Várjátok Henry Cavillt James Bondként? Sok sikert! Kedvenc kamuplakátjaink a netről

Az AI elterjedésével szinte másodpercek alatt olyan kamuhíreket és képeket gyárthatunk, aminek már a képzelet szab csak határt. Ugyanez igaz Hollywoodra is, ugyanis önmagukat hitelesnek beállító social felületek jelentették be az új James Bond film plakátját, és a Holiday folytatását is. Emberek százezreit tévesztik meg a csalók, így most jöjjön azaz 5 plakát, amik - bármennyire örülnénk is neki - akkora kamuk, mint ide Lacháza.
Az angol színészt sokat emlegették az utóbbi években a szereppel kapcsolatban, ám senki sem erősítette meg, sőt a producerek fiatalabb és kevésbé ismert nevet keresnek a szerepre. Cavill most éppen otthon gyógyul, ugyanis komolyan megsérült az új Hegylakó-film forgatásán.
2006-óta igazi karácsonyi instant klasszikus lett a The Holiday című film Cameron Diaz, Kate Wislet és Jude Law főszereplésével. Az otthont cserélő két szingli ünnepi szerelemes sztorija világsiker lett, és sokan évekig várták, hogy újra összeálljanak a főszereplők egy folytatásra. Legutóbb pont Kate Winslet oszlatta el a pletykákat, hogy készülne folytatás, de az 50 éves színésznő szavára nem adtak a deepfake gyártók, ugyanis az 53 éves Diazzal, terhesen pózolnak a két férfi főszereplő mellett.
Az HBO MAX bejelentette, hogy készül a Hatalmas kis hazugságok harmadik évada, amibe az öt főszereplő, vagyis Nicole Kidman, Reese Witherspoon, Laura Dern, Zoë Kravitz és Shailene Woodley főszereplésével. A 2026-os képlékeny is egyelőre képlékeny, de Meryl Streep visszatéréséről szó sincs a készítők részéről. A plakát kedves kezdeményezés, de várjuk meg inkább az igazit!
A nyolcvanas évek népszerű sitcomja a Disney+ kínálatában érhető el. Miután elkészült idén a Mid Century Modern, ami hasonló tematikára épült, csak férfiakkal, rögtön kitalálták, hogy mi lenne, ha elkészülne a remake négy vérbeli komikával. Erről csak a négy színésznőt felejtették el értesíteni és Disney-t, pedig a mindig vicces Tina Fey, Amy Poehler, Maya Rudolph és Lisa Kudrow zseniálisak lennének együtt.
A Netflix tavalyi sikersorozata, A tökéletes pár valóban kap egy második évadot a streamingszolgáltató hírei szerint, csupán teljesen más brigáddal, így Nicole Kidman sem lesz látható benne, maximum produceri minőségben működhet közben egy újabb gyilkos sztoriban. A széria sikere azonban megkérdőjelezhetetlen, 2024 őszének egyik legjobbja volt.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.