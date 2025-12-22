Balázs PéterTisza-Adó14. havi nyugdíjHáborúellenes Gyűlés
Rob Reiner lánya mindig rettegett a szülei meggyilkolásával vádolt testvérétől

Rob Reiner
PUBLIKÁLÁS: 2025. december 22. 11:25
A legendás filmrendező és felesége tragédiája nem érte teljesen váratlanul a Reiner családot. Rob Reiner lánya mindig is rettegett a testvérétől, Nick Reinertől.
Fekete Ágnes
Rob Reiner halála sokkolta az egész világot. A világhírű filmrendezőt és feleségét, Michele Singer Reinert brutális körülmények között találták holtan Los Angeles-i otthonukban. A nyomozás során fiukat, Nick Reinert nevezték meg gyanúsítottként, és az ügy további részletei egyre sötétebb családi háttérre világítanak rá. Kiderült, hogy lányuk, Romy Reiner, aki felfedezte a holttesteket, mindig is félt testvérétől, és a tragédia után leginkább másik bátyjára, Jake Reinerre támaszkodik.

Rob Reiner lánya, Romy, találta meg szülei holttestét
Rob Reiner lánya, Romy találta meg szülei holttestét
Fotó: AdMedia /  Northfoto

Rob Reiner lánya mindig is rettegett testvérétől, Nicktől

A tragédia nem érte teljesen váratlanul a Reiner család tagjait. Közeli források szerint Rob Reiner lánya, Romy, már évekkel korábban tartott attól, hogy bátyja, Nick, akinek súlyos mentális egészségügyi és drogproblémái voltak, veszélyt jelenthet a családra. Egy közeli ismerős elmondása szerint Romy "egész életében félt Nicktől", aki kiszámíthatatlan viselkedésével és dühkitöréseivel rendszeresen megfélemlítette környezetét:

Úgy tűnt, mintha Romy gyerekkora óta félt volna Nicktől. Már a drogfüggősége előtt is ijesztőek voltak a kitörései, mert a semmiből jöttek. Romy pedig igyekezett minél távolabb maradni tőle, de ez nem volt könnyű.

Romy Reiner-nek és testvérének, Jake-nek az sem tetszett, hogy Nick ott lakik a szüleik vendégházában
Romy Reinernek és testvérének, Jake-nek az sem tetszett, hogy Nick ott lakik a szüleik vendégházában
Fotó: Corredor99/MediaPunch /  Northfoto

Rob Reiner lánya a másik testvérére támaszkodik

Rob Reiner lánya, Romy továbbá különösen aggódott amiatt, hogy Nick a szüleik telkén található vendégházban lakott, ugyanis nem érezte biztonságosnak a közelségét:

Még az sem tetszett neki, hogy a fiú az utca túloldalán lakik. De tudta, azért költöztették oda, hogy szemmel tarthassák és tető legyen a feje felett.

Ezeket az aggodalmakat megosztotta testvérével, Jake Reinerrel is, aki hasonlóképpen érzett az ügyben. A család hosszú ideig próbálta kezelni Nick Reiner drogproblémáit, ám a helyzet fokozatosan romlott, miközben a feszültség egyre csak nőtt közöttük. 

Nick Reiner-nél skizofréniát diagnosztizáltak korábban
Nick Reinernél skizofréniát diagnosztizáltak korábban
Fotó: Photo Press Service / BESTIMAGE /  Northfoto

Rob Reiner és felesége tragédiája megrázta a világot

2025 decemberében Rob Reiner és felesége életét vesztette Los Angeles-i otthonában. A hatóságok szerint mindkettőjük halálát 'éles tárgy okozta többszörös szúrt sérülés' okozta. A nyomozás során fiukat vették őrizetbe, akit szülei meggyilkolásával gyanúsítanak. A rendőrségi jelentések szerint Nick Reinernél skizofréniát diagnosztizáltak korábban, és a tragédiát megelőző hetekben állapota jelentősen romlott. A holttesteket Rob Reiner lánya, Romy találta meg, miután szülei hosszabb ideig nem reagáltak megkereséseire. Nick január 7-én áll bíróság elé. 

 

