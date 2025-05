30 éve mutatták be A rettenthetetlent – 15 érdekesség, amit biztos nem tudtál Mel Gibson szabadságharcos kultfilmjéről

14. A rettenthetetlen nem csak a mozipénztáraknál bizonyult óriási sikernek, de a díjkiosztókon is. Nem kevesebb, mint 10 Oscarra jelölték, és ebből 5-öt el is nyert, köztük a legjobb film és a legjobb rendezés díját.

15. Létezik egy nemhivatalos folytatása is a filmnek! A 2019-es Robert the Bruce című történelmi moziban Angus Macfadyen ismét eljátszotta I. Róbert skót királyt, akinek a bőrébe már A rettenthetetlenben is belebújt, és a filmben tanúi lehetünk a figura és Skócia későbbi sorsának.