Jared Leto már megint elbaltázta! Az év legjobban várt sci-fijét is sikerült tönkretennie: ilyen lett a Tron: Ares

Kevés franchise-t tudnánk mondani, ami akkora gyökeres változást és forradalmi újítást tudott volna hozni a speciális effektusok terén a filmtörténelembe mint a Tron-filmek, és leginkább annak első, 1982-ben megjelent felvonása. A Jeff Bridges-t a virtuális térbe száműző filmszéria 28 év elteltével, 2010-ben kapott folytatást Tron: Örökség címmel, mely épp napjainkban éli második virágkorát, részben épp ezt meglovagolva, másrészt pedig a mesterséges intelligencia körüli aktuális, égető témákat boncolgatva állt elő a farbával a széria harmadik epizódja, a Tron: Ares.

A Jared Leto-filmek egy újabb bukástörténettel bővülhetnek, a Tron: Ares kritikánkból pedig kiderül, hogy miért gondoljuk ezt (Fotó: IMDb)

Az év egyik legjobban várt sci-fi akciózását a magyar sztárvilág is már alig győzte kivárni, a budapesti Aréna Pláza mozijában tartott premier előtti vetítésen több híresség is tiszteletét tette, köztük az életmódot váltó Zámbó Krisztián, Danny Blue, de még Nagy Ő Virág is benézett, hátha az utolsó pillanatban felbukkan a film főhőse, Jared Leto. Noha az összegyűlt érdeklődők népes tömege egy garantált szórakozást nyújtó, látványos moziélményre számított, a közönség mégis keserédes szájízzel távozhatott a teremből, most pedig kiderül, hogy miért.

Tron: Ares, avagy Frankenstein motoron

1982 és 2010 után tehát harmadszorra is megelevenedik a „Rács”, ami eddig egyirányú volt, a való világ hús-vér szereplői juthattak csak át oda, de a virtuális tér emberi testet öltő programjai nem jöhettek át a mi dimenziónkba. Egészen eddig! A Dillinger Systems feje, Julian Dillinger ördögi terve ugyanis az, hogy a „Rácsról” importál mesterséges intelligencia által vezérelt, sebezhetetlen és fáradhatatlan katonákat, melynek mintapéldánya a frappánsan a háború görög istenéről elnevezett Ares, akit Jared Leto testesít meg.

A tökéletes harcosról viszont hamar kiderül, hogy mégsem olyan tökéletes. Hiba van a gépezetben, érzelmek és moralitás csúszott a fogaskerekek közé, amitől Ares megmakacsolja magát, és a motoros szerkóba öltözött, modern Frankenstein-szörny tervezője ellen fordul, ráadásul annak legnagyobb vetélytársának szövetségese lesz. A világok közti akciózásba az alkotók azért igyekeztek némi mondanivalót is belecsempészni, de az elénk tálalt csont már úgy le volt rágva, hogy egy falat sem akadt rajta.