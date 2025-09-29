Láncra vert lány és gyilkos politikus: ők a legkegyetlenebb anyák a filmvásznon

Számtalan ember hordoz magában anyasebet, feldolgozatlan traumát a szülőanyjával. Akadnak azonban olyan durva, filmes kivételek, mint Meryl Streep politikusnője vagy a Harlem-i gettóban őrjöngő Mo' Nique, akik új szintre emelték a kegyetlen anyaság fogalmát.

Meryl Streep a világ legkegyetlenebb anyja szerepében (Fotó: Entertainment Pictures)

Meryl Streeptől Mo' Nique-ig: 5+1 kegyetlen filmes anya

Psycho - Norma Bates

Az egyik legkegyetlenebb anya egy -spoiler- csontváz. A gyermekként bántalmazott, majd az édesanyját meggyilkoló Norman Bates sorozatgyilkosként tevékenykedik a "mama" nevében. A skizofrén férfi az anyja, Norma ruhájában és parókájában gyilkolászik a Bates motel körül Alfred Hitchcock klasszikusában. A film végi sokkoló csattanó azóta is az egyik legbrutálisabb filmes befejezések egyike.

Diploma előtt - Mrs. Robinson

A nők imádnak egymással versengeni, de, hogy anya és lánya ugyanarra a pasira hajtson rá, azért az még a legborzasztóbb családokban is meredek lenne. A filmtörténet első pumája, Mrs. Robinson szív nélkül ráhajt a lányával járó, érettségiző Benjaminra. A "Maga el akar csábítani, Mrs. Robinson?" 1967 óta a popkultura része lett, Anne Bancroft alakítása pedig igazán merészre sikerült. Érdekesség, hogy a híres plakáton nem a színésznő lába látható, hanem a Dallas sztárjáét mustrálja a fiatal Dustin Hoffman.

Anyu, a sztár - Joan Crawford

Faye Dunaway alakítását sokan kritizálták (Fotó: HIP/ Northfoto)

Pornózott, alkoholista volt és még fél Hollywood utálta is, élén Bette Davisszel. Joan Crawford 1977-es halála után adoptált lánya, Christina Crawford adott ki egy könyvet Anyu, a sztár címen. A filmes jogokat azonnal megvették és 1981-ben elkészült minden idők legvitatottabb alkotása. Sokan támadták a filmet, mert túl negatív színben festette le a néhai színésznőt, többen azonban megerősítették, hogy Joan valóban ennyire kegyetlen és erőszakos volt. A film talán legsokkolóbb jelenete, mikor egy ollóval esik a lánya hajának a díva, akit Hollywood másik legutáltabb színésznője, Faye Dunaway alakított.

A mandzsúriai jelölt - Eleanor Show

2004-ben Meryl Streep egy remake-ben vállalt fontos szerepet Denzel Washington társaságában. Az 1962-es Frank Sinatra filmben a legendás Angela Lansbury alakította a kemény politikus anyát, akinek semmi sem szent azért, hogy a fiából elnököt csináljon. A "Maga Raymond Shaw?" című jelenet hidegrázó, és gyakorlatilag egy pillanatban összefoglalja ennek az asszonynak minden kegyetlenségét. Streep egy igazi égetnivaló szipirtyót alakít zseniálisan, akit nem kerül el a végzete.