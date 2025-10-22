Hollywood megtalálta Sylvester Stallone fiatalkori ikertestvérét

Forognak a kamerák az I Play Rocky című életrajzi filmhez, mely Sylvester Stallone kezdeti nehézségeit dolgozza fel a Rocky kapcsán. A rendezői székben a Zöld könyv című filmjéért Oscar-díjjal jutalmazott Peter Farrelly ül, a híres akciósztárt pedig az az Anthony Ippolito alakítja, aki egy másik életrajzi filmben Al Pacinót alakítva már bizonyított. Sőt, igazából ránézésre már korábban is úgy éreztük, hogy az ifjú Sly szerepe bizony neki való.
A film minden bizonnyal arról az időszakról fog szólni, amikor a fiatal Stallone egymaga megírta a Rocky forgatókönyvét és a kezdeti anyagi nehézségek, nulla kapcsolati tőke és többszöri visszautasítás mellett végül sikerült elkészíteni az Oscar-díjas filmet. Az életrajzi film egy igen ambíciózus projektnek bizonyul és erről az első kikerült forgatási képek is tanúskodnak.
Szinte hunyorítanunk sem kell, hogy megtévesszen minket, de valójában nem a fiatal Sylvester Stallonet látjuk a fotókon. A szűk szürke póló a kidolgozott testén, fekete sapka, a fekete göndör haj és az álmos tekintet egy az egyben visszaadja a színészről készült korabeli fotók, és úgy általában a boxolóról szóló klasszikus hangulatát. Mellette edzőtársa, egy négylábú, ami Stallone egykori legjobb barátját, Butkust alakítja. Ő is fontos karakter, hisz a kutya a valóságban is mindig mellette volt, a Rockyban és azon kívül is.
A hatásos képek alapján bizakodhatunk a film sikerességét illetően, bár az továbbra is aggodalomra ad okot, hogy Sylvester Stallonét nem keresték fel a projekthez. A világsztár olyannyira nem tudott a filmtervezetről, hogy a médiából szerzett tudomást róla, hogy életének sarokkövéből filmet készít Peter Farrelly. Ennek ellenére nem ellenzi a filmet, de azért ő feltehetően jobban tudná elmondani, hogy miként jött össze a Rocky, mint mások.
Az I Play Rocky című film kapcsán megjelenési dátum egyelőre nincs, de stílusos lenne, ha 2026-ban kerülne a mozikba — az eredeti film 1976‑os volt, így az 50. évforduló körül logikus lehet egy premier.
