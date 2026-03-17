Botrány! Betámadták Teyana Taylort az Oscar-gálán — Nem hagyta magát a világsztár!

Bár személyesen nem kapta meg a legjobb női mellékszereplőnek járó elismerést, Teyana Taylor mégis jó hangulatban töltötte az Oscar 2026-os rendezvényét. Amikor bejelentették, hogy Amy Madigan kapja a díjat, a közönséggel együtt ujjongott és az Egyik csata a másik után című filmje az idény legjobb alkotásának járó aranyszobrocskát vihette haza. Egy ilyen eseményen viszont elkerülhetetlenül előfordulnak kisebb-nagyobb közjátékok, melynek ezúttal ő volt a célpontja.
Az internetre felkerült egy videó, melyen a színésznőt láthatjuk, ahogy valakit éppen leszid valakit. Ennek tanulsága szerint Teyana Taylor egy igen rejtélyes incidens elszenvedője lett az Oscar-gála alatt, melyet részletében sikerült rögzíteni. Az eseményre csinosan kiöltözött Teyana Taylor erélyesen felemelte a hangját, és a következőket mondta:
Egy férfi vagy, aki nőre emeli a kezét. Nagyon tiszteletlen. Ne érj hozzám és ne lökdöss.
Nehezen bírt az indulataival, a videó szerint, amikor az illető távolabb került, akkor is idegesen ismételgette, hogy mennyire tiszteletlen, hogy meglökték őt és majdnem egy másik nőt is. Később a Variety információi szerint kiderült, hogy egy biztonsági őrrel került összetűzésbe, miután Taylor segíteni próbált felmenni a színpadra Pam Abdy és Mike DeLuca, Warner Bros. fejeseknek. Az Oscar szervezői később hivatalos nyilatkozatban kértek bocsánatot a színésznőtől.
Az eset után a TMZ-nek adott egy interjút, melyben higgadtabban kifejtette érzéseit.
A biztonságiak sokat segítettek. Mindig van egy ilyen, de tökéletesen jól vagyok. Boldog vagyok. Nincs min csodálkozni. Az emberek szeretnek találgatni, de az igazság csak annyi, hogy nem tolerálom a tiszteletlenséget, különösen akkor, amikor váratlanul és minden ok nélkül történik.
Teyana Taylor egyébként az egész estét felfokozott hangulatban töltötte. Amikor az Egyik csata a másik után megkapta a legjobb film díját, felkísérte a rendező Paul Thomas Andersont a színpadra és játékosan szorongatta a nyakát örömében, ahogy ez a lentebbi videón is látszik.
Hasonló örömben tört ki akkor is, amikor versenytársa, a Fegyverek sztárja, Amy Madigan nyerte meg a legjobb női mellékszereplő Oscar-díját ő helyette. Felfokozott hangulatában még a székéből is kiugrott, amin a nézők lepődtek meg leginkább — mi lett volna itt, ha ő nyeri meg a díjat?
Utóbbit egyébként eléggé szétszedték a közösségi felületeken mondván, hogy kissé túlzásnak tűnik ez a reakció. Az egyik ilyen kommentre a színésznő maga is válaszolt azzal, hogy a világ tele van rossz vesztesekkel és az emberek kezdik elfelejteni, milyen az igazi sportszerűség, ami mindenkit felháborít.
