557 960 forint egy szoba! Jön a Golden Globe: itt van minden, amit az idei gáláról tudni kell

Rövidesen megrendezésre kerül a 83. Golden Globe díjátadó gála. Magyar idő szerint január 12-én, hétfőn hajnalban kezdődik a rangos esemény, amit a The Beverly Hilton hotelben tartanak a kaliforniai Beverly Hillsben. Íme minden tudnivaló és érdekesség az idei gáláról!

Nikki Glaser lesz idén is a Golden Globe gála házigazdája (Fotó: CraSH)

Golden Globe gála: érdekességek a múltból

Az idei Golden Globe a 83. a sorban. A díj és a gála története egészen 1944-ig nyúlik vissza, ekkor tartották az első nem teljesen formális eseményt, ahol a legjobb filmeket és színészeket díjazták. Maga az ikonikus gömb alakú díj csak az ezt követő évben vált a Golden Globe hivatalos szobrocskájává a bizottság akkori elnöke, Marina Cisternas javaslatára. Az első valóban formális díjátadó eseményt 1945-ben tartották abban a Beverly Hills hotelben, ahol 81 évvel később, idén is megrendezésre kerül az esemény. A Beverly Hills hotel több mint 100 éves múltra tekint vissza. 1912-ben épült, és azóta számtalan alkalommal adott otthont olyan sztároknak is, mint Humphrey Bogart vagy Marlene Dietrich. Bár rendkívül exkluzív hely, nem csak sztároknak van fenntartva. Bárki foglalhat szobát a patinás épületben, ahol egy egyágyas szoba egy felnőtt részére 557 960 forintos áron fut.

Gregory Peck is az egyik korai Golden Globe ceremónia győztese volt (Fotó: Frank Worth)

Golden Globe 2026

A január 12-én megrendezésre kerülő díjátadónak idén is a Beverly Hills hotel ad otthont. Az est házigazdája már otthonosan mozog a gála színpadán, Nikki Glaser humorista és színésznő idén második alkalommal tér vissza, hogy levezényelje a műsort. Tavalyi felbukkanása történelmi jelentőségű volt, ugyanis ő volt az első női házigazda, aki egyedül vezethette a díjátadót.

A Golden Globe idei prezentálóinak listája is már nyilvánosságra került, többek között olyan sztárok osztják majd ki a díjakat, mint Tom Cruise exe, Ana de Armas, a Stranger Things kedvenc Steve Harringtonját alakító Joe Keery, vagy a díjra jelölt sorozatok között felbukkanó A mackó női főszereplője, Ayo Edebiri. A tradícióhoz híven január 8-án, csütörtökön tartották az úgynevezett “vörösszőnyeg-kigördítési ceremóniát”, ahol a jelenlévők meghallgathatták a Golden Globe bizottság igazgatója, Helen Hoehne beszédét, majd egy ünnepélyes tószt következett, amit Moët & Chandon pezsgővel koronáztak meg. Nikki Glaser házigazda köszöntötte a színpadon Nobu Matsuhisa séfet, aki ismertette a hétfői Golden Globe gála várható menüjét.