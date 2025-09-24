Ázsia ExpresszSztárban Sztár All StarsMegasztárOtthon Start Program
Érkezik a legújabb Frankenstein menyasszonya-sztori - Szörnyként keres feleséget Christian Bale

Frankenstein
PUBLIKÁLÁS: 2025. szeptember 24. 15:15
Maggie GyllenhaalChristian Bale
Frankenstein történetét számos formában feldolgozta már a filmipar, sőt, már azzal is foglalkoztak, mi van akkor, amikor a szörnyeteg társra vágyik. Maggie Gyllenhaal új filmje, a The Bride is az utóbbi aspektust feszegeti.

Megérkezett a Maggie Gyllenhaal rendezésében készülő The Bride című film első előzetese. A főszerepben Christian Bale alakul át ismét a felismerhetetlenségig, ezúttal Frankenstein szörnyetegévé, Jessie Buckley színésznő, aki mostanában egyre feljebb lépked a hollywoodi létrán, a szörnyeteg menyasszonyát alakítja majd, szintén elképesztő külsővel.  

A The Bride lehet Jessie Buckley újabb nagy dobása (Fotó: YouTube)
A The Bride lehet Jessie Buckley újabb nagy dobása (Fotó: YouTube)

The Bride: az új Frankenstein-történet 

Idén már kapunk egy adagot a Mary Shelley regényadaptációból Guillermo del Toro rendező jóvoltából. A faun labirintusa rendezője ismét feltámasztotta Frankenstein szörnyetegét, akit Jacob Elordi alakít, míg a jó doktor szerepében Oscar Isaac látható. Nagy reményeket fűzünk a filmhez, mert a Velencei Filmfesztiválon 13 perces álló tapsot kapott, ami a fesztivál történetének leghosszabb ovációja volt. Úgy tűnik, Shelley kisasszony klasszikus regénye még több mint 200 év távlatából is újra meg újra megihleti a filmkészítőket, ugyanis Jake Gyllenhaal testvére, Maggie Gyllenhaal elkészítette az eredeti Frankenstein sztori folytatását. A The Bride igazi családi projekt lett, a filmben nem csak Maggie Gyllenhaal testvére, Jake Gyllenhaal játszik, hanem a színésznő férje, Peter Sarsgaard is. A szörnyeteget az emberfeletti átalakulásairól híres Christian Bale alakítja, aki ezúttal ugyan nem fogyott drasztikusan, de alaposan el lett maszkírozva. A címszereplő menyasszony szerepében Jessie Buckley látható, aki eddig kevés reflektorfényt kapott, azonban most megtörtént karrierje nagy áttörése a Hamnet című filmmel, ami akkora sikert aratott, hogy Buckley-t máris az Oscar esélyesek közé repítette.

Christian Bale-re megint rá sem lehet ismerni (Fotó: YouTube)
Christian Bale-re megint rá sem lehet ismerni (Fotó: YouTube)

Miről szól a The Bride? 

Az előzetes alapján annyit biztosan megállapíthatunk, hogy bár az események a ‘30-as években játszódnak, a film kicsit sem szokványos, kosztümös módon mutatja be a Frankenstein menyasszonya-sztorit. A kiindulópont még felhasználja az eredeti cselekményt, azaz, hogy Frankenstein szörnyetege magányos és társra vágyik. Chicagóba utazik, hogy felkeresse Dr. Euphroniust, és a segítségét kérje. A doktor kötélnek áll, így együttes erővel kiássák egy nemrég meggyilkolt fiatal nő holttestét, és megtörténik a csoda. A szörnyeteg és menyasszonya onnantól kezdve elválaszthatatlan párost alkotnak, de az idill nem tart sokáig. A rendőrség célkeresztjébe kerülnek és állandó menekülésre kényszerülnek, a horrorfilm így egy ponton akcióthrillerbe fordul. A forgatókönyvhöz Mary Shelley Frankenstein, avagy A modern Prométheusz című regényét használták fel, illetve a jóval később, 1935-ben született Frankenstein menyasszonya című James Whale némafilmből merítettek. Maggie Gyllenhaal már korábban is bizonyított rendezőként, Az elveszett lány című filmjéért 2022-ben Oscar-díjra jelölték a legjobb adaptált forgatókönyv kategóriájában. Jessie Buckley is feltűnt ebben a moziban, szintén bezsebelve egy Oscar jelölést a legjobb női mellékszereplőként. A rendező Gyllenhaal még 2024 áprilisában posztolt a forgatásról, a képeken az elmaszkírozott Christian Bale-t láthattuk, így a film már közel két éve készül. A Warner Bros. Stúdió az előzetes érkezésével egyetemben azt is elárulta, hogy a The Bride 2026 márciusában érkezik a mozikba.  

 

