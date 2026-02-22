Te mennyit tudsz a világ legfurcsább filmrendezőjéről? – Itt a nagy David Lynch-kvíz!

Az eddigiekben arra szántuk a hétvégét, hogy bemutassuk az olvasóknak Hollywood legnagyobb rendezőit. Elérkezett a vizsga ideje, így készítettünk egy kvízt, amivel bárki letesztelheti, mennyire ismeri a filmszakma legnagyobb arcait. Ezen a hétvégén kiderül, mennyire ismerik az olvasók David Lynch-et.

David Lynch volt a filmtörténet egyik legfurcsább filmeket készítő rendezője (Fotó: ZUMA Press)

A David Lynch filmek a történelem részei: íme a karrierje

A montanai származású David Lynch kezdetben képzőművészeti karriert képzelt el magának, tanulmányait is ilyen irányban végezte. Szobrászkodott, festett, de ahogy a későbbiekben filmjeivel is ezt bizonyította, már akkor sem korlátozta magát egyetlen művészeti ágra.

A filmkészítés világába a Radírfej című rendezésével lépett be, alig 21 évesen. A filmet saját gyermeke születése, az apává válás komplex témája ihlette. Sosem volt célja a kasszasiker közönségfilmek gyártása, saját művészeti törekvéseit akarta megvalósítani, ennek ékes példája a Radírfej, ami meglehetősen vegyes kritikai fogadtatásban részesült.

Mégis, 1984-ben lehetőséget kapott Dino De Laurentiis producertől, hogy stúdiós keretek között, az ezzel járó anyagi háttérrel elkészítse Frank Herbert regényei alapján a Dűne című filmet. Ekkor fedezte fel Kyle MacLachlan kezdő színészt is, aki Paul Atreides szerepét játszotta. Szakmai kapcsolatuk barátsággá alakult, MacLachlan pedig szinte állandó szereplője lett Lynch későbbi alkotásainak is. Az ABC és De Laurentiis folyamatos beleszólása megnehezítette a munkát és korlátozta Lynch művészi ambícióit. A Dűne sajnos csúfosan elbukott, pedig a The Police zenekar alapítótagja, Sting is egy meg nem értett mesterműnek tartja.

A kudarcból a Kék bársony című mozival lábalt ki 1986-ban. A főszerepben ismét Kyle McLaclant láthattuk, és Lynch másik kedvencét, Laura Dern színésznőt, illetve a szépséges Isabella Rossellinit, akivel a rendező egy időben szerelmi viszonyba is bonyolódott. Rossellini később a Veszett a világ című filmjében is feltűnt, mely egy Arany Pálmát hozott Lynch-nek Cannes-ban.

Laura Dern filmbeli anyukáját valódi anyukája, Diane Ladd alakította a Veszett a világ című filmben (Fotó: Moviestore Collection/face to fa)

Mi sem bizonyítja jobban, hogy Laura Dern színésznő valóban David Lynch szíve csücske, mint az a rendezőtől kicsit sem szokatlan grandiózus gesztus, melyet a 2007-es Oscar-jelöltek kihirdetése előtt tett. Lynch ellentmondást nem tűrve egy rendezői székben kiült az Akadémia épülete elé és egy hatalmas molinón egy tehén társaságában követelte, hogy Laura Dern jelölve legyen az Inland Empire-ben nyújtott alakításáért.