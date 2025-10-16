Várjátok Henry Cavillt James Bondként? Sok sikert! Kedvenc kamuplakátjaink a netről

Az AI elterjedésével szinte másodpercek alatt olyan kamuhíreket és képeket gyárthatunk, aminek már a képzelet szab csak határt. Ugyanez igaz Hollywoodra is, ugyanis önmagukat hitelesnek beállító social felületek jelentették be az új James Bond film plakátját, és a Holiday folytatását is. Emberek százezreit tévesztik meg a csalók, így most jöjjön azaz 5 plakát, amik - bármennyire örülnénk is neki - akkora kamuk, mint ide Lacháza.

James Bond is a deepfake áldozata lett (Fotó: imdb.com)

James Bond és Henry Cavill rajongóit is csőbe húzták

Henry Cavill James Bondként? Kamunak nem rossz (Fotó: Facebook)

Az angol színészt sokat emlegették az utóbbi években a szereppel kapcsolatban, ám senki sem erősítette meg, sőt a producerek fiatalabb és kevésbé ismert nevet keresnek a szerepre. Cavill most éppen otthon gyógyul, ugyanis komolyan megsérült az új Hegylakó-film forgatásán.

Terhes Holiday

Kate és Cameron ötvenes kismamák lennének a Holiday 2-ben (Fotó: Facebook)

2006-óta igazi karácsonyi instant klasszikus lett a The Holiday című film Cameron Diaz, Kate Wislet és Jude Law főszereplésével. Az otthont cserélő két szingli ünnepi szerelemes sztorija világsiker lett, és sokan évekig várták, hogy újra összeálljanak a főszereplők egy folytatásra. Legutóbb pont Kate Winslet oszlatta el a pletykákat, hogy készülne folytatás, de az 50 éves színésznő szavára nem adtak a deepfake gyártók, ugyanis az 53 éves Diazzal, terhesen pózolnak a két férfi főszereplő mellett.

Hatalmas nagy hazugságok

Ez nem a készülő harmadik évad plakátja! (Fotó: Facebook)

Az HBO MAX bejelentette, hogy készül a Hatalmas kis hazugságok harmadik évada, amibe az öt főszereplő, vagyis Nicole Kidman, Reese Witherspoon, Laura Dern, Zoë Kravitz és Shailene Woodley főszereplésével. A 2026-os képlékeny is egyelőre képlékeny, de Meryl Streep visszatéréséről szó sincs a készítők részéről. A plakát kedves kezdeményezés, de várjuk meg inkább az igazit!

Az Öreglányok maradnak

Talán egyszer összejön ez a zseniálisnak ígérkező sitcom (Fotó: Facebook)

A nyolcvanas évek népszerű sitcomja a Disney+ kínálatában érhető el. Miután elkészült idén a Mid Century Modern, ami hasonló tematikára épült, csak férfiakkal, rögtön kitalálták, hogy mi lenne, ha elkészülne a remake négy vérbeli komikával. Erről csak a négy színésznőt felejtették el értesíteni és Disney-t, pedig a mindig vicces Tina Fey, Amy Poehler, Maya Rudolph és Lisa Kudrow zseniálisak lennének együtt.