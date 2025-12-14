"Megpróbált megölni" – Uma Thurman kitálalt a Kill Bill forgatásán történt súlyos balesetről

Uma Thurman Kill Billben nyújtott ikonikus alakítása nem volt olyan könnyű, mint amilyennek a nézők számára tűnhetett. A színésznő szerint Quentin Tarantino majdnem megölte őt a forgatás során történt súlyos baleset miatt.
2018-ban Thurman megosztott egy felvételt a Kill Bill 2 forgatásáról, amely 2004-ben, Mexikóban készült. Akkoriban még nem merte Tarantinót hibáztatni, később azonban az Instagramon így nyilatkozott:
Az esemény körülményei a bűncselekmény mértékéig hanyagságból adódtak.
Mindazonáltal Thurman hangsúlyozta, hogy kettejük között nincs rossz viszony. Elmondása szerint Tarantino mélységesen megbánta a történteket.
A mai napig bánja a szomorú eseményt, és évekkel később odaadta nekem a felvételt, hogy leleplezzem és napvilágra hozhassam.
Egy interjúban a színésznő arról is beszélt, hogy a baleset során úgy érezte a halál szélén áll. Saját kaszkadőrautóját vezette, miközben nem volt teljesen felkészülve a jelenetre. A forgatás nehéz körülmények között zajlott: az út homokos volt, az ülés pedig nem volt megfelelően rögzítve.
A kormány a hasamnál volt, a lábaim pedig beszorultak alám. Égő fájdalmat éreztem, és azt gondoltam: 'Ó, Istenem, soha többé nem fogok tudni járni'.
Uma Thurman agyrázkódással és sérült térdekkel tért vissza a forgatásra, ahol heves vitába keveredett Tarantinóval, és elmondta neki, hogy szerinte majdnem megölte őt. Azóta azonban rendezték a konfliktust. A színésznő az interjú megjelenése előtt fel is hívta Tarantinót, hogy tájékoztassa, végre nyilvánosan beszélni fog az incidensről - írja a UniLad.
Később Tarantino is megszólalt az ügyről:
Azt gondoltam, az egyenes út az egyenes út, és nem hittem, hogy újra végig kell mennem rajta, hogy megbizonyosodjak róla, nincs-e különbség, ha az ellenkező irányba megyek. Még mindig ez életem egyik legnagyobb tévedése.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.