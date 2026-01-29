Itt vannak az első vélemények: imádják a rajongók a Bridgerton negyedik évadát!

A Bridgerton eddigi összes évada is kicsit olyan volt, mint egy modern kezek által megformált romantikus tündérmese, és a negyedik évad még inkább követi ezt a vonalat. Olyannyira, hogy az első epizód egy újraértelmezett Hamupipőke sztorival kezd, miképpen Benedict Bridgerton (Luke Thompson) megismeri a megigéző szépségű Sophiet (Yerin Ha), akitől az álarcosbálon éjfélkor meg kellett válnia. Az első epizód immár nyilvánossá vált, befutottak az első vélemények sokak kedvencének folytatásáról.
Egyelőre a rajongók azt kapták, amire számítottak. Még nagyon a Bridgerton negyedik évadának elején vagyunk, túl sok mindennek nem volt ideje és lehetősége kibontakozni, de mégis több szálat indított el, amik február végéig javában kiforrhatnak. A sorozat klasszikus, romantikus és érzelmektől fűtött tónusát sok néző továbbra is vonzónak találja, és az eziránti lelkesedés mit sem csökkent. Az évadot bejelentő Instagram-posztot elárasztotta a rajongók fékezhetetlen öröme:
„MINDENKI NYUGODJON LE NYUGODJON LE AAAAAAAAAAAAAAAAA TE JÓ ISTENN” — #_booktique2_
„Annyira gyönyörű a tavi jelenet!” — #flawlessmydears
Már az évadot átszövő szerelmi szál jól marketingelhető neve is megvan: Benophie! (Benedict és Sophie neve összegyúrva) Akadt, aki nehezményezte, hogy nem volt túl sok erotika az új epizódban, de mások szerint Benophie célja nem a pőreség, hanem hogy megadják a lehetőséget az elmélyült kapcsolatra:
Benedict és Sophie esetében szerintem van értelme annak, hogy az érzelmekre és romantikára helyezzék a hangsúlyt, legalábbis az évad első felében.
Nagyon sok alkalmi játszmája volt a többi évadban és senkivel se találta az intimitást. Azt szeretném, ha látná, mennyire más Sophieval és hogy sokkal többet jelent neki, mint a korábbi szerelmei. Hogy inkább szereti őt, mintsem csak vonzónak találja és valami komolyat szeretne tőle.
— írta az egyik rajongó.
A sorozat mindegyik évada egy-egy családtag szerelmének kibontakozásáról és háziasításáról szól. Emiatt elkerülhetetlen, hogy egyesek nehezteljenek a Bridgerton szereplők eltűnésére — ilyen például a Jonathan Bailey által megformált Anthony Bridgerton, akit a negyedik évadban talán vissza se fog térni, pedig ő a család feje. Egy Reddit-felhasználót kifejezetten bánt a sorozat természetének ez a része:
A Bridgerton egyre rosszabb lesz. Sajnos ez elkerülhetetlen. Benedict évadában nem lesz Daphne/Simon, Anthony/Kate, valamint Penelope és Colin jeleneteit is jelentősen visszább veszik. Értem, a színészek továbbléptek, megérdemlik, de akkor is hiányozni fognak a testvérek viccelődései, vagy a Pall Mall játék Daphneval. Ezekből mind jelentősen kevesebb lesz.
— írta.
Mivel még igen friss évadról beszélünk, a nézettség számszerűsített adataira még várnunk kell. Ami viszont elkönyvelhető, hogy az elkövetkezendő hetek A Bridgerton családról fognak szólni. A Netflix két részletben teszi közzé a sorozatot, az évad második felét február 26-án publikálhatja a streaming-szolgáltató. Csak győzzük kivárni!
