Szívszaggató gyász akasztotta meg a Golden Globe gálát: Rob Reiner bestiális meggyilkolására emlékeztek

A 2026-os Golden Globe-díjátadónak ugyan nem volt külön megemlékező szegmense, de Nikki Glaser humorista, aki a 83. Golden Globe-gála házigazdája volt, tett róla, hogy méltóképpen megemlékezzen a 2025 végén szörnyű gyilkosság áldozatául esett Rob Reiner rendezőről.

A Golden Globe 2026 házigazdája, Nikki Glaser szokatlan módon tisztelgett Rob Reiner emléke előtt (Fotó: PA)

Golden Globe 2026: Rob Reiner rendezőről is megemlékeztek

A magyar idő szerint január 12-én hajnalban kezdődő Golden Globe-díjátadón, az Oscar-gálával ellentétben nem szoktak külön megemlékezni az elmúlt évben elveszített sztárokról, Nikki Glaser házigazda azonban egy nem szokványos, de mégis megható és tiszteletteljes módját választotta, hogy adózzon Rob Reiner rendező emlékének, akit feleségével, Michele Reinerrel együtt holtan találtak brentwoodi otthonukban december 14-én.

A humorista a USA Today-nek adott interjúban azt mondta, mivel a Golden Globe-nak nincs külön megemlékező szegmense, a maga módján fog tisztelegni a tragikus körülmények között elhunyt rendező előtt. Glaser egy Spinal Tap feliratú baseball sapkát viselt, ami Rob Reiner Spinal Tap című legendás rendezésére utalt. Az áldokumentumfilm a Spinal Tap névre keresztelt fiktív zenekarról készült, és igazi kultfilmmé vált. Ez volt Rob Reiner első rendezése. A humorista ezt a sapkát viselte, amikor a 2026-os Golden Globe-gála a végéhez érkezett, és amikor kiállt a színpadra, hogy lezárja a műsort, záróbeszédébe belecsempészte a film egyik legtöbbet idézett és már szállóigévé vált mondatát is.

Rob Reiner és felesége, Michele Reiner gyilkossági ügye még mindig tárgyalás alatt áll (Fotó: AdMedia / MediaPunch)

Hát ez volt a mi kis műsorunk. Azt hiszem, feltekertük 11-ig. Köszönöm nektek ezt a csodás estét, remélem eltaláltuk a szellemesség és a hülyeség közti egyensúlyt.

A “feltekertük 11-ig" a Spinal Tap azon jelenetére utal, amikor Nigel Tufnel azt magyarázza a dokumentumfilmes stábnak, hogy miért megy az erősítőn található gomb fokozata 11-ig és nem 10-ig. Amikor megkérdezik tőle, miért nem csinálják csak egyszerűen hangosabban 10-es fokozatot, azt mondja azért, mert az közel sem ugyanaz. Úgy beszél erről, mintha feltalált volna valami forradalmi technikai újítást, de valójában az egésznek semmi értelme, viszont ő ezt egyáltalán nem látja. Innen ered a “feltekertük 11-ig" kifejezés, ami arra vonatkozik, amikor valamit túlzásba visz az ember.