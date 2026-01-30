52 éves lett a mozi legnagyobb kaméleonja – Íme Christian Bale legjobb filmjei

52 éves lett az örök Batman, a drasztikus átalakulások mestere és rémálmaink Patrick Bateman-je, Christian Bale. Világszerte az egyik legismertebb és legkedveltebb színész, aki az internet elterjedésével párhuzamosan indította be igazán a karrierjét, így ő volt az egyik első „internetsztár” is, annak ellenére, hogy magánéletét mindig hét lakat alatt őrizte.

Christian Bale simán letagadhatna pár évet (Fotó: Jeffrey T. Mayer/JTM Photos)

Christian Bale fiatalon kezdte a szakmát

1983-ban egy gabonapehely reklámban szerepelt először, egy évvel később pedig már a West End színpadán játszott. Steven Spielberg figyelt fel rá először egy televíziós minisorozatban, így kapta meg A Nap birodalma főszerepét, ami elhozta neki a National Board of Review kiemelkedő alakítást nyújtó fiatal színészeknek járó díját. Ekkor alig 13 éves volt, a hírnév okozta nyomást pedig rendkívül nehezen viselte. Majdnem fel is adta karrierjét még azelőtt, hogy igazán elkezdődött volna. A ‘90-es években több filmben és televíziós sorozatban is felbukkant, de az új évezred hozott számára egy olyan szerepet, ami után üstökösként lőtt ki a karrierje.

Christian Bale alig 10 évesen már Oscar-díjasokkal játszott (Fotó: Moviestore Collection/face to fa)

Amerikai pszichó

A Bret Easton Ellis regénye alapján készült Amerikai pszichó Mary Harron rendezésében hatalmasat robbant 2000-ben. Már maga a regény is ellentétes érzelmeket váltott ki az olvasókból, így a film elkészítése is rizikós vállalás volt. Christian Bale alakította Patrick Bateman, a főhős szerepét. Mary Harron rendező elmondása szerint a színész Tom Cruise-ra alapozta Bateman karakterének megformálását. Bale rábukkant egy 1992-es Tom Cruise interjúra a David Letterman Show-ban, ahol meglátása szerint Cruise extra kedvesen viselkedett, de a szemei mögött valójában nem volt semmilyen érzelem. Számára ez foglalta össze Patrick Bateman karakterét. A film költségvetésének 90%-át a zenei jogdíjak vitték el, de nem ez volt az egyetlen probléma a forgatással. A különösen kegyetlen téma miatt több divatcég is kivonta magát a projektből. A Cerruti ugyan beleegyezett, hogy Christian Bale az ő dizájnjaikat viselje a filmben, kivéve, ha gyilkossági jelenetre kerül sor. A Rolex szívesen szolgáltatott órákat a szereplőknek, kivéve Cristian Bale-t, emiatt a regény egyik legfontosabb mondatát is meg kellett változtatni, így a „Ne érj a Rolexhez” helyett „Ne érj az órához” hangzott el.