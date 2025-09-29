Láncra vert lány és gyilkos politikus: ők a legkegyetlenebb anyák a filmvásznon

Számtalan ember hordoz magában anyasebet, feldolgozatlan traumát a szülőanyjával. Akadnak azonban olyan durva, filmes kivételek, mint Meryl Streep politikusnője vagy a Harlem-i gettóban őrjöngő Mo' Nique, akik új szintre emelték a kegyetlen anyaság fogalmát.
Az egyik legkegyetlenebb anya egy -spoiler- csontváz. A gyermekként bántalmazott, majd az édesanyját meggyilkoló Norman Bates sorozatgyilkosként tevékenykedik a "mama" nevében. A skizofrén férfi az anyja, Norma ruhájában és parókájában gyilkolászik a Bates motel körül Alfred Hitchcock klasszikusában. A film végi sokkoló csattanó azóta is az egyik legbrutálisabb filmes befejezések egyike.
A nők imádnak egymással versengeni, de, hogy anya és lánya ugyanarra a pasira hajtson rá, azért az még a legborzasztóbb családokban is meredek lenne. A filmtörténet első pumája, Mrs. Robinson szív nélkül ráhajt a lányával járó, érettségiző Benjaminra. A "Maga el akar csábítani, Mrs. Robinson?" 1967 óta a popkultura része lett, Anne Bancroft alakítása pedig igazán merészre sikerült. Érdekesség, hogy a híres plakáton nem a színésznő lába látható, hanem a Dallas sztárjáét mustrálja a fiatal Dustin Hoffman.
Pornózott, alkoholista volt és még fél Hollywood utálta is, élén Bette Davisszel. Joan Crawford 1977-es halála után adoptált lánya, Christina Crawford adott ki egy könyvet Anyu, a sztár címen. A filmes jogokat azonnal megvették és 1981-ben elkészült minden idők legvitatottabb alkotása. Sokan támadták a filmet, mert túl negatív színben festette le a néhai színésznőt, többen azonban megerősítették, hogy Joan valóban ennyire kegyetlen és erőszakos volt. A film talán legsokkolóbb jelenete, mikor egy ollóval esik a lánya hajának a díva, akit Hollywood másik legutáltabb színésznője, Faye Dunaway alakított.
2004-ben Meryl Streep egy remake-ben vállalt fontos szerepet Denzel Washington társaságában. Az 1962-es Frank Sinatra filmben a legendás Angela Lansbury alakította a kemény politikus anyát, akinek semmi sem szent azért, hogy a fiából elnököt csináljon. A "Maga Raymond Shaw?" című jelenet hidegrázó, és gyakorlatilag egy pillanatban összefoglalja ennek az asszonynak minden kegyetlenségét. Streep egy igazi égetnivaló szipirtyót alakít zseniálisan, akit nem kerül el a végzete.
2009-ben Oprah Winfrey produceri felügyelete alatt Lee Daniels a világ legsokkolóbb filmjét hozta össze. A nyolcvanas évek harlemi gettójában játszódó Precious egy extrém túlsúlyos tinilányról szól, aki szeretne tovább tanulni. 16 éves terhes az apja második gyerekével, miközben munkanélküli naplopó anyja rendszeresen bántalmazza. Mary maga az ördög, semmi emberi nincs ebben az "anyában" akit Mo' Nique olyan brutális hitelességgel keltett életre, hogy Oscar-díjat is kapott érte.
Akadnak olyan anyák, akik a saját anyjuktól sem kapták meg azt a biztonságot és szeretet, amire szükségük lenne. A mentős Helena az önromboló tinilányát, Steffit elrabolja a kórházból, láncraveri, remélve hogy meg tudja védeni önmagától. Lehet nem késő még megérteni egymást? Feldolgozhatók a régi sérelmeink? Ezekre kereste a CineFest-en nagysikerrel vetített Anyatigris, ami a sokkoló végkifejletével az év egyik nagy meglepetésfilmje lett.
