Critics Choice Awards: Íme a 31. díjátadó győztesei – Van, amire nem számítottunk

Megrendezésre került a 31. Critics Choice Awards, amit félig-meddig nevezhetünk az Oscar-díj előszobájának is. Ugyan a 98. Oscar-gála jelöltjeinek kihirdetésére még január 22-ig várnunk kell, de a Critics Choice Awards győztesei és jelöltlistája alapján lehet következtetni az aranyszoborra esélyes filmekre, alkotókra és színészekre. Ahogy azt korábban sokan megjósolták, a Paul Thomas Anderson rendezte Egyik csata a másik után letarolta a díjátadót, a legtöbben a Leonardo DiCaprio főszereplésével készült mozit tartják az Oscar-gála legesélyesebb jelöltjének is. Nézzük az idei Critics Choice Awards győzteseit!
Paul Thomas Anderson filmje több kategóriában is toronymagasan verte a mezőnyt. A rendező elvihette a legjobb rendezésért járó díjat és a legjobb film kategóriában is remekelt, illetve a legjobb adaptált forgatókönyv kategóriát is bezsebelte. Ugyan Leonardo DiCaprio, Sean Penn és Benicio Del Toro is jelölve lettek a legjobb férfi fő- és mellékszereplő kategóriákban, de végül mindhárman hoppon maradtak. DiCaprio elől az ifjú titán Timothée Chalamet orozta el a díjat a Marty Supreme főszerepéért, amit már mi is tűkön ülve várunk itthon, tekintve, hogy mekkora őrület övezi a filmet külföldön. Sean Penn és Benicio Del Toro a legjobb mellékszereplő kategóriáért folyó küzdelemben alulmaradtak Hollywood egyik új üdvöskéjével, Jacob Elordival szemben, aki a Frankensteinben nyújtott alakításáért vihette haza első Critics Choice díját.
A Bűnösök (Sinners) című amerikai horror-akciófilm is kiemelkedően teljesített, az egyik idén bevezetett új kategóriáért, a legjobb casting és színészi összteljesítményért Francine Maisler vihette el a díjat. Ez az új kategória az eddig kevésbé ünnepelt casting director munkáját ismeri el, aki a színészek kiválasztásáért felel, illetve a színészgárda összteljesítményét értékeli. A Bűnösök gárdája ezen kívül még három alkalommal érezhetett büszkeséget. Miles Caton a legfiatalabb színész/színésznő kategóriában kapott díjat, de Ryan Coogler eredeti forgatókönyve és a Ludwig Göransson szerezte eredeti filmzene is tarolt a maga kategóriájában.
A sorozatok terén a szeptemberi Emmy-gála díjazottjait tekintve nem meglepő, hogy a Vészhelyzet Pittsburghben a Critics Choice Awards-on is remekelt. A széria a legjobb drámasorozat kategóriában hozhatta el a díjat, illetve az eredeti Vészhelyzetben Carter doktor szerepét alakító Noah Wyle ismét bezsebelt egy legjobb férfi főszereplő egy drámasorozatban kategóriájú szobrocskát. Az év vége felé érkező Pluribus széria főszerepét alakító Rhea Seehorn nyerte a legjobb női főszereplő kategóriát, a legjobb női mellékszereplőnek járó díjat azonban ismét a Vészhelyzet Pittsburghben sztárja, Katherine LaNasa vihette haza. Az őrületes hype-nak örvendő K-pop-démonvadászok a legjobb animációs filmek közül került ki győztesen, és a legjobb dal kategóriát is megnyerte a szinte már idegesítően fülbemászó Golden című számmal.
