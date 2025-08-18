Rock helyett sokk: Jason Momoa koncertje kiakasztotta a budapesti közönséget

Atlantisz már nem elég – Jason Momoa Budapesten is próbálta meghódítani a közönséget. Jason Momoa kivételesen nem forgatni jött ide, metált játszott a fura nevű bandájával az Akvárium Klubban – és legalább olyan hangos volt, mint a rajongók véleménye. A hollywoodi szupersztár, akit leginkább Aquamanként vagy Khal Drogóként ismer a világ, most nem filmjelenetben, hanem egy hangos, izzó rockkoncerten állt a reflektorfényben. Momoa jelenleg Budapesten tartózkodik a Dűne új részének forgatása miatt, így nem kellett messzire mennie, hogy basszusgitárt ragadjon, és megmutassa a metállegendák legnagyobb slágereinek sajátos átiratát.

Jason Momoa Budapesten koncertezett (Photo Image Press)

Jason Momoa: éjszaka a metál jegyében

A tavaly áprilisban debütáló Öof Tatata augusztus 16-án először - és talán utoljára - lépett a budapesti közönség elé az Akvárium NagyHall színpadára. A banda frontembere nemcsak basszusgitározott, de karizmájával és szenvedélyes jelenlétével uralta a színpadot. A zenekar további tagjai, Mike Hayes és Kenny Dale Borill voltak. A műsorban számos feldolgozás elhangzott: Metallica, Black Sabbath, Led Zeppelin, sőt The Cranberries is – bár az utóbbit végül nem tudták teljesen előadni. Sokan úgy érezték, hiányzott az összhang, és talán túl sok alkohol csúszott le a koncert alatt a banda tagjainál.

Nem mindennapi látvány ez a félisten!

– írta egy rajongó a koncertfelvétel alá. A megvadult női rajongók kihívó szettekben bulizták végig az estét, és hisztérikus követeléseket intéztek Momoa felé, hogy dobja le a pólóját. Teltházas bulit varázsolt a Trónok harca és az Aquaman sztárja. A rock- és metálrajongók mellett sok szuperhős- és filmes fan is megjelent az Akváriumban.

Az est fénypontja: Momoa fia a színpadon

A legmeghatóbb pillanat kétségtelenül az volt, amikor Momoa 16 éves fia, Nakoa-Wolf is csatlakozott apjához egy közös szám erejéig – a közönség örömmel fogadta az apa-fia párost.

Bukás vagy siker volt a koncert? Sok kritika érte a Jason Momoa koncertjét

Nem mindenki élte meg katartikus élményként az estét. Sok rajongó szerint Momoa élőben is sármos és lehengerlő, ám akadtak olyanok, akik szétesettnek, túlpörgöttnek, vagy éppen semmilyennek látták a produkciót. Egy néző így jellemezte a koncertet:

Mekkora sz*r volt. Közönséggel nulla kommunikáció, az egész egy elhangolt gitárokkal teli vodka reklám volt. Szörnyű.

Momoa saját vodkamárkáját is reklámozta az este folyamán, ami sokakban felvetette a kérdést, hogy inkább marketingről, semmint zenei élményről volt-e szó. Mások viszont inkább Momoa megjelenését kritizálták:

Úgy látom, nem volt szálkásítás a koncert előtt.

Színészek, akik bárkit leénekelnek

Nem Momoa az egyetlen színész, aki zenésznek állt, számos hollywoodi sztár próbálta már meg magát a színpadon. Johnny Depp több zenekarban is játszott, Russell Crowe-nak szintén van saját bandája. Will Smith a Men in Black és Bad Boys filmek sztárja pedig szimultán építette fel zenei és színészi pályáját, pár napja Budapesten is előadta legjobb dalait.