Ők játsszák majd Lennonékat a The Beatles-filmben

Már egy ideje porondon volt a hír, miszerint az Oscar-díjas rendező, Sam Mendes filmre viszi a The Beatles tagjainak életét – ráadásul nem is akárhogyan. Az Amerikai szépség és az 1917 rendezője ugyanis négy különböző filmmel tiszteleg a legendás beatzenekar előtt, ráadásul a The Beatles-film már megkapta premierdátumát, sőt a szereplők kilétét is felfedték.