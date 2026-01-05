Dudás MikiTisza-Adó14. havi nyugdíj
Critics Choice Awards: Íme a 31. díjátadó győztesei – Van, amire nem számítottunk

Jacob Elordi
PUBLIKÁLÁS: 2026. január 05. 12:55
Critics' Choice AwardsFrankenstein
Megrendezték a 31. díjátadó gálát, ahonnan már csak egy ugrás az Oscar. Megvannak a Critics Choice Awards győztesei, mutatjuk őket!
Bors
A szerző cikkei

Megrendezésre került a 31. Critics Choice Awards, amit félig-meddig nevezhetünk az Oscar-díj előszobájának is. Ugyan a 98. Oscar-gála jelöltjeinek kihirdetésére még január 22-ig várnunk kell, de a Critics Choice Awards győztesei és jelöltlistája alapján lehet következtetni az aranyszoborra esélyes filmekre, alkotókra és színészekre. Ahogy azt korábban sokan megjósolták, a Paul Thomas Anderson rendezte Egyik csata a másik után letarolta a díjátadót, a legtöbben a Leonardo DiCaprio főszereplésével készült mozit tartják az Oscar-gála legesélyesebb jelöltjének is. Nézzük az idei Critics Choice Awards győzteseit!

A Critics Choice Awards legesélyesebbnek tartott színészei, Benicio Del Toro és Leonardo DiCaprio.
A jóslatok ellenére Leonardo DiCaprio és Benicio Del Toro is üres kézzel távoztak a Critics Choice Awards-ról (Fotó: Photo Press Service/BESTIMAGE)

Critics Choice Awards: Az Egyik csata a másik után is tarolt  

Paul Thomas Anderson filmje több kategóriában is toronymagasan verte a mezőnyt. A rendező elvihette a legjobb rendezésért járó díjat és a legjobb film kategóriában is remekelt, illetve a legjobb adaptált forgatókönyv kategóriát is bezsebelte. Ugyan Leonardo DiCaprio, Sean Penn és Benicio Del Toro is jelölve lettek a legjobb férfi fő- és mellékszereplő kategóriákban, de végül mindhárman hoppon maradtak. DiCaprio elől az ifjú titán Timothée Chalamet orozta el a díjat a Marty Supreme főszerepéért, amit már mi is tűkön ülve várunk itthon, tekintve, hogy mekkora őrület övezi a filmet külföldön. Sean Penn és Benicio Del Toro a legjobb mellékszereplő kategóriáért folyó küzdelemben alulmaradtak Hollywood egyik új üdvöskéjével, Jacob Elordival szemben, aki a Frankensteinben nyújtott alakításáért vihette haza első Critics Choice díját.

Jacob Elordi a Palm Springs Nemzetközi Filmfesztivál vörösszőnyegén.
Jacob Elordi olyan nagyöregeket utasított maga mögé, mint Sean Penn és Benicio Del Toro (Fotó: CraSH)

A Bűnösök (Sinners) című amerikai horror-akciófilm is kiemelkedően teljesített, az egyik idén bevezetett új kategóriáért, a legjobb casting és színészi összteljesítményért Francine Maisler vihette el a díjat. Ez az új kategória az eddig kevésbé ünnepelt casting director munkáját ismeri el, aki a színészek kiválasztásáért felel, illetve a színészgárda összteljesítményét értékeli. A Bűnösök gárdája ezen kívül még három alkalommal érezhetett büszkeséget. Miles Caton a legfiatalabb színész/színésznő kategóriában kapott díjat, de Ryan Coogler eredeti forgatókönyve és a Ludwig Göransson szerezte eredeti filmzene is tarolt a maga kategóriájában. 

Miles Caton a Variety rendezvényén.
Miles Caton az új hollywoodi üdvöske (Fotó: CraSH)

A sorozatok terén a szeptemberi Emmy-gála díjazottjait tekintve nem meglepő, hogy a Vészhelyzet Pittsburghben a Critics Choice Awards-on is remekelt. A széria a legjobb drámasorozat kategóriában hozhatta el a díjat, illetve az eredeti Vészhelyzetben Carter doktor szerepét alakító Noah Wyle ismét bezsebelt egy legjobb férfi főszereplő egy drámasorozatban kategóriájú szobrocskát. Az év vége felé érkező Pluribus széria főszerepét alakító Rhea Seehorn nyerte a legjobb női főszereplő kategóriát, a legjobb női mellékszereplőnek járó díjat azonban ismét a Vészhelyzet Pittsburghben sztárja, Katherine LaNasa vihette haza. Az őrületes hype-nak örvendő K-pop-démonvadászok a legjobb animációs filmek közül került ki győztesen, és a legjobb dal kategóriát is megnyerte a szinte már idegesítően fülbemászó Golden című számmal.

Noah Wyle egy jótékonysági gálán jelent meg.
A Vészhelyzet Pittsburghben szériának köszönhetően 2025 Noah Wyle éve volt ( Fotó: ZUMAPRESS.com)

A Critics Choice Awards díjazottjai 

  • Legjobb film: Paul Thomas Anderson: Egyik csata a másik után (Warner Bros.) 
  • Legjobb rendező: Paul Thomas Anderson (Egyik csata a másik után
  • Legjobb férfi főszereplő: Timothée Chalamet (Marty Supreme
  • Legjobb női főszereplő: Jesse Buckley (Hamnet
  • Legjobb férfi mellékszereplő: Jacob Elordi (Frankenstein
  • Legjobb női mellékszereplő: Amy Madigan (Fegyverek
  • Legjobb fiatal színész/színésznő: Miles Caton (Bűnösök
  • Legjobb eredeti forgatókönyv: Ryan Coogler (Bűnösök
  • Legjobb adaptált forgatókönyv: Paul Thomas Anderson (Egyik csata a másik után
  • Legjobb casting és színészi összteljesítmény: Francine Maisler (Bűnösök
  • Legjobb operatőri munka: Adolpho Veloso (Az álmok vágányán
  • Legjobb látványtervezés: Tamara Deverell, Shane Vieau (Frankenstein
  • Legjobb vágás: Stephen Mirrione (F1
  • Legjobb jelmez: Kate Hawley (Frankenstein
  • Legjobb haj és smink: Mike Hill, Jordan Samuel, Cliona Furey (Frankenstein
  • Legjobb vizuális effektek: Joe Letteri, Richard Baneham, Eric Saindon, Daniel Barrett (Avatar: Tűz és hamu
  • Legjobb kaszkadőrmutatványok: Wade Eastwood (Mission: Impossible – A végső leszámolás)
  • Legjobb animáció: K-pop-démonvadászok 
  • Legjobb vígjáték: Csupasz pisztoly 
  • Legjobb külföldi film: A titkosügynök 
  • Legjobb dal: “Golden”Ejae, Mark Sonnenblick, Ido, 24, Teddy  (K-pop-démonvadászok
  • Legjobb zene: Ludwig Göransson (Bűnösök
  • Legjobb sound: Al Nelson, Gwendolyn Yates Whittle, Gary A. Rizzo, Juan Peralta, Gareth John (F1
  • Legjobb drámasorozat: Vészhelyzet Pittsburghben (HBO Max) 
  • Legjobb férfi főszereplő egy drámasorozatban: Noah Wyle (Vészhelyzet Pittsburghben)
  • Legjobb női főszereplő egy drámasorozatban: Rhea Seehorn (Pluribus
  • Legjobb férfi mellékszereplő egy drámasorozatban: Tramell Tillman (Severance
  • Legjobb női mellékszereplő egy drámasorozatban: Katherine LaNasa (Vészhelyzet Pittsburghben
  • Legjobb vígjátéksorozat: A stúdió 
  • Legjobb férfi főszereplő egy vígjátéksorozatban: Seth Rogen (A stúdió
  • Legjobb női főszereplő egy vígjátéksorozatban: Jean Smart (Hacks-pénz beszél
  • Legjobb férfi mellékszereplő egy vígjátéksorozatban: Ike Barinholtz (A stúdió
  • Legjobb női mellékszereplő egy vígjátéksorozatban: Janelle James (Abbot általános iskola
  • Legjobb minisorozat: Kamaszok 
  • Legjobb televíziós film: Bridget Jones: Bolondulásig 
  • Legjobb színész egy televíziós produkcióban vagy minisorozatban: Stephen Graham (Kamaszok
  • Legjobb színésznő egy televíziós produkcióban vagy minisorozatban: Sarah Snook (All Her Fault
  • Legjobb férfi mellékszereplő egy televíziós produkcióban vagy minisorozatban: Owen Cooper (Kamaszok
  • Legjobb női mellékszereplő egy televíziós produkcióban vagy minisorozatban: Erin Doherty (Kamaszok
  • Legjobb külföldi sorozat: Squid Game – Nyerd meg az életed 
  • Legjobb animációs sorozat: South Park 
  • Legjobb talk-show: Jimmy Kimmel Live! (ABC) 
  • Legjobb varietéműsor: Last Week Tonight With John Oliver (HBO Max) 
  • Legjobb vígjáték különkiadás: Saturday Night Live 50: Évfordulós különkiadás (NBC)

 

 

 

 

