Emlékszel még Stifler mamájára az Amerikai pitéből? Így néz ki ma!

Noha előtte is szerepelt filmekben, kétségtelen, hogy az Amerikai pite mozik, jelesül Stifler mamájának szerepe hozta meg Jennifer Coolidge színésznő számára a várva várt ismertséget. Igaz, a díjeső és a "nagy" szerepek elmaradtak, cserébe egy csapásról a másikra szexszombólummá vált. Saját bevallása szerint a szerepnek köszönhetően 200 férfival feküdt le. Nem véletlenül, hiszen ő lett az első és eredeti MILF, hiszen a mára oly ismert, dögös negyvenesekre használt kifejezés az Amerikai pitében hangzott el, és természetesen rá vonatkozott.

Stifler mamája az Amerikai pite 2-ben, 2001-ben Fotó: Photo12 via AFP

Nos, az 1999-es első rész óta sok víz lefolyt a Dunán, és bizony jó pár év el is telt. Coolidge tavaly augusztusban töltötte be a 61-et, és ezt azét nem tudná letagadni, de azért még mindig igencsak szemrevaló, amit az Insta-oldalára feltöltött fotók is bizonyítanak.