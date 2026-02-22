Te mennyit tudsz a világ legfurcsább filmrendezőjéről? – Itt a nagy David Lynch-kvíz!

HavazásHáborúellenes GyűlésOrosz-ukrán háborúNagy Duett 2026
David Lynch
PUBLIKÁLÁS: 2026. február 22. 19:15
A Twin Peaks atyja talán a legkülönlegesebb csodabogár a filmrendezők között, akit ez a Föld valaha a hátán hordott. Te mennyit tudsz David Lynch-ről? Teszteld le az alábbi kvízzel!

Az eddigiekben arra szántuk a hétvégét, hogy bemutassuk az olvasóknak Hollywood legnagyobb rendezőit. Elérkezett a vizsga ideje, így készítettünk egy kvízt, amivel bárki letesztelheti, mennyire ismeri a filmszakma legnagyobb arcait. Ezen a hétvégén kiderül, mennyire ismerik az olvasók David Lynch-et. 

David Lynch az Arany Oroszlán díjával a 83. Velencei Filmfesztiválon.
David Lynch volt a filmtörténet egyik legfurcsább filmeket készítő rendezője (Fotó: ZUMA Press)

A David Lynch filmek a történelem részei: íme a karrierje 

A montanai származású David Lynch kezdetben képzőművészeti karriert képzelt el magának, tanulmányait is ilyen irányban végezte. Szobrászkodott, festett, de ahogy a későbbiekben filmjeivel is ezt bizonyította, már akkor sem korlátozta magát egyetlen művészeti ágra. 

A filmkészítés világába a Radírfej című rendezésével lépett be, alig 21 évesen. A filmet saját gyermeke születése, az apává válás komplex témája ihlette. Sosem volt célja a kasszasiker közönségfilmek gyártása, saját művészeti törekvéseit akarta megvalósítani, ennek ékes példája a Radírfej, ami meglehetősen vegyes kritikai fogadtatásban részesült. 

Mégis, 1984-ben lehetőséget kapott Dino De Laurentiis producertől, hogy stúdiós keretek között, az ezzel járó anyagi háttérrel elkészítse Frank Herbert regényei alapján a Dűne című filmet. Ekkor fedezte fel Kyle MacLachlan kezdő színészt is, aki Paul Atreides szerepét játszotta. Szakmai kapcsolatuk barátsággá alakult, MacLachlan pedig szinte állandó szereplője lett Lynch későbbi alkotásainak is. Az ABC és De Laurentiis folyamatos beleszólása megnehezítette a munkát és korlátozta Lynch művészi ambícióit. A Dűne sajnos csúfosan elbukott, pedig a The Police zenekar alapítótagja, Sting is egy meg nem értett mesterműnek tartja. 

A kudarcból a Kék bársony című mozival lábalt ki 1986-ban. A főszerepben ismét Kyle McLaclant láthattuk, és Lynch másik kedvencét, Laura Dern színésznőt, illetve a szépséges Isabella Rossellinit, akivel a rendező egy időben szerelmi viszonyba is bonyolódott. Rossellini később a Veszett a világ című filmjében is feltűnt, mely egy Arany Pálmát hozott Lynch-nek Cannes-ban.  

Diane Ladd és Laura Dern David Lynch Veszett a világ című filmjében.
Laura Dern filmbeli anyukáját valódi anyukája, Diane Ladd alakította a Veszett a világ című filmben (Fotó: Moviestore Collection/face to fa)

Mi sem bizonyítja jobban, hogy Laura Dern színésznő valóban David Lynch szíve csücske, mint az a rendezőtől kicsit sem szokatlan grandiózus gesztus, melyet a 2007-es Oscar-jelöltek kihirdetése előtt tett. Lynch ellentmondást nem tűrve egy rendezői székben kiült az Akadémia épülete elé és egy hatalmas molinón egy tehén társaságában követelte, hogy Laura Dern jelölve legyen az Inland Empire-ben nyújtott alakításáért. 

David Lynch halála

David Lynch egy évvel ezelőtt, 2025 január 16-án hagyott itt minket. Súlyos tüdőbaj vitte el, nem meglepően, hiszen a töméntelen mennyiségű cigaretta és kávé nemcsak forgatási kellék volt, hanem a mindennapjainak is szerves részét képezte. A Hollywood Forever temetőben helyezték örök nyugalomra, ahol szintén nem szenved hiányt füstben, a rajongók a temetés óta is rendszeresen látogatják a sírt és a doboz cigaretták mellett a filmjeit idéző ereklyéket és apróságokat helyeznek el rajta.  

KVÍZ

Kvíz kérdést ábrázoló kép
1 / 10
Melyik volt David Lynch első nagyjátékfilmje?

Ha nem vagy elégedett az eredménnyel, az alábbi cikkekből mindenre választ kaphatsz David Lynch-csel kapcsolatban! 

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
