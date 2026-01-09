Romokban a színész: fiatal, dögös barátnője szakított Tom Cruise-zal

Tom Cruise és Ana de Armas kapcsolata nem tartott sokáig: a színész és kedvese szakítottak.

Tom Cruise ismét szingli, barátnője szakított vele Fotó: OLIVIER BORDE / BESTIMAGE

Elhagyták Tom Cruise-t?

Csupán hetekkel azután, hogy felröppentek a pletykák, miszerint Ana és Tom akár a családalapítást is fontolgatják, véget ért a sztárpár románca.

Információk szerint ezúttal Ana vetett véget a kapcsolatnak.

Gyorsan peregtek az események, és Ana egy kicsit kényelmetlenül kezdte érezni magát amiatt, hogy milyen tempóban haladnak a dolgok

- mondta egy közeli forrás, aki azt is hozzátette, hogy bár Ana lassítani szeretett volna, ennek ellenére továbbra is nagyon kedveli a színészt.

Van köztük kötődés. Meglátják, hogyan alakulnak a dolgok a jövőben, de egyelőre Tom és Ana külön utakon folytatják

- fogalmazott az informátor, hozzátéve, hogy a páros továbbra is jó barátságban maradt.

Kapcsolatuk nemrég, 2025-ben kezdődött. Egy forrás szerint kezdetben teljesen professzionális volt a viszonyuk, ám idővel mégis kialakult köztük a szikra. Találgatások szerint a köztük lévő 26 éves korkülönbség is szerepet játszhatott abban, hogy kapcsolatuk nem bizonyult tartósnak - írja a The Hollywood Gossip.