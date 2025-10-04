Náciként és nácivadászként is hazavitte az Oscart: 69 éves lett Tarantino kedvence, Christoph Waltz

Christoph Waltz, Tarantino egyik kedvenc színésze most ünnepli 69. születésnapját. A színész Bécsben született színházi gyökerekkel rendelkező családba, így nem volt kérdés, hogy maga is színészi pályára lép. A hírnév sokáig elkerülte, különösen az angol nyelvű filmpiacon, egészen addig, amíg Quentin Tarantino rendező ki nem szemelte őt Hans Landa szerepére a Brad Pitt főszereplésével készült Becstelen brigantykban. Íme Christoph Waltz legfontosabb alakításai.

Christoph Waltz, akit Quentin Tarantino fedezett fel nekünk (Fotó: UPI Photo / eyevine)

Christoph Waltz korai alakításai és karrierje

Christoph Waltz Bécsben végezte tanulmányait, utána főként a színházban találta meg a számítását. Később német nyelvű televíziós sorozatokban és filmekben is szerepelt, például a nálunk is nagy népszerűségnek örvendő Tetthely című bűnügyi szériában is feltűnt 3 epizód erejéig. Számára kétségtelen, hogy a legnagyobb kihívást az angol nyelvű filmiparba való betörés jelentette. Ekkor jött Quentin Tarantino, aki a Becstelen brigantykkal gyakorlatilag halhatatlanná tette az osztrák származású színészt.

Christoph Waltz legfontosabb szerepei

Becstelen brigantyk (2009)

A Becstelen brigantyk Brad Pitt, Eli Roth és Diane Kruger főszereplésével készült. Tarantino elmondása szerint ezt a forgatókönyvét sikerült a legjobban vászonra adaptálni, és sokak szerint ez lett a rendező legjobb alkotása. Mondhatjuk, hogy Christoph Waltz felbukkanása mentette meg a filmet, ugyanis Tarantino annyira nem találta meg a megfelelő színészt Hans Landa szerepére, hogy ott akarta hagyni az egész projektet. Attól tartott, hogy egy olyan karaktert írt a forgatókönyvbe, akihez nem fog találni senkit, aki el tudja majd játszani. Waltz meghallgatása után azonban a rendező és a producer, Lawrence Bender megállapították, hogy megtalálták a tökéletes embert a szerepre. Hans Landa akkorát robbant, hogy Christoph Waltz-ot egészen Hollywood krémjéig repítette. A filmben nyújtott alakítása rögtön egy Oscar-díjat hozott neki a legjobb férfi mellékszereplőnek járó kategóriában, továbbá egy BAFTA díjat és egy cannes-i szobrocskát is bezsebelt.