Kiborultak a rajongók! Jonathan Bailey nem tér vissza a Bridgerton negyedik évadában?

A rajongók már bekészítették a zsepiket a Bridgerton negyedik évadához, hiszen a negyedik évad január 29-én, csütörtökön érkezik. A rajongók öröme viszont nem lehet teljesen felhőtlen, hiszen egy fontos karakter jóval kevesebb jelenlétet kap, miután a harmadik évad cselekményeit követően imádta meg őt a történelmi romantikus dráma közönsége.
A közönségnek volt ideje megszeretni Jonathan Bailey-t, hisz a Wicked filmeken és a Jurassic World: Újjászületésen kívül A Bridgerton családban is fontos szerepe volt. A második évad Lord Anthony Bridgerton és Kate Sharma (Simone Ashley) szerelmét és házasságát bontotta ki. Megannyi rajongónak ez volt a kedvence, hiszen őket is megszerelmesítette a karizmatikus, mégis sebezhető férfi ideál. Ő a Bridgerton család legidősebb fia és a család feje, avagy viszkontja is egyben. Bár a harmadik évad fő szerelmi története Colin Bridgerton (Luke Newton) és Penelope Featherington (Nicola Coughlan) között zajlott, Anthony és felesége itt is visszatértek, bár kevesebb szerepben.
A negyedik évadban Benedict Bridgerton (Luke Thompson) szerelmi szálát követhetjük nyomon. Felmerül a kérdés, hogy Bailey közkedvelt karakterét többet láthatjuk-e a következő felvonásban, mire a színész a BuzzFeednek kiábrándító választ adott.
Nem, nem láthattok, mert a történet megy tovább. Ez a csodálatos a Bridgertonban. Természetesen ott leszek, csak támogatásként.
Ezek szerint Anthony Bridgerton, bár benne lesz a negyedik évadban, a történet nem helyez rá akkora fókuszt, mint ahogy azt a korábbi évadokban megszokhatták. Sőt, a Bridgerton IMDB oldala egyetlen epizódban említi őt. A rajongók szíve összetört a nyilatkozatot követően. Sorra jöttek az elégedetlen kommentek a megkeserült közönségtől:
„De... de hát Ő A BRIDGERTON CSALÁD VISZKONTJA!!!! Ő A CSALÁDFŐ!!!!” — írta egy dühös X felhasználó.
Utálom, hogy egyszerűen megválnak a pároktól, amint a szezonnak vége. A Bridgertonoknak egy összetartó családnak kéne lenniük. Bemutathatnának másik szerelmet és a családot is gond nélkül! Kérek egy teljes epizódot, ahogy egy doboz Pall Mall-en verekednek, vagy hogy lebeszélik Benedictet, hogy leugorjon egy hegyről
— fogalmazta meg kicsit artikuláltabban egy másik X felhasználó.
Jonathan Bailey angolos sármja még sokaknak fog hiányozni. Olyannyira, hogy még James Bond szerepében is el tudnánk képzelni, igaz, Denis Villeneuve kiszemeltje egyelőre Jacob Elordi lenne — aki szintén nem rossz választás.
