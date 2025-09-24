Ázsia ExpresszSztárban Sztár All StarsMegasztárOtthon Start Program
Most már bárki megveheti David Lynch rendező házát! – Ennyit kérnek érte

David Lynch
PUBLIKÁLÁS: 2025. szeptember 24. 16:20
A Twin Peaks sorozat és más szürrealista filmek rendezőjének otthonát immár bárki megvásárolhatja. Mutatjuk, mennyit kérnek David Lynch impozáns beverly hills-i birtokáért!
David Lynch, a szürrealista filmművészet atyja 2025. január 16-án hagyott itt minket. A rendező háza nemrég került a piacra, így bármelyik rajongó lecsaphat rá, mindössze 15 millió dollárt kell kipengetnie.  

David Lynch házát bárki megveheti, akinek elég mély a zsebe (Fotó: Neue Focus / SWNS)
David Lynch háza 

A rendező olyan örökérvényű alkotásokat hagyott ránk, mint a Twin Peaks televíziós sorozat, a Mulholland Drive, amit sokan a 21. század legjobb alkotásának tartanak, vagy az Isabella Rossellini és Kyle MacLachlan főszereplésével készült Kék bársony. Lynch sajátos világlátása és a szürrealizmushoz való vonzalma a hatalmas, 2,5 hektáros birtokon elterülő otthonán is visszatükröződik. A házat Frank Lloyd Wright fia, Lloyd Wright tervezte 1963-ban, aki apja nyomdokaiba lépve ugyancsak a „szerves építészet” műfajában alkotta meg Lynch rezidenciáját. A szerves építészeti stílus lényege, hogy az épület harmóniában van az azt körülvevő tájjal, ember és természet kapcsolatát a lehető legszorosabbra fonva. A rendező háza a beverly hills-i lankákra épült, a három különálló épület pedig követi a tájat, kihasználja a domborzat adta lehetőségeket. A Historic Places LA, ami a Los Angelesben található történelmi és kulturális jelentőségű helyek és építészeti alkotások gyűjtőhelyéül szolgáló weboldal, szintén felvette a listára Lynch otthonát, amit így jellemeznek: „A merész geometriai megoldások, az üvegfalak és a kül- és beltér közötti zavartalan átmenet mind megtestesítik a domboldalra épült modernista épületek jellegzetességeit.”

A Lloyd Wright tervezte épület szinte észrevétlenül illeszkedik a tájba (Fotó: Neue Focus / SWNS)
A későbbiekben a rendező megvásárolta a szomszédos telkeket a Senalda Drive-on, így kiterjesztette a birtokot, melyen a főépület mellett két további is helyet kapott, illetve Eric Lloyd Wright-tal, aki a Wright építészcsalád harmadik generációját képviselte, egy medencét és egy hozzá tartozó épületet is terveztetett.

A legfiatalabb Wright által tervezett medence és a hozzá tartozó épület (Fotó: Neue Focus / SWNS)
A komplexumban saját vágószoba és egy vetítőterem is található, így Lynchnek ki sem kellett dugnia az orrát a lakásból, amikor alkotásain dolgozott. Ez időnként a forgatásokra is igaz volt, ugyanis a három épületből az egyik szolgált a Lost Highway – Útvesztőben című filmjében a két főszereplő, Frank (Bill Pullman) és Alice (Patricia Arquette) otthonául, de a Naomi Watts főszereplésével készült Mulholland Drive jelenetei közül is többet a birtokon vettek fel.

 

