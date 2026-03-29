„Már nagyon közel járunk” – Bejelentkezett a Terrifier 4. rendezője: ekkor tér vissza a bohócrém

Kötve hisszük, hogy 2024 karácsonyát elfelejtik a horrorfilmek szerelmesei. Ugyanis ekkor rúgta mások lefűrészelt lábaival a mozik ajtajait Art, a gyilkos bohóc. A hazánkban a Bohócrém karácsonya címre hallgató Terrifier 3. kis költségvetéséhez képest óriási siker lett. Nem elég, hogy lekörözte az első két fejezetet, és a franchise legjövedelmezőbb darabja lett, de még egy másik bohócot, Joaquin Phoenix Jokerét is lemosta a porondról. A rajongók pedig érthető módon már tűkön ülve várják azóta is a következő részt, ami körül sajnos túl nagy csend honolt. Egészen mostanáig...

A David Howard Thornton által alakított Art hamarosan visszatér a Terrifier 4. részében (Fotó: IMDb)

Még kicsit várat magára a Terrifier-filmek kegyetlen mókamestere

Ugyan a trilógiát megalkotó Damien Leone már több mint egy éve posztolta büszkén, hogy elkezdte írni a legújabb Horrorra akadva-epizódban is kifigurázott Terrifier-sztori 4. részének forgatókönyvét, azóta semmit sem lehetett hallani a projektről.

A kaszabolós bohóchorror megálmodója viszont most egy Facebook-posztban nyugtatta meg az idegenes fanokat, akik már attól rettegtek, hogy mégsem láthatják többet kedvencüket. Leone elárulta, hamarosan kész lesz az egyébként Art eredettörténetéről szóló szkript, és utána a tettek mezejére léphetnek:

Mivel mostanában rengeteg találgatás és téves információ kering a Terrifier 4. körül, gondoltam bejelentkezem egy hivatalos frissítéssel. A forgatókönyv már nagyon közel van a befejezéshez, és reményeim szerint idén tavasszal elkezdhetjük az előkészítési munkálatokat. Sok okból ez a legfontosabb forgatókönyv, amit valaha írtam, ugyanakkor a legnagyobb kihívást is jelenti. Rengeteg anyagot kell feldolgozni, és sok minden múlik ezen a filmen, nemcsak kreatív, hanem érzelmi szempontból is

– írta a népszerű horror-franchise atyja, bár az továbbra is rejtély, hogy nagyjából mikorra várható a mozi megjelenése, de idén már szinte biztosan nem.

Vajon a gyilkos bohóc Budapestre is ellátogat? (Fotó: IMDb)

Gyilkos bohócok áraszthatják el hamarosan a fővárost

A Terrifier 4-re tehát egyelőre még várni kell, sajnos többet is, mint ahogy arra korábban számítottunk, a magyar fanok viszont aligha maradnak a rettegés nélkül. A nemrégiben megrendezett, sztárparádét felvonultató Comic Con mintájára ugyanis sor kerül az első Budapest Horror Conra is.