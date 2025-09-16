Ázsia ExpresszCharlie KirkOtthon Start ProgramSztárban Sztár All StarsMegasztár
„Ezt eddig hogy nem vettem észre?!” – Teljesen kiakadtak a Wednesday rajongói: így alakítják át a főszereplőt

Netflix
PUBLIKÁLÁS: 2025. szeptember 16. 15:40
wednesdaysorozatTikTok
A Netflix felett továbbra is borús az ég, az Addams Family szériája ugyanis még mindig tarol. A Wednesday azonban hiába ért végére már a 2. évadának, a rajongóknak valami csak most tűnt fel a főszereplővel kapcsolatban, méghozzá egy kulisszák mögötti videóból.

Aligha tudnánk olyan sorozatot mondani a vörös streamingóriás történetéből, mely nagyobbsikereket ért volna el, mint a Wednesday. A Netflix történetének legnézettebb, angol nyelvű műsora még mindig Jenna Ortega nyomozásának első évada 252 millió megtekintéssel, amit világszinten csak a Squid Game első fejezete előz meg 13 millióval. A Wednesday 2. évadának nézettségi adait miatt sincs semmi szégyenkezni valója az aprólékos munkát végző Tim Burtonnek és csapatának, de a széria sikerébe természetesen maga a főszereplő, Ortega kisasszony is nem kevés energiát fektetett bele. A szerep miatt megtanult csellózni, de attól sem riadt el, hogy akár 1-2 órát üljön a sminkesek székében, minden egyes forgatási napon. S mint egy friss videóból kiderült, nemcsak arra ment el ennyi idő, hogy a szép, hosszú haját tökéletesen fonják be.

Wednesday Les images de la bande-annonce de la série "Wednesday - Saison 2" avec Jenna Ortega
A legnézettebb Netflix-sorozatok közé tartozó Wednesday 2. évadának a végéig kellett várni, hogy a rajongók észrevegyenek egy fontos részletet a főszereplő megjelenésén (Fotó: JLPPA / Bestimage)

Wednesday sebei a fél internetnél kiverték a biztosítékot

A napokban került fel TikTokra, Jenna Ortega egy rajongói oldalára egy videó, melyen az Emmy-díjátadón ékszerdoboznak öltöző színésznő látható, amint épp cinikus antihőst faragnak belőle. A gyorsított felvétel elején semmi különös nem történik, azonban egy ponton az látható, hogy Ortega tarkója fölött egy kicsivel egy hatalmas sebet applikál fel a maszkmester. Ez az apró mozzanat pedig cunami méretű reakcióhullámot váltott ki a fanokból. A videót már több mint 82 millió ember látta és közel 13 ezer hozzászólás született alatta, és a legnagyobb rajongók is egy emberként csaptak a homlokukra, amiért eddig nem figyeltek fel a Wednesday-jelmez eme kiegészítőjére:

Én vagyok az egyetlen, aki eddig nem vette észre azt a nagy sebet a fej hátulján?

− kérdezi a kétségbeesett kommentelő, akinek a hozzászólását közel 400 ezer felhasználó lájkolta, így arra lehet következtetni, másoknak sem tűnt fel eddig a maszkmesterek munkája.

@.jkarb Jenna Ortega's preparation as Wednesday in part 2, by nirvanajmakeup Instagram. #jennaortega #wednesdayaddams #jennastan #wenclair #recommendations #fy #fyp #viralvideos #foryoupage ♬ Wednesday Main Titles (Single from Wednesday Original Series Soundtrack) - Danny Elfman

Mit tartogat a jövő a sorozat szerelmesei számára?

Az már szinte biztos, hogy az idei halloweeni bulikon a fanatikusok már semmilyen apró részletet nem fognak kihagyni a Wednesday-kosztümjükről, de vajon jövő év október 31-én is lesz aktualitása a különc Addams Family még különcebb leányának? Bár könnyen lehet, hogy a főszereplőnek elegendő volt ez a két felvonás, és nem áll sorba repetáért, a Wednesday 3. évadának elkészültét a Netflix ennek ellenére már hivatalosan is bejelentette. 

A következő felvonásra viszont még kicsit várni kell, hiszen a tervek szerint majd csak jövőre veszi kezdetét a forgatás, és majd valamikor 2027 derekán fog csak megjelenni. Ám, addig sem kell búslakodnia senkinek, hiszen úgy hírlik, a spinoff is kaphat egy spinoffot, méghozzá Fester bácsival a főszerepben.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
