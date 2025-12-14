Budapesten koncertezik Keanu Reeves! Nem ő az egyetlen világsztár akinek zenekara van: mutatjuk a legmenőbbeket

Mindenkinek kell egy hobbi, még azoknak is, akikről talán azt hisszük, a filmvásznon kívül semmi másra nincs idejük. És mi más kapcsolhatná ki igazán az embert, mint a zene? A hollywoodi sztárok közül pedig jó páran igazi zenebolondok, köztük Keanu Reeves is, aki Dogstar nevű bandájával 2026. július 18-án hazánkban is fellép majd. Ám közel sem ő az egyetlen a kaliforniai álomgyárban, aki két blockbuster között épp azzal foglalatoskodna, hogy egy új albumot dobjon piacra vagy megtöltsön néhány sportarénát.

Keanu Reeves koncertet ad jövő nyáron Budapesten (Fotó: TheImageDirect.com)

Keanu Reeves-nek volt kitől tanulni egyet s mást a zenéről, íme, a hollywoodi sztárok és bandáik:

Johnny Depp: Hollywood Vampires

Az egykori Jack Sparrow kapitány már régóta hangoztatja, hogy eredetileg zenész szeretett volna lenni, és ezt az utóbbi években bőven be is pótolja. A Hollywood Vampires-ben Depp többek között Alice Cooper oldalán gitározik, a banda két évvel ezelőtt hazánkban is megörvendeztette volna a közönséget egy hatalmas show-val, ám a koncert végül elmaradt.

Jared Leto: Thirty Seconds to Mars

Míg más színészeknek a zene talán inkább csak hobbi, az Jared Leto számára ez már sokkal inkább hivatás. Ugyanis az Oscar-díjas filmsztár a Thirty Seconds to Mars frontembereként komplett stadionokat tölt meg, zenésztársaival pedig turnét turnéra halmoznak. Letónak mégis sikerült összehangolnia ezt a kettős életet, bár az is igaz, hogy a filmekre kevesebb sikerrel hangolódik rá, legutóbbi mozija is óriási bukta lett.

Akik csalódtak a Jared Leto-filmekben, inkább hallgassanak Jared Leto-dalokat, azokban talán lelnek némi vigaszt (Fotó: ZUMAPRESS.com)

Russell Crowe: Indoor Garden Party

Ki gondolta volna, hogy Maximus kőkemény külseje mögött egy ennyire érzelmes zenész szíve lakozik. A Gladiátor örökségében hatalmasat csalódó Russell Crowe az Indoor Garden Party nevű projekt élén turnézik, ahol bluesos, rockos hangzással és közvetlen, családias fellépésekkel lepi meg szeretett közönségét.

Hugh Laurie: The Copper Bottom Band

Azt a Doktor House óta tudjuk, Hugh Laurie egy igazi csodabogár, de azt gondolta volna bárki is, hogy még zongorázni is tud? Sőt, nem elég, hogy virtuóz módjára jár a keze a klaviatúrán, hanem a blues műfajának igazi szerelmese is. Zenekarával, a The Copper Bottom Banddel több albumot is kiadtak már, koncertjeik pedig pont olyan elegánsak és fanyarul ironikusak, mint maga Laurie.