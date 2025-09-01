Mi történt? Timothée Chalamet máris otthagyta a Dűne forgatását – Itt kapták lencsevégre a szupersztárt!

Még csak pár hete volt, hogy Budapestet teljesen elárasztották a világsztárok. A Dűne 3. részének forgatására olyan A-listás színészek érkeztek hazánkba mint a fővárosunk utcáit, éttermeit és ajándékboltjait előszeretettel felkereső Zendaya, az Akváriumban botrányos koncertet adó Jason Momoa, illetve kedvesével, Kylie Jennerrel, különféle kávézókban és éttermekben rendre felbukkanó Timothée Chalamet. Noha a munkálatok eddig gőzerővel haladtak, most úgy tűnik, Tom Holland kedvese után, a film másik főszereplője, Mr. Chalamet is elhagyta hazánkat. Hollywood üdvöskéjét ugyanis Budapesttől majdnem 1500 km-re, Londonban kapták lencsevégre.

Timothée Chalamet Budapestet elhagyva, Magyarországtól jó messze tűnt fel a hétvégén (Fotó: ZUMAPRESS.com)

Timothée Chalamet inkább meccsre jár a Dűne 3. forgatása helyett

Bár a rajongók már tűkön ülve várják a következő Timothée Chalamet-mozi bemutatóját, a keményen dolgozó sztárszínészeknek is kijár némi lazítás. Minden bizonnyal mindössze csak erről lehet szó a Dűne-filmek Paul Atreidesének esetében is, akit Londonban szúrtak ki a fanok, miközben egyik kedvenc csapata, az angol Chelsea FC Fulham FC elleni bajnoki találkozóján foglalt helyet a hazai csapat kispadja mögötti sorban. A sztárszínész és a sztárcsapat közös múltja egyébként messzire tekint vissza, hiszen Chalamet már több korábbi interjújában is kifejezte szimpátiáját a klub felé. Az Oscar-jelölt szépfiú egyébként boldogan hagyhatta el a helyszínt, hiszen a hazai csapat 2-0-ás arányban megnyerte a városi rangadót.

Tényleg odalett a híres hajkorona?

Amellett, hogy a sztárt hamar megtalálták a Stamford Bridge zsúfolt lelátóján, a szemfülesebb rajongók arról is megbizonyosodhattak, amiről eddig csak pletykáltak az interneten: Timothée Chalamet tényleg megvált ikonikus fürtjeitől. Bár Hollywood közönségkedvence sapkát és kapucnit viselt a stadionban, hogy takarja frizuráját, néha a ruhadarabot lehajtotta a fejéről, és akkor jól látszott, hogy a Chalamet valóban elköszönt jellegzetes hajkoronájától, mely évről évre egyre, szorosabban hozzánőtt az imidzséhez, és rajongók ezrei, már-már milliói tartották a legnagyobb szexepiljének.