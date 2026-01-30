Egy igazi Hamupipőkével bővült a Bridgerton család

Tegnap debütált a Bridgerton család 4. évada a Netflixen, melynek női főszerepét az eddig kevésbé ismert Yerin Ha alakítja. A színésznő Sophie Baek szobalány szerepét kapta, aki a második legidősebb Bridgerton fiú, Benedict vágyainak tárgyává válik. De kicsoda Yerin Ha, és hogy került a Bridgerton sorozat új évadának élére?

Yerin Ha a Bridgerton család legújabb tagja (Fotó: CYRIL MOREAU / BESTIMAGE)

Bridgerton család: új taggal bővült a népes család

Yerin Ha nevét eddig csupa könyv és videojáték adaptációból ismerhettük csak, többek között játszott a Halo és a Dűne: Prófécia című alkotásokban, így a Julia Quinn romantikus regényéből készült Bridgerton sorozat főszerepe éles váltás volt számára. A Bridgerton család 4. évada a második legidősebb fiú, Benedict Bridgerton párkeresését követi végig. Amellett, hogy az évad alapjául szolgáló Tisztességes ajánlat című regényt dolgozták fel az alkotók, plusz csavarnak bedobták mellé a Grimm testvérek Hamupipőke történetét, ami finoman, de felismerhetően tettenérhető az epizódokban. Yerin Ha színésznő számára ez kivételesen nagy élmény, saját bevallása szerint Hamupipőke meséje gyerekkora óta a kedvenc története. Nagyon izgatott volt, amikor megtudta, hogy őt választották Sophie szerepére – nyilatkozta a Hollywood Reporternek – ugyanakkor hamar hatalmába kerítette a félelem.

“Először csupa öröm és boldogság volt, majd idővel megütött a valóság. Ez azt jelenti, hogy le kell forgatnom egy csomó sikamlós jelenetet, és be kell illeszkednem egy olyan csapatba, ahol mindenki ismer mindenkit, és évek óta együtt dolgoznak. De úgy láttam, mindenki vágyik egy kis vérfrissítésre, és nyitottan fogadtak, szóval szerintem ez sokat segített abban, hogy megtaláljam a helyem a többiek között.”

Yerin Ha és Luke Thompson között több fülledt jelenetre is sor kerül a Bridgerton család 4. évadában (Fotó: YouTube)

Bridgerton család 4. évad: mire számíthatnak a rajongók?

A Benedict és Sophie közötti viszony alakulása közel sem egyszerű. Ha nem lenne elég a rangbeli, feloldhatatlannak tűnő ellentét, ott van a nem elhanyagolható tény, hogy a Bridgerton család szabad szellemű álmodozója, Benedict, nem pont az elköteleződés és a komoly házasság iránti vágyáról vált ismertté az elmúlt évadokban. Ez a tulajdonsága most még inkább előtérbe kerül, hogy a Luke Thompson által alakított lord végre megkapja a neki járó reflektorfényt az új évadban. Szerencsére az évad első négy része nem olyan függővéggel zárul, ami miatt szívünk szerint a tévéhez csapnánk a távirányítót dühünkben, de azért számos kérdést nyitva hagy, a válaszokra pedig sajnálatos módon majd’ egy hónapot várnunk kell, ugyanis a Bridgerton család 4. évadának utolsó 4 epizódja február 26-án érkezik a Netflixre.