Budapesten koncertezik Keanu Reeves! Nem ő az egyetlen világsztár akinek zenekara van: mutatjuk a legmenőbbeket

PUBLIKÁLÁS: 2025. december 14. 10:10
HollywoodJohnny DeppJack BlackzenekarRussell Crowe
Mióta világ a világ, a zene és a film kéz a kézben jártak. Mindkét terület képviselői előszeretettel próbálják ki magukat a másik fronton. Erre példa Keanu Reeves esete is, aki bandájával nemsokára Budapesten ad majd koncertet.
Örökös-Tóth Lajos
A szerző cikkei

Mindenkinek kell egy hobbi, még azoknak is, akikről talán azt hisszük, a filmvásznon kívül semmi másra nincs idejük. És mi más kapcsolhatná ki igazán az embert, mint a zene? A hollywoodi sztárok közül pedig jó páran igazi zenebolondok, köztük Keanu Reeves is, aki Dogstar nevű bandájával 2026. július 18-án hazánkban is fellép majd. Ám közel sem ő az egyetlen a kaliforniai álomgyárban, aki két blockbuster között épp azzal foglalatoskodna, hogy egy új albumot dobjon piacra vagy megtöltsön néhány sportarénát. 

EXCLUSIVE: Keanu Reeves Spotted in Toronto For The First Time Since His Home Was Burglarized
Keanu Reeves koncertet ad jövő nyáron Budapesten (Fotó: TheImageDirect.com)

Keanu Reeves-nek volt kitől tanulni egyet s mást a zenéről, íme, a hollywoodi sztárok és bandáik:

Johnny Depp: Hollywood Vampires

Az egykori Jack Sparrow kapitány már régóta hangoztatja, hogy eredetileg zenész szeretett volna lenni, és ezt az utóbbi években bőven be is pótolja. A Hollywood Vampires-ben Depp többek között Alice Cooper oldalán gitározik, a banda két évvel ezelőtt hazánkban is megörvendeztette volna a közönséget egy hatalmas show-val, ám a koncert végül elmaradt.

Jared Leto: Thirty Seconds to Mars

Míg más színészeknek a zene talán inkább csak hobbi, az Jared Leto számára ez már sokkal inkább hivatás. Ugyanis az Oscar-díjas filmsztár a Thirty Seconds to Mars frontembereként komplett stadionokat tölt meg, zenésztársaival pedig turnét turnéra halmoznak. Letónak mégis sikerült összehangolnia ezt a kettős életet, bár az is igaz, hogy a filmekre kevesebb sikerrel hangolódik rá, legutóbbi mozija is óriási bukta lett.

'30 Seconds To Mars' Performs at Marenostrum Festival
Akik csalódtak a Jared Leto-filmekben, inkább hallgassanak Jared Leto-dalokat, azokban talán lelnek némi vigaszt (Fotó: ZUMAPRESS.com)

Russell Crowe: Indoor Garden Party

Ki gondolta volna, hogy Maximus kőkemény külseje mögött egy ennyire érzelmes zenész szíve lakozik. A Gladiátor örökségében hatalmasat csalódó Russell Crowe az Indoor Garden Party nevű projekt élén turnézik, ahol bluesos, rockos hangzással és közvetlen, családias fellépésekkel lepi meg szeretett közönségét.

Hugh Laurie: The Copper Bottom Band

Azt a Doktor House óta tudjuk, Hugh Laurie egy igazi csodabogár, de azt gondolta volna bárki is, hogy még zongorázni is tud? Sőt, nem elég, hogy virtuóz módjára jár a keze a klaviatúrán, hanem a blues műfajának igazi szerelmese is. Zenekarával, a The Copper Bottom Banddel több albumot is kiadtak már, koncertjeik pedig pont olyan elegánsak és fanyarul ironikusak, mint maga Laurie. 

Jack Black: Tenacious D

Jack Black színpadon is képes volt ötvözni azt a két dolgot, amihez igazán ért: a komédiát és a kemény rockot. A Tenacious D nevű bandája évtizedek óta kultikus zenekarnak számít, amely koncertélménye egyszerre zúzza szét a fejed és teszi próbára a rekeszizmodat. Bár a zenekar igen közkedvelt, nemrégiben egészen mással hívták fel magukra a figyelmet, mikor is az egyik tag ízléstelenül reagált a Donald Trump elleni merényletre.

Rock on the Ring
Jack Black zenekara az utóbbi időben más okból került rivaldafénybe (Fotó: dpa/picture-alliance)

Zoë Kravitz: Lolawolf

Amikor az ember megtudja, hogy a Batman csodálatos Macskanője, Zoë Kravitz is a zene megszállottja, csak egy kérdés jut az eszébe: Lenny Kravitz lányaként vajon volt más választása? Az ifjabb Kravitz a Lolawolf nevű formációjával elektronikus, R&B-s és indie-popos hangzásvilágot hoz, amelyben saját érzékeny, mégis vagány stílusát keveri.

Jason Momoa: Öof Tatatá

Úgy tűnik, a botrányos Egy Minecraft film főszereplői szintúgy csak botrányos koncertet képesek adni. Történt ugyanis, hogy idén augusztusban Jason Momoának még arra is jutott ideje a Dűne 3. részének forgatása mellett, hogy az Öof Tatatával leigázzák Budapestet. A szó szoros értelmében, hiszen amit a rajongók kaptak az nem rock, hanem sokkal inkább sokk volt, melyet Momoa azzal a megható gesztussal mentett meg, hogy fiával együtt zenélt az Akvárium színpadán.

 

