Eddie Murphy közel 20 év után végre elárulta: ezért balhézott az Oscar-gálán

Vitathatatlan, hogy ha komédiáról van szó, akkor a 64 éves színész nem ismer lehetetlent. Eddie Murphy több, mint 45 éve szórakoztatja a nagyvilágot, ám a színész egy-egy komolyabb szerepet is bevállalt a karrierje során, erre a legjobb példa a Dreamgirls című musical, amiben Beyoncé, Jamie Foxx és Jennifer Houdson voltak a partnerei. A színészt Oscarra jelölték az alakításáért, ám amikor kiderült, hogy nem az ő nevét tartalmazta a boríték, jött a balhé!

Eddie Murphy ennél közelebb nem került az Oscar-díjhoz (Fotó: ZUMA Press)

Eddie Murphy balhé az Oscaron

Eddie Murphy komikusként volt ismert 2007 előtt Hollywoodban, azonban a Dreamgirlsben igazán árnyalt alakítást nyújtott James 'Thunder' Early szerepében. A szerepért vitte a Golden Globe-ot és a SAG Actors Awardot, így mindenki azt gondolta, tuti befutó az Oscaron. A nyertes azonban a néhai Alan Arkin lett, aki a Család kicsi kincse című film kokainfüggő nagypapájaként alakított hatalmasat Steve Carrell és Toni Collette mellett. Murphy arcáról leolvasható volt a csalódottság, azonban itt még nem ért véget a történet. A hírek szerint a színész őrjöngve viharzott ki a díj átadása után a teremből, amiért elbukta az aranyszobrot.

Sikerfilmje lehet a ludas?

Sokan úgy vélték, hogy az Oscar-szavazás lezárása előtt pár héttel korábban mutatták be a Norbit című vígjátékát, ahol számos szerepet alakított a színész, többek között egy extrém túlsúlyos banya, Rasputia alakját is. A kritikusok szerint a Bölcsek kövérében ami még vicces volt, az ebben a filmben már inkább visszataszítóra sikeredett. Többen úgy gondolták, a Norbit igénytelensége miatt szavaztak inkább Arkinra az Akadémia tagjai.

Sokak szerint a Norbit tett be a díjnak (Fotó: Bruce McBroom)

20 év után kiderült az igazság

Murphy kevés interjút adott a gála után, ám a közelmúltban az Entertainment Weekly-nek elárulta, mi is történt vele az Oscaron.

Nem rohantam ki dühösen. A reakció sokkal inkább arról szólt, hogy nem akartam a díjátadó végén a sajnálat középpontjában maradni

– mondta szűkszavúan Murphy az elbukott Oscarról.

Az Eddie Murphy filmek kivételes darabja: zseniális alakítást nyújtott a Dreamgirlsben (Fotó: David James)

Ki tudja, a színész könnyen lehet, hogy újra komolyabb filmhez adja a nevét, ugyanis a készülő Shrek 5 (amiben ő Szamár hangja) és A rózsaszín párduc újragondolása mellett a Playas Ball című filmje is előkészületben van, ami a pletykák szerint egy árnyalt thriller.