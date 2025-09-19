Ázsia ExpresszSztárban Sztár All StarsMegasztárOtthon Start Program
"Lesokkolt...semmi beleszólásom nem volt" – Sylvester Stallone kiakadt! Senki nem kereste meg a róla szóló film miatt

Sylvester Stallone
PUBLIKÁLÁS: 2025. szeptember 19. 15:15
Rocky (film)Rambo
John Rambo és Rocky életrajzi film is készül... de Sylvester Stallone egyikben sem kapott prominens szerepet.

Szeptember 21-én érkezik a Tulsa King harmadik évadja, aminek kapcsán Sylvester Stallone promó körúton van, ahol a hozzá közelálló aktuális projektekről kérdezik. Aktuális a téma, hiszen a filmes világ az akcióhős két legfőbb franchise-ával is foglalkozik, amikben különös módon nem osztottak lapot a világsztárnak.

Sylvester Stallone mint Rambo
A Sylvester Stallone filmek inspirálták a filmvilágot (Fotó: Courtesy of Carolco Pictures Inc)

Sylvester Stallone a modern technológiát hívta volna segítségül

A John Rambo előzménytörténet készítése már folyamatban van Jalmari Helander rendezésében és Noah Centineo főszereplésével.  Sylvester Stallone a Bingeworthy-nek adott interjújában elmondta, hogy felvetette az ötletet, miszerint őt kellene fiatalabbá tenni AI segítségével, hogy megalkossa a fiatal gyilkológépet.

Mindenki azt hitte, hogy megőrültem. Az AI már elég kifinomult ahhoz, hogy a 18 éves alakom jelenjen meg Saigonban. Szóval nem olyan nagy túlzás.

— mondta Stallone

Hozzátette, szerinte nem tudná bárki eljátszani a szerepét, emiatt nagyra vállalkozott Noah Centineo azzal, hogy megpróbálja és ehhez egy saját példát is felhozott. A fiatal színész érvényesülésének nem jósolt fényes jövőt, ahogy az ő saját remake-je sem lett sikeres anno:

Nagyon, nagyon nehéz. Lehet óriási alakítást nyújt majd, de nem marad meg az embereknek, ahogy az velem is történt a Get Carter esetében. Mindenki imádja az eredetit és folyamatosan küzdened kell az előítéletek ellen.

Sylvester Stallone mint Rocky
Egyelőre Stallone nem vett részt a róla szóló életrajzi film készítésében (Fotó: Entertainment Pictures)

Meg sem kérdezték a róla szóló életrajzi film kapcsán

Az akcióhőst megkérdezték a mozgásban lévő, I Play Rocky című, Stallone befutását feldolgozó film kapcsán. Azt már tudjuk, hogy a filmet Peter Farrelly, a Zöld könyv Oscar-díjas rendezője gondozza és Anthony Ippolito játssza majd a főszerepet. A jelek szerint Sylvester Stallone még csak egy telefonhívást sem kapott a projekttel kapcsolatban, csak a médiából szerzett tudomást róla.

Lesokkolt, amikor olvastam róla. Nekem semmi beleszólásom nem volt. (...) Mivel benne éltem, azt gondoltam segíthetnék a rálátásaimmal.

Erről ugyanakkor már lemaradt, hisz a forgatókönyv már forgatásra kész állapotban van Peter Farrelly gesztusát mindenesetre nehéz mire vélni, az életrajzi filmekhez sok esetben azért meg szokták kérdezni az érintett személyeket a véleményükről a hitelesség kedvéért — ahogy tették ezt a Queen egykori tagjaival a Bohém rapszódia esetében és Elton Johnnal is aktívan egyeztettek a Rocketman kapcsán.

 

 

