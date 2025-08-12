8 hónapig készült a Wednesday sorozat legbonyolultabb jelenete

Továbbra is dübörög a közönségkedvenc Wednesday a Netflixen Jenna Ortega főszereplésével, a második évad első négy epizódja augusztus hatodika óta elérhető. Ebből két rész a Halott menyasszony, a Frankenweenie és más groteszk meséket gondozó Tim Burton kezei alatt formálódott. A vizionárius rendező abszolút jól rezonál a projekttel, a sztori természete és a Netflix adta szabadság teret ad a művésznek a kreatív gyakorlatozásra.
A szezon első részében megjelent egy 90 másodperces fekete-fehér stop motion animáció. A röpke jelenet - ami meglehetősen hasonlít Tim Burton jellegzetes animációs filmjeire - egy szerencsétlenül járt Nevermore Academy diákról szól, aki egy mechanikus szívre cserélte a saját szívét.
Tim Burton a The Hollywood Reporter-nek elmondta, hogy ez a jelenet fontos volt és az volt a cél, hogy megtartson egy autentikus, kicsit fapados érzést. Valami hasonlót lőttek be irányelvnek, mint a Vincent című animációja, amit egyetem alatt készített.
Ez az a sorozat, ahol eljátszhatunk dolgokkal és ez nagyon különleges volt számomra. Sőt, kicsit egy old school-vonalat lőttünk be és végül én terveztem a bábut. Emlékszem, milyen volt a Vincentet csinálni és megpróbáltunk visszatérni ehhez, amit először csináltam. Olyanokat jeleztem vissza az animátoroknak, hogy „Nem, ez túl jól néz ki. Nem, az animáció túl profi. Úgy kell csinálnunk, mintha a diákéveimben lennénk és ahogy alkottam a kezdetekben.”
- mondta Tim Burton.
A showrunnerek, Al Gough és Miles Millar elmondták, hogy a szóban forgó jelenet eredetileg ugyanúgy élőszereplős felvétel lett volna, mint a sorozat többi része.
Úgy gondoltuk, hogy hatalmas ajándék van a kezünkben ezzel a sorozattal és lehetőségünk van valami különlegeset alkotni. Aztán eszünkbe jutott, hogy mennyire óriási lenne egy stop motion animációt létrehozni. Ez annyira jellemző Timre és a legtöbb sorozatnak nem adatik meg ez a luxus az idő és a pénz függvényében. Tim imádta ezt az ötletet és nagyon sok időbe tellett megvalósítani
- mondta Miles Millar.
Az animációt klasszikusan, képkockánként mozgatva fényképezték le. A 90 másodperces jelenet megalkotásának a folyamata, a változtatások és az utómunka így végül nyolc hónapnyi munkát vett igénybe. Elmondhatjuk, hogy ez egy meglehetősen időigényes kreatív döntés volt, de egy ilyen vehemens projekt, mint egy Tim Burton Wednesday epizód egyébként is megigényli a maximumot.
A végére kis érdekesség - ez volt az az animáció, ami közvetlenül inspirálta a megidézett jelenetet. Tim Burton 22 éves volt, amikor ezt megcsinálta és le se tudná tagadni, hogy az ő műve.
