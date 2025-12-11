Mire készül? Szuperprodukcióban tér vissza Hollywoodba a kitaszított Johnny Depp!

A meghurcolt és Hollywoodból kitaszíttatott Johnny Depp váratlan és örvendetes bejelentéssel rukkolt elő a szaúd-arábiai Red Sea Filmfesztiválon. Saját maga producereli és játszani is tervez a 20. század egyik legmeghatározóbb regénye, A Mester és Margarita filmes adaptációjában.

Johnny Depp nagy fába vágja a fejszét A Mester és Margarita filmrevitelével (Fotó: Delpech-Guignebourg/Bestimage)

Johnny Depp nagy visszatérése lehet A Mester és Margarita

Johnny Depp váratlanul bukkant fel a Red Sea Filmfesztiválon Svetlana Dali és Grace Loh producerekkel, akik a 2023-ban debütált Jeanne du Barry című filmjében is közreműködtek. A trió itt jelentette be, hogy újabb közös munkára vállalkoznak, és elkészítik Mihail Bulgakov orosz író legendás regénye, A Mester és Margarita első angol nyelvű filmadaptációját.

Bulgakov regényének feldolgozásával már korábban is próbálkoztak filmkészítők, például Roman Polanski, Federico Fellini és Baz Luhrmann is szívesen hozzáfogott volna, de egyik projekt sem jutott el a tényleges forgatásig. Az évtizedes kísérletezések alatt ugyanis azt kezdték rebesgetni, hogy A Mester és Margaritát lehetetlen filmre adaptálni, sőt, egyenesen átok ül a regényen. Tavaly viszont Michael Lockshin rendezésében készült egy A Mester és Margarita film, ami csak Európában debütált és Oroszországban hatalmas sikert aratott.

Dali és Loh producerek azóta hosszas jogi procedúrákba bocsátkoztak a filmet jegyző Luminosity Pictures-szel, állításuk szerint a regény megfilmesítési jogai kizárólag őket illetik. Lockshin indította a pert, mondván a két producer gátolja a film amerikai megjelenését, és semmilyen jogalappal nem rendelkeznek, ami bizonyítaná, hogy a jogok őket illetik. A rendező bizakodó volt a pert illetően, és azt reméli, ezzel megtörheti a regényt övező “filmes átkot”.

Johnny Depp filmek megcsappantak: a Grindelwald bűntettei óta nem játszott nagyobb stúdiós projektben (Fotó: Heyday Films)

Johnny Depp új filmjei

Ezek fényében szinte már ijesztő, hogy az utóbbi években sorozatos csapásoknak és elutasításoknak kitett Johnny Depp pont ezt a művet választotta nagy visszatérése alapanyagául. A színész hosszas pereskedése volt feleségével, Amber Heard-del igencsak megtépázta szakmai lehetőségeit is. Kitették a Legendás állatok-franchise-ból és a nagyobb stúdiók is mind hátat fordítottak neki. A 2023-as Jeann du Barry-t saját IN2. Film nevű cége és a Dali-Loh páros producelte, így a 2018-as Legendás állatok: Grindelwald bűntettei óta a következő projektjei lesznek az elsők, amik egy nagyobb stúdió gondozásában készülnek.