Náciként és nácivadászként is hazavitte az Oscart: 69 éves lett Tarantino kedvence, Christoph Waltz

Christoph Waltz, Tarantino egyik kedvenc színésze most ünnepli 69. születésnapját. A színész Bécsben született színházi gyökerekkel rendelkező családba, így nem volt kérdés, hogy maga is színészi pályára lép. A hírnév sokáig elkerülte, különösen az angol nyelvű filmpiacon, egészen addig, amíg Quentin Tarantino rendező ki nem szemelte őt Hans Landa szerepére a Brad Pitt főszereplésével készült Becstelen brigantykban. Íme Christoph Waltz legfontosabb alakításai.
Christoph Waltz Bécsben végezte tanulmányait, utána főként a színházban találta meg a számítását. Később német nyelvű televíziós sorozatokban és filmekben is szerepelt, például a nálunk is nagy népszerűségnek örvendő Tetthely című bűnügyi szériában is feltűnt 3 epizód erejéig. Számára kétségtelen, hogy a legnagyobb kihívást az angol nyelvű filmiparba való betörés jelentette. Ekkor jött Quentin Tarantino, aki a Becstelen brigantykkal gyakorlatilag halhatatlanná tette az osztrák származású színészt.
A Becstelen brigantyk Brad Pitt, Eli Roth és Diane Kruger főszereplésével készült. Tarantino elmondása szerint ezt a forgatókönyvét sikerült a legjobban vászonra adaptálni, és sokak szerint ez lett a rendező legjobb alkotása. Mondhatjuk, hogy Christoph Waltz felbukkanása mentette meg a filmet, ugyanis Tarantino annyira nem találta meg a megfelelő színészt Hans Landa szerepére, hogy ott akarta hagyni az egész projektet. Attól tartott, hogy egy olyan karaktert írt a forgatókönyvbe, akihez nem fog találni senkit, aki el tudja majd játszani. Waltz meghallgatása után azonban a rendező és a producer, Lawrence Bender megállapították, hogy megtalálták a tökéletes embert a szerepre. Hans Landa akkorát robbant, hogy Christoph Waltz-ot egészen Hollywood krémjéig repítette. A filmben nyújtott alakítása rögtön egy Oscar-díjat hozott neki a legjobb férfi mellékszereplőnek járó kategóriában, továbbá egy BAFTA díjat és egy cannes-i szobrocskát is bezsebelt.
A Vizet az elefántnak című drámában August, az agresszív cirkuszigazgató szerepét eredetileg nem más bitorolta, mint a Titokzatos folyó sztárja, Sean Penn, aki végül dobta a szerepet. Ekkor keresték meg vele az újonnan felfedezett Waltz-ot, aki hátborzongató alakítást nyújtott.
A Becstelen brigantyk után Tarantino már nem is engedte ki a karmai közül az osztrák származású tehetséget. A Django elszabadul című filmjében Dr. King Schultz szerepét már egyenesen Waltz-nak írta. A színész pedig pontosan emiatt majdnem visszautasította a lehetőséget, mert úgy érezte, túlságosan passzol rá. Azzal az egy feltétellel ment bele, ha a karaktere “tiszta, és mentes minden negatív cselekedettől.” Waltz más nehézségekkel is szembesült a Django forgatása kapcsán. Az egyik lovas jelenetben hátasa úgy döntött, megszabadul tőle és ledobta a hátáról, ami a színész számára csípőtöréssel végződött. A baleset után Jamie Foxx viccből egy biztonsági övvel ellátott nyerget ajándékozott Waltz-nak.
A színész napjainkban is aktívan forgat, a Gyilkos a házban szériában is szerepel, nagyvásznon pedig Guillermo del Toro Frankenstein filmjében láthatjuk legközelebb.
