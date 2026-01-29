Bridgerton család premier! Itt a 4. évad: Hamupipőke is felbukkan az új részben!

Pillanatokkal ezelőtt debütált A Bridgerton család 4. évada a Netflixen. Az első epizódban megrendezésre kerül a szezon első bálja, ami beindítja az események láncolatát, és ízelítőt ad minden cselekményszálból, amit végigkövethetünk ebben az évadban.
Ahogy a korábbi évadokban, úgy ezúttal is az első epizódot a Bridgerton család mayfaire-i otthonában kezdjük. Az elmúlt szezonban házasodott Francesca Bridgerton (Hannah Dodd) és újdonsült férje, Lord John Stirling (Victor Alli), a Claudia Jessie által alakított Eloise Bridgertonnal karöltve hazatérnek Skóciából. Colin Bridgerton és a múlt évadban lelepleződött Lady Whistledown, azaz Penelope (Nicola Couglan) is tiszteletüket teszik, karjukon az egyre cseperedő, újdonsült Lord Featheringtonal, Elliott-tal. Egy elejtett félmondatból azt is megtudjuk, hogy az új Bridgerton vikomt, Anthony, és felesége, Kate, Indiában néztek szülői örömök elé, de mind a Jonathan Bailey által alakított Anthony, mind pedig Kate, akit Simone Ashley formál meg, hiányzik a nagy családi találkozásról, akárcsak a 4. évad főszereplője, Benedict Bridgerton (Luke Thompson).
Benedict hiánya nem kerüli el édesanyja, Violet Bridgerton figyelmét sem, aki pont úgy tesz, mint bármelyik feldühödött édesanya. A második Benedict fivér éli a bohém, felelősségektől mentes lordok gondtalan életét, amit Lady Bridgerton nem néz jó szemmel. A bálon tiszteletét teszi Sarolta királyné is, aki egyből magához szólítja Penelopét, a legfrissebb pletykákra éhezve, de a Lady Whistledownt megtestesítő lány látványosan fuldoklik a királynői figyelemtől. Lehet, hogy Lady Whistledown napjai meg vannak számlálva?
A Violet Bridgerton által rendezett álarcosbálon megismerjük a 4. évad másik főszereplőjét, Sophie-t, aki egyből felkelti Benedict érdeklődését. A páros hamar egy hullámhosszra kerül, a szemünk előtt pedig finoman, de felismerhetően bontakozik ki egy Hamupipőke inspirálta történet. A lány minden erejével igyekszik titokban tartani nevét és kilétét, az epizód végére pedig az is kiderül, hogy miért. Amikor éjfélt üt az óra, Sophie eltűnik, pont, mint Hamupipőke a mesében, sőt, a mesebeli hercegnőhöz hasonlóan ő is hátrahagy valamit maga után a csalódott Benedictnek.
Benedict mintha varázsütésre 180 fokos fordulatot venne a nagy találkozás hatására, eltűnik a bohém léhűtő, és helyébe lép a vágyakozó hősszerelmes. Luke Thompson és Yerin Ha között remek a kémia, úgyhogy a rajongóknak emiatt nem kell aggódni, rendkívül izgalmas szezonnak nézünk elébe. A ruhák káprázatosak, a népszerű popslágerek vonósnégyesre történt átdolgozásai továbbra is remekül illenek a sorozat tematikájába, és a megszokott finom humorból sincs hiány.
