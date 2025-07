Zendaya szuvenírt vásárolt Budapesten

Ahogyan azt a Bors is megírta már, Zendaya Budapesten forgat. Nemrégiben beszámoltunk róla, hogy több éttermet is kipróbált fővárosunkban, most pedig arról értesültünk, hogy szuveníreket vásárolt egy ajándékboltban.

A házunk vezetője, Erika pont volt bent és nagyjából 20 percet stresszelt, hogy merjen-e fotót kérni - de mert és milyen jól tette, mert Zendaya csoda kedves volt! Sőt, a belső forródróton megtudtuk, hogy vásárolt is néhány apróságot, ezért egy kis magyar design is utazik majd vele tovább!

- írta ki az üzlet Insta-oldala.