8 hónapig készült a Wednesday sorozat legbonyolultabb jelenete

Továbbra is dübörög a közönségkedvenc Wednesday a Netflixen Jenna Ortega főszereplésével, a második évad első négy epizódja augusztus hatodika óta elérhető. Ebből két rész a Halott menyasszony, a Frankenweenie és más groteszk meséket gondozó Tim Burton kezei alatt formálódott. A vizionárius rendező abszolút jól rezonál a projekttel, a sztori természete és a Netflix adta szabadság teret ad a művésznek a kreatív gyakorlatozásra.

Jenna Ortega tökéletesen beleillik a Tim Burton filmek bizarr világába (Fotó: COADIC GUIREC / BESTIMAGE)

A Tim Burton ihlette animáció nyolc hónapig készült

A szezon első részében megjelent egy 90 másodperces fekete-fehér stop motion animáció. A röpke jelenet - ami meglehetősen hasonlít Tim Burton jellegzetes animációs filmjeire - egy szerencsétlenül járt Nevermore Academy diákról szól, aki egy mechanikus szívre cserélte a saját szívét.

Tim Burton a The Hollywood Reporter-nek elmondta, hogy ez a jelenet fontos volt és az volt a cél, hogy megtartson egy autentikus, kicsit fapados érzést. Valami hasonlót lőttek be irányelvnek, mint a Vincent című animációja, amit egyetem alatt készített.

Ez az a sorozat, ahol eljátszhatunk dolgokkal és ez nagyon különleges volt számomra. Sőt, kicsit egy old school-vonalat lőttünk be és végül én terveztem a bábut. Emlékszem, milyen volt a Vincentet csinálni és megpróbáltunk visszatérni ehhez, amit először csináltam. Olyanokat jeleztem vissza az animátoroknak, hogy „Nem, ez túl jól néz ki. Nem, az animáció túl profi. Úgy kell csinálnunk, mintha a diákéveimben lennénk és ahogy alkottam a kezdetekben.”

- mondta Tim Burton.

A klasszikus frame-by-frame stop motion animáció, ami pont olyan nehéz, mint amilyennek hangzik (Fotó: Netflix)

A showrunnerek, Al Gough és Miles Millar elmondták, hogy a szóban forgó jelenet eredetileg ugyanúgy élőszereplős felvétel lett volna, mint a sorozat többi része.

Úgy gondoltuk, hogy hatalmas ajándék van a kezünkben ezzel a sorozattal és lehetőségünk van valami különlegeset alkotni. Aztán eszünkbe jutott, hogy mennyire óriási lenne egy stop motion animációt létrehozni. Ez annyira jellemző Timre és a legtöbb sorozatnak nem adatik meg ez a luxus az idő és a pénz függvényében. Tim imádta ezt az ötletet és nagyon sok időbe tellett megvalósítani

- mondta Miles Millar.