Már látható az előzetes a Sárkányok Kabul felett című valós eseményeken alapuló magyar háborús akciófilmhez

November 20-án láthatja a közönség a Sárkányok Kabul felett című magyar háborús filmdrámát, a Forum Hungary forgalmazásában. Addig is, a Semmelweis és az Aranyélet alkotóinak legújabb filmjéhez új előzetes és plakát is érkezett.

A Sárkányok Kabul felett november 20-án érkezik a mozikba! (Fotó: Forum Hungary)

A Sárkányok Kabul felett előzetese feszült izgalmakat ígér

A Dyga Zsombor rendezésében készülő háborús akciófilm főbb szerepeit Jászberényi Gábor, Mészáros Blanka, Borovics Tamás, Hajmási Dávid, Dietz Gusztáv, Trokán Nóra, Ertl Zsombor és Stohl András alakítják.

A fikciós elemekkel átszőtt Sárkányok Kabul felett történetét a valóság ihlette: az akcióban résztvevő magyar katonák személyes visszaemlékezései alapján dolgozza fel a 2021-es Sámán nevű katonai hadműveletet, a Magyar Honvédség történetének egyik legsikeresebb, legdrámaibb akcióját. A hadművelet során a magyar katonák összesen 540 magyar, amerikai, osztrák és afgán állampolgárt juttattak ki Afganisztánból, köztük 57 afgán családot és 180 gyermeket.

A Sárkányok Kabul felett a valós történelmi helyzetet dolgozza fel, fikciós elemekkel kiegészítve: a film sztorijába például bekerült egy elképzelt romantikus történetszál is.

Az alkotók szándéka szerint, a Sárkányok Kabul felett nemcsak egy katartikus jelenetekkel és drámai konfliktusokkal megtűzdelt izgalmas akciófilm lesz, hanem egy megtörtént eseményeken alapuló, fikciós eseményszálakkal kiegészített szívbemarkoló történet.

A nagyszabású háborús film magyar katonák valós feljegyzései alapján készült (Fotó: Forum Hungary)

A Sárkányok Kabul felett a Nemzeti Filmintézet támogatásával, a Szupermodern Stúdió gyártásában, a Honvédelmi Minisztérium és a Magyar Honvédség szakmai támogatásával készült, a Sárkányok Produkció Kft. és a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap (MTVA) koprodukciós partnerségével.

A Sárkányok Kabul felett producere Lajos Tamás, forgatókönyvírója Horváth Áron, rendezője Dyga Zsombor (Aranyélet, Köntörfalak), operatőre Dobos Tamás, vágója Barsi Béla és Hack Júlia, látványtervezője Hujber Balázs, jelmeztervezője Donkó László.