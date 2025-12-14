David Lynch egy másfajta vásznon kezdte karrierjét

Újonnan indult cikksorozatunkban a világ leghíresebb filmrendezőit vesszük górcső alá, és elmeséljük, mivel foglalkoztak a szakma legnagyobb géniuszai, mielőtt díjakat besöprő mozis óriásokká váltak volna. Sorozatunk harmadik részében egy megosztó, de annál kedveltebb és népszerűbb csodabogárról, David Lynch-ről derítjük ki, hogyan keveredett a kamera mögé.

David Lynch eredetileg nem filmrendezőként képzelte el az életét (Fotó: Album)

David Lynch mit csinált, mielőtt rendező lett?

David Lynch egy montanai kisvárosban született 1946-ban. Gyermekkorában rengeteget költöztek kutató-tudós édesapja miatt, ez is nagy hatást gyakorolt későbbi művészetére. Karrierjét képzőművészként kezdte, azon belül is elsősorban a festészet érdekelte. A bostoni School of the Museum of Fine Arts iskolában kezdte képzőművészeti tanulmányait, majd a Pennsylvaniai Képzőművészeti Akadémián folytatta. A festészeten túl ezekben a művészeti programokban kezdett először kísérletezni a többi művészeti ággal és azok egyesítésével. Legkorábbi “filmes” munkái voltak a Six men getting sick, Az ábécé és A nagymama. Ezek az alkotások mind Lynch saját festményeinek animált változatai voltak, A nagymamában viszont már élő szereplőkkel is dolgozott. 21 évesen debütált rendezőként a Radírfej című filmjével. A Radírfej történetét többek között lánya, Jennyfer Lynch születése inspirálta. Lynch a szülővé válás nehézségeit örökítette meg a filmben, aminek látványvilágához erősen hozzájárult Pennsylvania indusztriális környezete is, ahol feleségével Peggy Lynch-csel éltek akkoriban. A rendező debütfilmjén öt éven át dogozott, de a projekt majdnem kútba esett, mert furcsasága miatt szinte “vetíthetetlennek” titulálta a szakma. Szerencsére Ben Barenholtz producer nem adta fel, így a Radírfej eljuthatott értő közönségéhez.

David Lynch 21 évesen forgatta első nagyjátékfilmjét (Fotó: Photo12 via AFP / AFP)

David Lynch filmjei

A Radírfej után egy mainstreamebb alkotással folytatta karrierjét, de azért Az elefántember bőven magán viselte Lynch rendezői kézjegyeit. Az elefántember különcsége ellenére valódi kritikai és rajongói siker lett, így Lynch számára megnyílt az út a nagyobb stúdiók felé. Dino De Laurentiis producelésével készíthette el Frank Herbert Dűnéjének adaptációját, amihez a stúdió jóvoltából végre kellő pénz is rendelkezésére állt. Ekkor fedezte fel Kyle MacLachlan színészt, akinek Paul Atreides szerepét adta. MacLachlan és Lynch szakmai kapcsolata kitartott a későbbiekben is, a rendező több projektjében is dolgoztak együtt, a szakmai kapcsolatból pedig életre szóló barátság vált.