brosnan játszotta az Aranyszem és a Halj meg máskor James Bondját. Leköszönésével Daniel Craig kapta meg a szerepet, akinek alakítása egy új korszakot indított el a James Bond-szériában. A Connery által megálmodott keménység és Moore humora ötvöződik benne, azonban George Lazenby-hez hasonlóan több érzelemmel alakítja a szerepet. Olyat láthattunk tőle, amit eddig egyik Bond-karaktertől sem, hiszen még gondolni sem szabad rá, hogy az akcióhős is sebezhető. Utolsó alkalommal a Nincs idő meghalni (2021) című filmben bújt az ügynök szerepébe, ezzel el is búcsúzott a karaktertől.