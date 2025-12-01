„Imádom Woody Allent” — Szexuális botrányai ellenére kiáll a rendező mellett Scarlett Johansson

A rendező karrierjét már bő harminc éve beárnyékolják a Mia Farrow révén napvilágot látott szexuális zaklatás botrányok. Ettől függetlenül továbbra is gyártotta a filmeket, melyekből három Scarlett Johansson főszereplésével készült. A Woody Allen filmek (Match Point, Vicky Cristina Barcelona, Füles) sztárja nem csak szakmai, de mély baráti szinten is közel vannak egymáshoz és mint olyan, kitart mellette.

Woody Allen felesége azóta is egykori nevelt lánya (Fotó: picture alliance / Rocco Spaziani)

Sokan elpártoltak Woody Allentől

A botrányt Woody Allen egykori élettársa, Mia Farrow robbantotta ki még 1992-ben, amikor a színésznő rátalált a közös fogadott lányáról, az akkor 21 éves Soon-Yi Previnről készült intim fotókra a rendező lakásában. Később a fiatal lánnyal össze is házasodott és a mai napig együtt élnek. Farrow nem hagyta annyiban a dolgot, és a nyilvánosságban azt közölte, hogy másik adoptált lányukat, az akkor hétéves Dylant a tiltás ellenére meglátogatta és molesztálta. Az ügyből a hatósági vizsgálatokat követően nem emeltek vádat, viszont a popkultúra egyik legvitatottabb helyzetévé vált és a 2017-ben indult #MeToo mozgalom révén Woody Allen az első volt, aki ellen fellázadt a világ.

Scarlett Johansson azonban töretlenül ragaszkodik ahhoz, hogy Woody Allen ártatlan és a Telegraph-nak adott interjújában erről is beszélt. A színésznőt arról kérdezték, hogy hogyan hatott a szakmai megítélésére az, hogy ezt a népszerűtlen álláspontot képviseli:

Soha nem tudhatod, mit indít el egy dominó effektus, de az anyám mindig arra ösztönzött, hogy legyek önmagam, hogy becsületes legyek és hogy mennyire fontos, hogy kiálljak azért, amiben hiszek. Emellett fontos tudni, azt amikor még nem a te időd jött el. Nem is azért, hogy elhallgattasd magad. Néha egyszerűen nem neked kell megszólalnod. Ez egy olyan dolog, amit az érésemmel együtt én is egyre jobban megértek.

— ecsetelte Johansson.

2019-ben, az úgynevezett MeToo korszak lecsengő ágában a Marvel filmek Fekete Özvegye arról beszélt, hogy bármikor szívesen dolgozna újra a rendezővel:

Imádom Woodyt. Hiszek neki és bármikor elfogadnám, ha forgatni hívna. Gyakran találkozok Woodyval és gyakran beszélünk a botrányról. Egyenes voltam vele és ő is egyenes volt velem. Kitart az ártatlansága mellett és én hiszek neki.

Ugyanakkor többen a filmvilágban elfordultak a rendezőtől — vélhetően azért, hogy elkerüljenek egy PR katasztrófát. Akik korábban dolgoztak vele, Greta Gerwig, Timothée Chalamet, Elliot Page, Griffin Newman és David Krumholtz mind kifejezték, hogy bánják a közös munkát Woody Allennel. Sőt, Chalamet minden bevételt, amit az Egy esős nap New Yorkban című filmért kapott, visszaforgatta jótékonyságba, mintegy látványos elfordulásként a botrányos körülményektől.