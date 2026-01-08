Jön a Golden Globe gála! Emlékszel a legikonikusabb kinézetekre? Mutatjuk a sztárokat – Fotók

Napokon belül, magyar idő szerint január 12-én hajnalban sor kerül a 83. Golden Globe díjátadó gálára. Amellett, hogy izgulhatunk kedvenc filmjeink és színészeink sikeréért, ezeknek az eseményeknek mindig az egyik fénypontja a vörös szőnyegen végigvonuló vendégsereg, akik csodásnál-csodásabb ruhakölteményekben parádéznak minden évben. A nagy divatházak ilyenkor mindent beleadnak és esetenként olyan ruhákat hoznak össze, melyekre még évtizedek múlva is emlékszünk. Íme a legikonikusabb Golden Globe gálás megjelenések!

Julianne Moore vörös Bottega Veneta ruháját sem mostanában fogjuk elfelejteni, amit a 81. Golden Globe gálán viselt (Fotó: C Flanigan)

Golden Globe: ők a legjobban öltözött sztárok

Margot Robbie Giorgio Armaniban

Margot Robbie a 2024-es, 81. Golden Globe díjátadón még bőven az előző évben debütált Barbie filmjének lázában éghetett, amikor ebben a pink csodában jelent meg a vörös szőnyegen. Amellett, hogy a ruha önmagában is Barbie-t idézi meg, a színésznő szőke hajkoronájával és az alakját kiemelő szabással csak fokozza a két lábon járó Barbie baba hatást.

Margot Robbie két lábon járó Barbie volt a 2024-es Golden Globe gálán (Fotó: ZUMAPRESS.com)

Angelina Jolie Versace-ban

A Demóna sztárja még 2011-ben intézte úgy, hogy minden fej utána forduljon a 68. Golden Globe díjátadón. A hosszú ujjú smaragdzöld Versace ruha szinte az est főszereplőjévé vált, azóta is rendre felbukkan a legjobban öltözött sztárokról készülő listákon. A gálán még Brad Pitt feleségeként jelent meg, csodásan mutattak egymás mellett. Akkor még talán senki sem gondolta volna, milyen csúnya válóper lesz a tündérmese vége.

Angelina Jolie és Brad Pitt itt még teljes harmóniában jelentek meg (Fotó: Tammie Arroyo)

Andrew Scott Vivienne Westwoodban

Andrew Scott a kevésbé sztárolt színészek közé tartozik, bár a világ olvadozott tőle a Phoebe Waller-Bridge főszereplésével készült Fleabag sorozatban, melyben egy nem éppen konvencionális katolikus papot alakított. Pedig megérdemelne egy kicsit több figyelmet is, mert a Benedict Cumberbatch által alakított Sherlock Holmes mellett lenyűgöző alakítást nyújtott a detektív ősellensége, Moriarty szerepében. Főként színpadi színészként tevékenykedik, időnként el lehet csípni egy-egy előadása online közvetítését, ezek is mind azt bizonyítják, hogy egy igazi csiszolatlan gyémánt. Andreas Kronthaler, a Vivienne Westwood kreatív igazgatója által megálmodott vakító kék öltöny napokig lázban tartotta a közösségi médiát, ahol már komoly szavazások is indultak arról, tulajdonképpen mi a neve ennek a csodás kék árnyalatnak.