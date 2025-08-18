UkrajnaOtthon Start ProgramCurtis
Rock helyett sokk: Jason Momoa koncertje kiakasztotta a budapesti közönséget

PUBLIKÁLÁS: 2025. augusztus 18. 20:05
Az Aquaman sztárja metált nyomott Budapesten, de nem mindenki volt lenyűgözve. Jason Momoa koncertje egyszerre volt rockőrület és kaotikus élmény, amit sokan imádtak, míg mások inkább csak kritizáltak.

Atlantisz már nem elég – Jason Momoa Budapesten is próbálta meghódítani a közönséget. Jason Momoa kivételesen nem forgatni jött ide, metált játszott a fura nevű bandájával az Akvárium Klubban – és legalább olyan hangos volt, mint a rajongók véleménye. A hollywoodi szupersztár, akit leginkább Aquamanként vagy Khal Drogóként ismer a világ, most nem filmjelenetben, hanem egy hangos, izzó rockkoncerten állt a reflektorfényben. Momoa jelenleg Budapesten tartózkodik a Dűne új részének forgatása miatt, így nem kellett messzire mennie, hogy basszusgitárt ragadjon, és megmutassa a metállegendák legnagyobb slágereinek sajátos átiratát.

Jason Momoa
Jason Momoa Budapesten koncertezett (Photo Image Press)

Jason Momoa: éjszaka a metál jegyében

A tavaly áprilisban debütáló Öof Tatata augusztus 16-án először - és talán utoljára - lépett a budapesti közönség elé az Akvárium NagyHall színpadára. A banda frontembere nemcsak basszusgitározott, de karizmájával és szenvedélyes jelenlétével uralta a színpadot. A zenekar további tagjai, Mike Hayes és Kenny Dale Borill voltak. A műsorban számos feldolgozás elhangzott: Metallica, Black Sabbath, Led Zeppelin, sőt The Cranberries is – bár az utóbbit végül nem tudták teljesen előadni. Sokan úgy érezték, hiányzott az összhang, és talán túl sok alkohol csúszott le a koncert alatt a banda tagjainál.

Nem mindennapi látvány ez a félisten!

– írta egy rajongó a koncertfelvétel alá. A megvadult női rajongók kihívó szettekben bulizták végig az estét, és hisztérikus követeléseket intéztek Momoa felé, hogy dobja le a pólóját. Teltházas bulit varázsolt a Trónok harca és az Aquaman sztárja. A rock- és metálrajongók mellett sok szuperhős- és filmes fan is megjelent az Akváriumban.

Az est fénypontja: Momoa fia a színpadon

A legmeghatóbb pillanat kétségtelenül az volt, amikor Momoa 16 éves fia, Nakoa-Wolf is csatlakozott apjához egy közös szám erejéig – a közönség örömmel fogadta az apa-fia párost.

Bukás vagy siker volt a koncert? Sok kritika érte a Jason Momoa koncertjét

Nem mindenki élte meg katartikus élményként az estét. Sok rajongó szerint Momoa élőben is sármos és lehengerlő, ám akadtak olyanok, akik szétesettnek, túlpörgöttnek, vagy éppen semmilyennek látták a produkciót. Egy néző így jellemezte a koncertet:

Mekkora sz*r volt. Közönséggel nulla kommunikáció, az egész egy elhangolt gitárokkal teli vodka reklám volt. Szörnyű.

Momoa saját vodkamárkáját is reklámozta az este folyamán, ami sokakban felvetette a kérdést, hogy inkább marketingről, semmint zenei élményről volt-e szó. Mások viszont inkább Momoa megjelenését kritizálták:

Úgy látom, nem volt szálkásítás a koncert előtt.

Színészek, akik bárkit leénekelnek

Nem Momoa az egyetlen színész, aki zenésznek állt, számos hollywoodi sztár próbálta már meg magát a színpadon. Johnny Depp több zenekarban is játszott, Russell Crowe-nak szintén van saját bandája. Will Smith a Men in Black és Bad Boys filmek sztárja pedig szimultán építette fel zenei és színészi pályáját, pár napja Budapesten is előadta legjobb dalait.

Will Smith
Will Smith koncert a Budapest Parkban (Fotó: Bátori Gábor Jim)

A sort még folytathatjuk sokáig: Jack Black, Ryan Gosling, Kevin Bacon, Dwayne Johnson is zenélgetnek kisebb-nagyobb sikerrel.

 

