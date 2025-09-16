„Ezt eddig hogy nem vettem észre?!” – Teljesen kiakadtak a Wednesday rajongói: így alakítják át a főszereplőt

Aligha tudnánk olyan sorozatot mondani a vörös streamingóriás történetéből, mely nagyobbsikereket ért volna el, mint a Wednesday. A Netflix történetének legnézettebb, angol nyelvű műsora még mindig Jenna Ortega nyomozásának első évada 252 millió megtekintéssel, amit világszinten csak a Squid Game első fejezete előz meg 13 millióval. A Wednesday 2. évadának nézettségi adait miatt sincs semmi szégyenkezni valója az aprólékos munkát végző Tim Burtonnek és csapatának, de a széria sikerébe természetesen maga a főszereplő, Ortega kisasszony is nem kevés energiát fektetett bele. A szerep miatt megtanult csellózni, de attól sem riadt el, hogy akár 1-2 órát üljön a sminkesek székében, minden egyes forgatási napon. S mint egy friss videóból kiderült, nemcsak arra ment el ennyi idő, hogy a szép, hosszú haját tökéletesen fonják be.

A legnézettebb Netflix-sorozatok közé tartozó Wednesday 2. évadának a végéig kellett várni, hogy a rajongók észrevegyenek egy fontos részletet a főszereplő megjelenésén (Fotó: JLPPA / Bestimage)

Wednesday sebei a fél internetnél kiverték a biztosítékot

A napokban került fel TikTokra, Jenna Ortega egy rajongói oldalára egy videó, melyen az Emmy-díjátadón ékszerdoboznak öltöző színésznő látható, amint épp cinikus antihőst faragnak belőle. A gyorsított felvétel elején semmi különös nem történik, azonban egy ponton az látható, hogy Ortega tarkója fölött egy kicsivel egy hatalmas sebet applikál fel a maszkmester. Ez az apró mozzanat pedig cunami méretű reakcióhullámot váltott ki a fanokból. A videót már több mint 82 millió ember látta és közel 13 ezer hozzászólás született alatta, és a legnagyobb rajongók is egy emberként csaptak a homlokukra, amiért eddig nem figyeltek fel a Wednesday-jelmez eme kiegészítőjére:

Én vagyok az egyetlen, aki eddig nem vette észre azt a nagy sebet a fej hátulján?

− kérdezi a kétségbeesett kommentelő, akinek a hozzászólását közel 400 ezer felhasználó lájkolta, így arra lehet következtetni, másoknak sem tűnt fel eddig a maszkmesterek munkája.

Mit tartogat a jövő a sorozat szerelmesei számára?

Az már szinte biztos, hogy az idei halloweeni bulikon a fanatikusok már semmilyen apró részletet nem fognak kihagyni a Wednesday-kosztümjükről, de vajon jövő év október 31-én is lesz aktualitása a különc Addams Family még különcebb leányának? Bár könnyen lehet, hogy a főszereplőnek elegendő volt ez a két felvonás, és nem áll sorba repetáért, a Wednesday 3. évadának elkészültét a Netflix ennek ellenére már hivatalosan is bejelentette.