Valld be, hogy te is imádtad: 40 éve mutatták be a MacGyvert!

Baywatch, Szupercsapat, Knight Rider, Csillagkapu, Walker, a texasi kopó, Vészhelyzet, Herkules, Xéna — csak egy sorozat kellett még egy tökéletes őszi hétvégi bekuckózós, tévézős programhoz a kilencvenes évek Magyarországában: ez pedig a végtelen kreativitással megáldott titkosügynök kalandjai, a MacGyver. Ma már megmosolyogjuk a furcsa megoldásokat benne, de anno tátott szájjal figyeltük, hogyan oldódnak fel a lehető leglehetetlenebb helyzetek a leglehetetlenebb módokon. A sorozatot ezen a napon mutatták be Amerikában, pontosan 40 éve, 1985. szeptember 29-én, de a magyarok között csak a kilencvenes években lett népszerű.

MacGyver, aki egy ragasztószalaggal és egy bicskával mindent megold (Fotó: Paramount Television)

MacGyver sorozat — a józan észt ne ebben a sztoriban keresd

A sorozat főszereplője Angus MacGyver — akit a Csillagkapuból is jól ismert Richard Dean Anderson játszott — egy zseniális feltaláló és titkos ügynök egyszerre és a Phoenix Alapítvány szárnya alatt teszi jobbá a világot. A MacGyvernek soha nem volt összefüggő történetszála, az epizódok jellemzően igen hasonló sztorikat mutattak fel: beépülős akció, túszmentés, bűnügyek feltárása és megoldása egy egyszemélyes hadseregként. Minden rész egy izgalmas, intelligens, gyakran humoros történet volt, amely azt hangsúlyozta, hogy a kreativitás és a józan ész sokkal hatékonyabb lehet, mint az erőszak.

Angus MacGyver karaktere — a csapzott külsejét leszámítva — a megszokott titkos ügynökökhöz igencsak hasonlított. Karizmatikus, jó kiállású férfiember, aki bár szűkszavú, de az odaszólásai mégis elég szellemesek voltak. A nők odavoltak érte, de a misztikus MacGyver a szívét soha nem horgonyozta le, ő csakis a munkájának élt. Ami pedig a legfontosabb, hogy csakis önvédelemből alkalmazott erőszakot, fegyvert szinte soha nem is használt — ez alól a pilot epizód kivétel, amikor is egy AK-47 -essel lövöldözött, de akkor még a készítők se tudták, merre viszik a karaktert.

A legtöbb problémáját megoldotta a svájci bicskájával, egy ragasztószalaggal és a környezetében elszórt tárgyakkal. Ez választotta külön a többi akciósorozattól.

Angus MacGyver találékonysága összehasonlíthatatlan a kortársaival. Mivel a Phoenix Alapítvány nem nagyon halmozta el a megfelelő eszközökkel, a kreativitására kellett hagyatkozni. Például egyszer sikerült tisztítószerből, molyirtóból, kötélből és gumiszalagokból egy mechanikus kötélkilövő puskát készítenie. Ezzel a találmánnyal pedig kiszabadul a fogságból.