Itt a meglepetés, pedig még nincs is karácsony: mégsem ér véget a Stranger Things!

Közel egy hónapja szó szerint leállította a Netflixet az az embertömeg, ami a platformra érkezett a Stranger Things 5. évadának premierekor. Az érdeklődés azóta sem hagyott alább, az első négy epizód után mindenki arra kíváncsi, miként folytatódik Millie Bobby Brownék kalandja. A zárófejezetnek kikiáltott 5. felvonás karácsony másnapján, azaz december 26-án folytatódik majd, a sztori végére pedig magyar idő szerint 2026. január 1-én, a hajnali órákban kerül pont. Azonban úgy fest, mégsem kell könnyes búcsút vennie a fanatikusoknak szeretett szériájuktól, miután a műsor kreátorai bejelentették, egy különös csavarral folytatódik a földöntúli felfordulás Hawkinsban.
Így igaz, hamarosan új formában folytatódik a népszerű Netflix-franchise. Viszont a Stranger Things: Tales from ’85 már címével is árulkodik, hiszen nem folytatásról van szó. A szériát megalkotó Duffer testvérek ugyanis úgy érezték, van bennük hiányérzet, és lenne még mit mesélniük a korábbi évadokból is. A Tales from ’85 a Stranger Things 2. és 3. évada közötti időkre fog visszakalauzolni, hogy eddig sosem hallott sztorikat meséljen el, új szörnyekkel, de a régi karakterekkel kiegészülve.
Dufferék hozzátették, az animált szériát igyekeznek színesebbé és családbarátabbá tenni az eredeti show-hoz képest. Példának a ’80-as évek Amerikájának reggeli matinéiban látott rajzfilmeket hozták, melyek ihletként szolgáltak a kritikáktól sem mentes Stranger Things új projektjéhez, melyről eddig nem tudni, hány epizódból fog állni, de az biztos, hogy valamikor 2026-ban fog érkezni.
Itt azonban még nincs vége a meglepetéseknek. A Duffer fivérek azok számára is jó hírrel tudtak szolgálni, akiket kevésbé köt le az animált világ, hiszen a legfrissebb hírek szerint a két filmes már javában tervezi a következő élőszereplős Stranger Things-szériát is.
Viszont szó sincs arról, hogy szavukat szegnék, és esetleg elkészítenék a Stranger Things 6. évadát. Nem, az új sorozat csak annyiban fog kapcsolódni az anyasorozathoz, hogy ugyanebben az univerzumban fog játszódni. Azonban senki ne számítson arra, hogy a balhés évet záró David Harbourt, Millie Bobby Brownt vagy az utolsó évad felfedezettjét, Jake Connelly-t láthatja majd visszatérni. Új karaktereket és új történeteket kapnak a fanok, meg talán egy-két cameót, ha Dufferék megszánják őket.
