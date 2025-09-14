Szerelem, fegyverek és örökzöld sztárok a hétvégi streaming képernyőn – Meryl Streeptől Rose McGowantig

Ez a hétvége a szélsőséges hangulatok ünnepe: a gyengéd érzelmek és a féktelen lövöldözések egyszerre uralják majd a képernyőt. Az egyik oldalon ott a romantikus kaland, amelyben Meryl Streep minden pillantása újabb titkot rejt, a másikon pedig Rose McGowan, aki könyörtelenül aprítja a szörnyeket. Akár érzelmes kikapcsolódásra, akár adrenalinfröccsre vágyunk, a streaming kínálat most mindkettőt bőven kiszolgálja – foglalta össze az Origo cikke.
Meryl Streep a gaz csábító szerepében is remekel majd a hétvégén, de mielőtt kitérnénk rá, itt van hosszú évek után újra a kedvenc pszichopata gyilkosunk, aki a hozzá hasonló rosszfiúkat irtotta több évadon keresztül. A Skyshowtime sorozatok továbbra is nagyot mennek, tavaly mutatták be a Dexter: Eredendő bűn című sorozatot, ami a címszereplő fiatal éveit mutatta be, ám most a Dexter: Feltámadásban a kómából magához térő gyilkos újra belecsap a sűrűjébe. Michael C. Hall visszatér a rémisztő mosolyú figura bőrébe, mellette pedig az újra sokat forgató Uma Thurman és Peter Dinklage láthatók.
Nancy Meyers 2009-es sikerfilmje 16 év után az HBO MAX kínálatában szólítja meg az érettebb korosztályt egy könnyed romantikus vígjátékkal. Meryl Streep elvált anyát játszik, akinek a férje (Alec Baldwin alakításában) lelépett egy fiatalabb nővel. A kapuzárási pánik azonban gyorsan véget ér a férfinél, aki egy este az exfelesége ágyában köt ki. Így lesz Jane figurájából 60 évesen az a bizonyos másik nő, akivel a nős férj viszonyt kezd. Eközben feltűnik Adam, az építész, aki viszont egy új szerelem lehetőségét hozza el Steve Martin alakításában.
Charlie Sheen minden bizonnyal élete alakítását nyújtja a Netflix kétrészes dokumentumfilmjében. Az Alias Charlie Sheen-ben kendőzetlenül vall a függőségeiről, bukásairól és minden balhéjáról, amik a karrierjét végigkísérték. A drogfüggőségét sokkoló mélységekig mutatja be a sorozat: például elmeséli, egyszer annyi drog volt benne, hogy jégkockával az ánuszában volt csak képes befejezni egy forgatást. A szebb napokat látott sztár 3 órán át mesél az életéről a Netflixen.
Az Apple TV+ legsikeresebb sci-fi szériájának harmadik évadának a befejező része már elérhető a streaming-szolgáltatón. A galaktikus kaland nemcsak látványvilága, de komplex története miatt 2021-óta a nézők kedvence. Az alkotók lehengerlő cliffehangert ígérnek az utolsó részre, ám a rajongók öürlhetnek, ugyanis már készül a negyedik évad, ami minden bizonnyal 2026-2027 körül érkezhet az Apple-re. A főszerepekben továbbra is Jared Harris és Lee Pace láthatók.
Amikor Robert Rodriguez és Quentin Tarantino eldöntötte, hogy készítenek két, szándékosan vacak, a hetvenes évek filléres selejtmozijaira hajazó horrort, akkor már sejthető volt, hogy kő kövön nem marad. A Grindhouse-filmek, vagyis a Halálbiztos és a Terrorbolygó most az HBO MAX-on debütálnak. A Halálbiztosban Kurt Russell alakít egy beteges kaszkadőrt, aki szexi csajokat gyilkolászik unalmas óráiban, míg a Terrorbolygóban jön a zombiapokalipszis, amit csak Rose McGowan géppuskalábú sztriptíztáncosnője tud megakadályozni.
