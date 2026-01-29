Voith ÁgiJákli MónikaHáborúellenes GyűlésTisza-AdóNagy Duett 2026
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
4°C Székesfehérvár

Adél névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Itt vannak az első vélemények: imádják a rajongók a Bridgerton negyedik évadát!

Bridgerton család
PUBLIKÁLÁS: 2026. január 29. 17:25
NetflixBenedict Bridgerton
Benedict és Sophie szerelmére nagyon sokan kíváncsiak. A Bridgerton család negyedik évada lehengerlő visszajelzéseket kapott megjelenése után.

A Bridgerton eddigi összes évada is kicsit olyan volt, mint egy modern kezek által megformált romantikus tündérmese, és a negyedik évad még inkább követi ezt a vonalat. Olyannyira, hogy az első epizód egy újraértelmezett Hamupipőke sztorival kezd, miképpen Benedict Bridgerton (Luke Thompson) megismeri a megigéző szépségű Sophiet (Yerin Ha), akitől az álarcosbálon éjfélkor meg kellett válnia. Az első epizód immár nyilvánossá vált, befutottak az első vélemények sokak kedvencének folytatásáról.

A Bridgerton sztárjai, Luke Thompson és Yerin Ha
A Bridgerton 4 évada Luke Thompson és Yerin Ha szerelmi sztoriját követi nyomon (Fotó: CYRIL MOREAU / BESTIMAGE)

Benedict Bridgerton és Sophie még külön cuki nevet is kapott

Egyelőre a rajongók azt kapták, amire számítottak. Még nagyon a Bridgerton negyedik évadának elején vagyunk, túl sok mindennek nem volt ideje és lehetősége kibontakozni, de mégis több szálat indított el, amik február végéig javában kiforrhatnak. A sorozat klasszikus, romantikus és érzelmektől fűtött tónusát sok néző továbbra is vonzónak találja, és az eziránti lelkesedés mit sem csökkent. Az évadot bejelentő Instagram-posztot elárasztotta a rajongók fékezhetetlen öröme:

MINDENKI NYUGODJON LE NYUGODJON LE AAAAAAAAAAAAAAAAA TE JÓ ISTENN  — #_booktique2_

Annyira gyönyörű a tavi jelenet!— #flawlessmydears

Már az évadot átszövő szerelmi szál jól marketingelhető neve is megvan: Benophie! (Benedict és Sophie neve összegyúrva) Akadt, aki nehezményezte, hogy nem volt túl sok erotika az új epizódban, de mások szerint Benophie célja nem a pőreség, hanem hogy megadják a lehetőséget az elmélyült kapcsolatra:

Benedict és Sophie esetében szerintem van értelme annak, hogy az érzelmekre és romantikára helyezzék a hangsúlyt, legalábbis az évad első felében.

Nagyon sok alkalmi játszmája volt a többi évadban és senkivel se találta az intimitást. Azt szeretném, ha látná, mennyire más Sophieval és hogy sokkal többet jelent neki, mint a korábbi szerelmei. Hogy inkább szereti őt, mintsem csak vonzónak találja és valami komolyat szeretne tőle.

— írta az egyik rajongó.

A sorozat mindegyik évada egy-egy családtag szerelmének kibontakozásáról és háziasításáról szól. Emiatt elkerülhetetlen, hogy egyesek nehezteljenek a Bridgerton szereplők eltűnésére — ilyen például a Jonathan Bailey által megformált Anthony Bridgerton, akit a negyedik évadban talán vissza se fog térni, pedig ő a család feje. Egy Reddit-felhasználót kifejezetten bánt a sorozat természetének ez a része:

A Bridgerton egyre rosszabb lesz. Sajnos ez elkerülhetetlen. Benedict évadában nem lesz Daphne/Simon, Anthony/Kate, valamint Penelope és Colin jeleneteit is jelentősen visszább veszik. Értem, a színészek továbbléptek, megérdemlik, de akkor is hiányozni fognak a testvérek viccelődései, vagy a Pall Mall játék Daphneval. Ezekből mind jelentősen kevesebb lesz.

— írta.

Mivel még igen friss évadról beszélünk, a nézettség számszerűsített adataira még várnunk kell. Ami viszont elkönyvelhető, hogy az elkövetkezendő hetek A Bridgerton családról fognak szólni. A Netflix két részletben teszi közzé a sorozatot, az évad második felét február 26-án publikálhatja a streaming-szolgáltató. Csak győzzük kivárni!

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu