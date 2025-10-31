Jennifer Lawrence-nek mellműtétje lesz! Átszabatja tökéletes testét az Oscar-díjas bombázó

Bár a rajongói elég ritkán látták az utóbbi években kedvenc színésznőjüket a vásznon, Jennifer Lawrence-nek jó oka volt a filmgyártástól való távollétre. Az éhezők viadala, a Vörös veréb vagy épp az X-Men-filmek szépségét ugyanis 2022 óta nem is egyszer, hanem kétszer érte gyermekáldás. Férjével, Cooke Maroney-val már két fiúgyermek érkezésének örülhettek, azonban Lawrence öröme nem lehetett teljes, és most komoly elhatározásra szánta rá magát saját testével kapcsolatban a szőke ciklon.

Jennifer Lawrence gyerekei miatt döntött a műtét mellett (Fotó: picture alliance / Rocco Spaziani)

Elkerülhetetlen műtét vár Jennifer Lawrence-re novemberben

A második gyermek születése után jelentős elváltozások jelentkeztek Jennifer Lawrence testén, a színésznő pedig a New Yorkernek mesélte el, hogy mik is voltak ezek pontosan. A legutóbb a Barátnőt felveszünk című romkomban feltűnő Lawrence-nek a melleivel vannak leginkább problémái, miután elmondása szerint a második gyermeke születése után azok már nem nyerték vissza eredeti formájukat, így a színésznő szükségességét érzi a műtétnek, pláne, hogy Hollywood egyik legismertebb arcának számít. A szőke szépség viszont hangsúlyozta, akkor is kés alá feküdne keblei miatt, ha nem színésznőként keresné a kenyerét:

Ha nem lennék színésznő, talán nem kardoskodnék ennyire az időpontért, de igen, akkor is megcsináltatnám

– avatta be a lapot teste titkaiba a színésznő, aki novemberben fog műtőasztalra feküdni.

Jennifer Lawrence 2025-ben, két gyermek után is bombaformában vonul a vörös szőnyegen, ám a színésznő mégsem elégedett maradéktalanul testével (Fotó: PA)

Jennifer Lawrence nem először változtat külsején?

Az éhezők viadala Katniss Everdeenjével kapcsolatban nem először van sajtóterítéken a szépészeti beavatkozás témaköre. Jennifer Lawrence-t ugyanis már évekkel ezelőtt megtalálták azok a vádak, miszerint ráncfeltöltésen esett át, ám ezek a pletykák esőcseppként peregtek le a színésznőről, aki 2023-ban azt mondta, csupán az öregedés jeleit látják rajta, ezért változott meg a külleme.

A ráncai eltüntetése most is felvetődött, ezúttal pedig nem zárkózott el a lehetőségtől, és Lawrence kijelentette a lap kérdésre, hogy a mellei után az arcát is meg fogja csináltatni.

Jennifer Lawrence egyik utolsó szereplése a legnézettebb Netflix-filmek egyikének számító Ne nézz fel!-ben esett meg (Fotó: ZUMAPRESS.com)

A komikus szőkeséget visszavárja a vászon

A rajongók örülhetnek, hiszen a Jennifer Lawrence-filmek aszályának hamarosan vége! A Robert Pattinsonnal közösen készített fekete komédia, a Die My Love már novemberben mozikba kerül, és a sornak itt még közel sincs vége. A színésznő a jövőben forgat még Martin Scorsese és Leonardo DiCaprio legendás párosával, de tervezőasztalon van egy hamisítatlan, ám eddig még címtelen vígjáték is Amy Schumerrel.