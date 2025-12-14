Budapesten koncertezik Keanu Reeves! Nem ő az egyetlen világsztár akinek zenekara van: mutatjuk a legmenőbbeket

Mindenkinek kell egy hobbi, még azoknak is, akikről talán azt hisszük, a filmvásznon kívül semmi másra nincs idejük. És mi más kapcsolhatná ki igazán az embert, mint a zene? A hollywoodi sztárok közül pedig jó páran igazi zenebolondok, köztük Keanu Reeves is, aki Dogstar nevű bandájával 2026. július 18-án hazánkban is fellép majd. Ám közel sem ő az egyetlen a kaliforniai álomgyárban, aki két blockbuster között épp azzal foglalatoskodna, hogy egy új albumot dobjon piacra vagy megtöltsön néhány sportarénát.
Az egykori Jack Sparrow kapitány már régóta hangoztatja, hogy eredetileg zenész szeretett volna lenni, és ezt az utóbbi években bőven be is pótolja. A Hollywood Vampires-ben Depp többek között Alice Cooper oldalán gitározik, a banda két évvel ezelőtt hazánkban is megörvendeztette volna a közönséget egy hatalmas show-val, ám a koncert végül elmaradt.
Míg más színészeknek a zene talán inkább csak hobbi, az Jared Leto számára ez már sokkal inkább hivatás. Ugyanis az Oscar-díjas filmsztár a Thirty Seconds to Mars frontembereként komplett stadionokat tölt meg, zenésztársaival pedig turnét turnéra halmoznak. Letónak mégis sikerült összehangolnia ezt a kettős életet, bár az is igaz, hogy a filmekre kevesebb sikerrel hangolódik rá, legutóbbi mozija is óriási bukta lett.
Ki gondolta volna, hogy Maximus kőkemény külseje mögött egy ennyire érzelmes zenész szíve lakozik. A Gladiátor örökségében hatalmasat csalódó Russell Crowe az Indoor Garden Party nevű projekt élén turnézik, ahol bluesos, rockos hangzással és közvetlen, családias fellépésekkel lepi meg szeretett közönségét.
Azt a Doktor House óta tudjuk, Hugh Laurie egy igazi csodabogár, de azt gondolta volna bárki is, hogy még zongorázni is tud? Sőt, nem elég, hogy virtuóz módjára jár a keze a klaviatúrán, hanem a blues műfajának igazi szerelmese is. Zenekarával, a The Copper Bottom Banddel több albumot is kiadtak már, koncertjeik pedig pont olyan elegánsak és fanyarul ironikusak, mint maga Laurie.
Jack Black színpadon is képes volt ötvözni azt a két dolgot, amihez igazán ért: a komédiát és a kemény rockot. A Tenacious D nevű bandája évtizedek óta kultikus zenekarnak számít, amely koncertélménye egyszerre zúzza szét a fejed és teszi próbára a rekeszizmodat. Bár a zenekar igen közkedvelt, nemrégiben egészen mással hívták fel magukra a figyelmet, mikor is az egyik tag ízléstelenül reagált a Donald Trump elleni merényletre.
Amikor az ember megtudja, hogy a Batman csodálatos Macskanője, Zoë Kravitz is a zene megszállottja, csak egy kérdés jut az eszébe: Lenny Kravitz lányaként vajon volt más választása? Az ifjabb Kravitz a Lolawolf nevű formációjával elektronikus, R&B-s és indie-popos hangzásvilágot hoz, amelyben saját érzékeny, mégis vagány stílusát keveri.
Úgy tűnik, a botrányos Egy Minecraft film főszereplői szintúgy csak botrányos koncertet képesek adni. Történt ugyanis, hogy idén augusztusban Jason Momoának még arra is jutott ideje a Dűne 3. részének forgatása mellett, hogy az Öof Tatatával leigázzák Budapestet. A szó szoros értelmében, hiszen amit a rajongók kaptak az nem rock, hanem sokkal inkább sokk volt, melyet Momoa azzal a megható gesztussal mentett meg, hogy fiával együtt zenélt az Akvárium színpadán.
