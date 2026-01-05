Critics Choice Awards: Íme a 31. díjátadó győztesei – Van, amire nem számítottunk

Megrendezésre került a 31. Critics Choice Awards, amit félig-meddig nevezhetünk az Oscar-díj előszobájának is. Ugyan a 98. Oscar-gála jelöltjeinek kihirdetésére még január 22-ig várnunk kell, de a Critics Choice Awards győztesei és jelöltlistája alapján lehet következtetni az aranyszoborra esélyes filmekre, alkotókra és színészekre. Ahogy azt korábban sokan megjósolták, a Paul Thomas Anderson rendezte Egyik csata a másik után letarolta a díjátadót, a legtöbben a Leonardo DiCaprio főszereplésével készült mozit tartják az Oscar-gála legesélyesebb jelöltjének is. Nézzük az idei Critics Choice Awards győzteseit!

A jóslatok ellenére Leonardo DiCaprio és Benicio Del Toro is üres kézzel távoztak a Critics Choice Awards-ról (Fotó: Photo Press Service/BESTIMAGE)

Critics Choice Awards: Az Egyik csata a másik után is tarolt

Paul Thomas Anderson filmje több kategóriában is toronymagasan verte a mezőnyt. A rendező elvihette a legjobb rendezésért járó díjat és a legjobb film kategóriában is remekelt, illetve a legjobb adaptált forgatókönyv kategóriát is bezsebelte. Ugyan Leonardo DiCaprio, Sean Penn és Benicio Del Toro is jelölve lettek a legjobb férfi fő- és mellékszereplő kategóriákban, de végül mindhárman hoppon maradtak. DiCaprio elől az ifjú titán Timothée Chalamet orozta el a díjat a Marty Supreme főszerepéért, amit már mi is tűkön ülve várunk itthon, tekintve, hogy mekkora őrület övezi a filmet külföldön. Sean Penn és Benicio Del Toro a legjobb mellékszereplő kategóriáért folyó küzdelemben alulmaradtak Hollywood egyik új üdvöskéjével, Jacob Elordival szemben, aki a Frankensteinben nyújtott alakításáért vihette haza első Critics Choice díját.

Jacob Elordi olyan nagyöregeket utasított maga mögé, mint Sean Penn és Benicio Del Toro (Fotó: CraSH)

A Bűnösök (Sinners) című amerikai horror-akciófilm is kiemelkedően teljesített, az egyik idén bevezetett új kategóriáért, a legjobb casting és színészi összteljesítményért Francine Maisler vihette el a díjat. Ez az új kategória az eddig kevésbé ünnepelt casting director munkáját ismeri el, aki a színészek kiválasztásáért felel, illetve a színészgárda összteljesítményét értékeli. A Bűnösök gárdája ezen kívül még három alkalommal érezhetett büszkeséget. Miles Caton a legfiatalabb színész/színésznő kategóriában kapott díjat, de Ryan Coogler eredeti forgatókönyve és a Ludwig Göransson szerezte eredeti filmzene is tarolt a maga kategóriájában.