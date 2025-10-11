Nem áll le a Disney — jöhet az Aranyhaj élőszereplős feldolgozása Scarlett Johanssonnal

A Disney könyvelői és kreatívjai komoly összeadásokat és kivonásokat végezhettek az elmúlt évben, hogy feltérképezzék, megéri-e haladni az élőszereplős trendekkel. Az idei, Rachel Ziegler főszereplésével készült bűn rossz Hófehérke feldolgozás több mint 250 millió dolláros büdzséből készült, mely majdnem 100 millió dolláros kieséssel zárta a kasszákat. A bukás után többen is fellélegeztek, akik megteltek az eredetiséget mellőző filmek sorozatától, de időközben kijött egy live-action Lilo és Stitch, mely több mint 1 milliárd dolláros bevétellel zárt, és ezzel éves rekordot döntött a filmiparban. Korábban a Hófehérke miatt behúzták a féket az Aranyhaj reboot tervezésében, de a legújabb infó szerint mégis megcsinálják.
A dilemma tanulsága végül az lett, hogy a Disney folytatja az élőszereplős újradolgozások futószalagon való gyártását. Amíg nem született meg a döntés, parkolópályára tettek megannyi projektet, köztük az Aranyhaj rebootot, melyet úgy tűnik, végül mégis megcsinál a Disney — sőt, felgyorsítva a folyamatot.
A sztori a 2010-es, Aranyhaj és a nagy gubanc című animációs filmet veszi alapul, mely a stúdió 50. animációs filmje volt és egykor 600 millió dollárt hozott a konyhára. Ebben a gonosz anyuka a világtól elzárva tartja közel magához Rapunzelt, hogy fiatalon tartsa. Ekkor megjelenik Flynn Rider, a sármos tolvaj, akivel a lány kiszökik otthonából, hogy világot és kalandokat láthasson.
A feldolgozásról eddig viszonylag keveset tudunk, az viszont már egészen biztos, hogy Michael Gracey (Better Man: Robbie Williams) fogja rendezni és Rapunzel aljas anyjának a szerepére Scarlett Johanssont tervezik.
A Disney ezen kívül az alábbi rajzfilmjeiből szeretne később élőszereplős feldolgozást:
Mindent összevetve tényleg úgy tűnik, hogy a Disney-nek bejöttek a számításai a live-action újragondolásokkal, mert az olykor gyatra minőség és újrafelhasznált ötletek dacára az emberek újra és újra bizalmat szavaznak nekik, nem beszélve a nosztalgiáról. A jelek szerint ezt a Hófehérke bukása nem tudta megállítani.
