Hollywood megtalálta Sylvester Stallone fiatalkori ikertestvérét

Forognak a kamerák az I Play Rocky című életrajzi filmhez, mely Sylvester Stallone kezdeti nehézségeit dolgozza fel a Rocky kapcsán. A rendezői székben a Zöld könyv című filmjéért Oscar-díjjal jutalmazott Peter Farrelly ül, a híres akciósztárt pedig az az Anthony Ippolito alakítja, aki egy másik életrajzi filmben Al Pacinót alakítva már bizonyított. Sőt, igazából ránézésre már korábban is úgy éreztük, hogy az ifjú Sly szerepe bizony neki való.

A Rocky és úgy általában a Sylvester Stallone filmek hangulatát idézheti a készülő életrajzi film (Fotó: United Artists)

Anthony Ippolito szinte egy az egyben Rocky

A film minden bizonnyal arról az időszakról fog szólni, amikor a fiatal Stallone egymaga megírta a Rocky forgatókönyvét és a kezdeti anyagi nehézségek, nulla kapcsolati tőke és többszöri visszautasítás mellett végül sikerült elkészíteni az Oscar-díjas filmet. Az életrajzi film egy igen ambíciózus projektnek bizonyul és erről az első kikerült forgatási képek is tanúskodnak.

First look at Anthony Ippolito as Sylvester Stallone in I PLAY ROCKY pic.twitter.com/kENxYL7BtK — Movies (@Movies) October 21, 2025

Szinte hunyorítanunk sem kell, hogy megtévesszen minket, de valójában nem a fiatal Sylvester Stallonet látjuk a fotókon. A szűk szürke póló a kidolgozott testén, fekete sapka, a fekete göndör haj és az álmos tekintet egy az egyben visszaadja a színészről készült korabeli fotók, és úgy általában a boxolóról szóló klasszikus hangulatát. Mellette edzőtársa, egy négylábú, ami Stallone egykori legjobb barátját, Butkust alakítja. Ő is fontos karakter, hisz a kutya a valóságban is mindig mellette volt, a Rockyban és azon kívül is.

Filming for “I Play Rocky” has begun pic.twitter.com/uBLN92CfjF — One More Round: The Rocky Series Podcast (@GTDRockyPodcast) October 16, 2025

A hatásos képek alapján bizakodhatunk a film sikerességét illetően, bár az továbbra is aggodalomra ad okot, hogy Sylvester Stallonét nem keresték fel a projekthez. A világsztár olyannyira nem tudott a filmtervezetről, hogy a médiából szerzett tudomást róla, hogy életének sarokkövéből filmet készít Peter Farrelly. Ennek ellenére nem ellenzi a filmet, de azért ő feltehetően jobban tudná elmondani, hogy miként jött össze a Rocky, mint mások.