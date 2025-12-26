25 éve minden évben ellopja a karácsonyt – Kerekes József elárulta, miért szeretjük ennyire A Grincset

Ugyan sokaknak az a mottója, hogy „nincs karácsony Kevin nélkül”, de le mernénk fogadni, hogy az ünnepek alatt A Grincs legalább annyiszor megfordul a magyar háztartásokban, mint a Reszkessetek, betörők! pöttöm főhőse. Idén pedig már nem kevesebb, mint 25 éve annak, hogy Jim Carrey zöld szőrmókja felesküdött arra, hogy ellopja a karácsonyt. A Bors ennek apropóján kereste meg a főszereplő magyar hangját, Kerekes Józsefet.
Ahogy szerte a világon, úgy Magyarországon is óriási rajongótábora van Ron Howard 2000-ben megjelent karácsonyi mozijának, A Grincsnek. A hazai fanatikusok pedig el sem tudnák képzelni szeretett mufurc karakterüket Kerekes József legendás orgánuma nélkül. Ám, az még talán a legnagyobb rajongókat is meglepheti, hogy a negyed évszázada hatalmas népszerűségnek örvendő fura figura poénjait és beszólásait anno milyen rövid időtartam alatt sikerült rögzíteni a stúdióban. Kerekes József a Bors kérdésére így emlékezett vissza a 25 évvel ezelőtti munkálatokra:
Mindössze egy nap alatt, reggel kilenctől este kilencig vettük fel. Kemény munka és embert próbáló feladat volt, de én imádtam csinálni, mert ez egy tüneményes mese, egy igazi édes barommal a főszerepben
– kezdte a beszélgetést Kerekes.
Az 1957-ben megszületett mesefigura annak ellenére lett a karácsony egyik legmeghatározóbb alakja, hogy ő maga egyenesen utálja az ünnepeket. Adta magát a kérdés a karakter magyar megszólaltatója számára, hogy akkor mégis miért ilyen népszerű az ünnepek eme zöld ellenlábasa az emberek körében. Kerekes Józsefnek pedig erről is megvolt a véleménye:
A Grincs nem egy gonosz figura, az ő története tulajdonképpen egy tanmese. Őt nagyon csúnyán megbántották, erősen beletiportak a lelkébe még gyerekkorában, és emiatt a bosszú egy sajátos formáját választotta. Ám, attól, hogy a végén jóra fordul és megváltozik, csak még inkább szerethetővé válik. És egyébként is, az emberek szeretnek azonosulni az ilyen furcsa figurákkal.
– fejtette meg A Grincs sikerét a színész.
A hangját Peter Griffinnek, Shrek Szamarának vagy épp a Madagaszkár pingvinjének is rendszeresen kölcsönadó, 63 éves színész azt is elárulta, noha ritkán hallgatja vissza magát a kész művekben, A Grincs kivételt képez, hiszen gyermekei társaságában néha még mindig leül egy kicsit a tévé elé nosztalgiázni az ünnepek alatt:
Bár azokat a filmeket, amiket én szinkronizálok, többnyire csak egyszer-kétszer látom, ám a Grincs az mégis egy visszatérő darab. A karácsonyi műsor elmaradhatatlan része bármelyik csatornán, szóval ebbe mindig bele szoktam futni, és ilyenkor egy kicsit óhatatlanul nosztalgiázni kezdek, hogy mit is csináltam idestova 25 éve. És azt kell mondjam, meg vagyok vele elégedve!
– teszi hozzá nevetve a Jászai Mari-díjas színművész, aki megjegyezte, még ma is sokan ismerik fel a hangjában a zöldellő karaktert.
Ha már pedig karácsony, lapunk kíváncsi volt arra is, hogyan tölti az ünnepeket az az ember, aki a karácsonyi filmek egyik legemblematikusabb alakját szólaltatta meg egykor. Az e hónapban bemutatott, elsöprő sikert arató Naptárlányokban is szerepet vállaló Kerekes Józsefnek viszont szerencsére nem magányba és önsajnálatba burkolózva telnek a mindennapjai ilyenkor, mint a Grincsnek. Épp ellenkezőleg, a színész ezekben a napokban szerettei társaságában, nem is egy, hanem két ünnepet celebrál egyszerre:
Négy gyermekem van, ketten már felnőtt, önálló életet élő hölgyek, illetve van még a két kicsi, de már ők sem olyan kicsik, 12 és 15 évesek. A két naggyal karácsonyozunk, a két kicsivel hanukát tartunk szűk családi körben, szóval ebben is igen színes a család. De mindkettőt megünnepeljük, szóval a legnagyobb haszonelvezői ünnepeknek nyilvánvalóan a gyermekeim, akik hanukára és karácsonyra is kapnak ajándékot. De egyébként a legfontosabb dolog a szeretet, és minden más le van tojva!
− zárta a beszélgetést Kerekes József.
