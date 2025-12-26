25 éve minden évben ellopja a karácsonyt – Kerekes József elárulta, miért szeretjük ennyire A Grincset

Ugyan sokaknak az a mottója, hogy „nincs karácsony Kevin nélkül”, de le mernénk fogadni, hogy az ünnepek alatt A Grincs legalább annyiszor megfordul a magyar háztartásokban, mint a Reszkessetek, betörők! pöttöm főhőse. Idén pedig már nem kevesebb, mint 25 éve annak, hogy Jim Carrey zöld szőrmókja felesküdött arra, hogy ellopja a karácsonyt. A Bors ennek apropóján kereste meg a főszereplő magyar hangját, Kerekes Józsefet.

Jim Carrey Grincs című karácsonyi mozija idén ünnepli megjelenésének 25. évfordulóját (Fotó: KPA Honorar & Belege)

A Grincs Kerekes Józseffel lett igazán Grincs

Ahogy szerte a világon, úgy Magyarországon is óriási rajongótábora van Ron Howard 2000-ben megjelent karácsonyi mozijának, A Grincsnek. A hazai fanatikusok pedig el sem tudnák képzelni szeretett mufurc karakterüket Kerekes József legendás orgánuma nélkül. Ám, az még talán a legnagyobb rajongókat is meglepheti, hogy a negyed évszázada hatalmas népszerűségnek örvendő fura figura poénjait és beszólásait anno milyen rövid időtartam alatt sikerült rögzíteni a stúdióban. Kerekes József a Bors kérdésére így emlékezett vissza a 25 évvel ezelőtti munkálatokra:

Mindössze egy nap alatt, reggel kilenctől este kilencig vettük fel. Kemény munka és embert próbáló feladat volt, de én imádtam csinálni, mert ez egy tüneményes mese, egy igazi édes barommal a főszerepben

– kezdte a beszélgetést Kerekes.

Bár Kerekes József hangja egybeforrt a Grincsével, a színész orgánuma nemcsak karácsonykor hallható (Fotó: Vadnai Szabolcs / Bors)

Az 1957-ben megszületett mesefigura annak ellenére lett a karácsony egyik legmeghatározóbb alakja, hogy ő maga egyenesen utálja az ünnepeket. Adta magát a kérdés a karakter magyar megszólaltatója számára, hogy akkor mégis miért ilyen népszerű az ünnepek eme zöld ellenlábasa az emberek körében. Kerekes Józsefnek pedig erről is megvolt a véleménye:

A Grincs nem egy gonosz figura, az ő története tulajdonképpen egy tanmese. Őt nagyon csúnyán megbántották, erősen beletiportak a lelkébe még gyerekkorában, és emiatt a bosszú egy sajátos formáját választotta. Ám, attól, hogy a végén jóra fordul és megváltozik, csak még inkább szerethetővé válik. És egyébként is, az emberek szeretnek azonosulni az ilyen furcsa figurákkal.

– fejtette meg A Grincs sikerét a színész.