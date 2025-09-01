Mi történt? Timothée Chalamet máris otthagyta a Dűne forgatását – Itt kapták lencsevégre a szupersztárt!

Még csak pár hete volt, hogy Budapestet teljesen elárasztották a világsztárok. A Dűne 3. részének forgatására olyan A-listás színészek érkeztek hazánkba mint a fővárosunk utcáit, éttermeit és ajándékboltjait előszeretettel felkereső Zendaya, az Akváriumban botrányos koncertet adó Jason Momoa, illetve kedvesével, Kylie Jennerrel, különféle kávézókban és éttermekben rendre felbukkanó Timothée Chalamet. Noha a munkálatok eddig gőzerővel haladtak, most úgy tűnik, Tom Holland kedvese után, a film másik főszereplője, Mr. Chalamet is elhagyta hazánkat. Hollywood üdvöskéjét ugyanis Budapesttől majdnem 1500 km-re, Londonban kapták lencsevégre.
Bár a rajongók már tűkön ülve várják a következő Timothée Chalamet-mozi bemutatóját, a keményen dolgozó sztárszínészeknek is kijár némi lazítás. Minden bizonnyal mindössze csak erről lehet szó a Dűne-filmek Paul Atreidesének esetében is, akit Londonban szúrtak ki a fanok, miközben egyik kedvenc csapata, az angol Chelsea FC Fulham FC elleni bajnoki találkozóján foglalt helyet a hazai csapat kispadja mögötti sorban. A sztárszínész és a sztárcsapat közös múltja egyébként messzire tekint vissza, hiszen Chalamet már több korábbi interjújában is kifejezte szimpátiáját a klub felé. Az Oscar-jelölt szépfiú egyébként boldogan hagyhatta el a helyszínt, hiszen a hazai csapat 2-0-ás arányban megnyerte a városi rangadót.
Amellett, hogy a sztárt hamar megtalálták a Stamford Bridge zsúfolt lelátóján, a szemfülesebb rajongók arról is megbizonyosodhattak, amiről eddig csak pletykáltak az interneten: Timothée Chalamet tényleg megvált ikonikus fürtjeitől. Bár Hollywood közönségkedvence sapkát és kapucnit viselt a stadionban, hogy takarja frizuráját, néha a ruhadarabot lehajtotta a fejéről, és akkor jól látszott, hogy a Chalamet valóban elköszönt jellegzetes hajkoronájától, mely évről évre egyre, szorosabban hozzánőtt az imidzséhez, és rajongók ezrei, már-már milliói tartották a legnagyobb szexepiljének.
A Dűne: Messiás rendezőjének, Denis Villeneuve-nek a szava viszont úgy tűnik, szent és sérthetetlen, így a Szólíts a neveden! és a Sehol se otthon szépfiúja beadta a derekát, és borbélyszékbe ült. Kérdés, hogy az általa megformált Paul Atreides harmadik eljöveteléhez miért volt szükséges megtennie ezt a drasztikus lépést Timothée Chalamet-nak. Vajon valóban nagyban hozzájárul majd az új frizura a főszereplő karakterívéhez, vagy csak egy újabb, fölöslegesen túlzó rendezői döntésről van szó? Egy biztos, 2026. december 18-án minden kérdésünkre fény derül majd!
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.