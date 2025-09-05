Hihetetlen! A Dallas Samanthája fillérekért adta el a lábát

A 85 éves Linda Gray-t az egész világ a Jockey elhanyagolt feleségeként, Samanthaként ismeri a világ leghíresebb szappanoperájából. A Dallas világsztárrá tette 1978-ban a színésznőt, akinek közel 40 évesen indult be a karrierje. Azt azonban kevesen tudják, hogy 10 évvel korábban férfiak milliónak akadt meg a szeme a még mindig csinos színésznő lábain.

Linda Gray a Dallas előtt a lába miatt volt híres (Fotó: Archív)

Dallas és Linda Gray lába

A hatvanas években csupán egy-két statisztaszerepben volt látható a színésznő, akinek volt egy kedves fotós barátja. A férfi arra kérte, hogy egy filmplakáthoz szükség lenne egy szexi női lábra. Gray felvett egy szexi harisnyát és egy délután pózolt a barátjának, csak úgy a hecc kedvéért. A színésznő 20 dollárt kapott a munkáért, ami mai árfolyamon 8000 forintnyi dollár. A csábos virgácsait bagóért adta el, pedig akkor még nem tudta, hogy a hatvanas évek legmeghatározóbb coming of age filmjéhez adta.

A 85 éves színésznő érdekesen kezdte a karrierjét (Fotó: Faye Sadou)

Mike Nichols rendezésében 1967-ben mutatták be a Diploma előtt című filmet, amiben Dustin Hoffman egy frissen érettségiző diákot alakít, akit a szerelmének az anyja, a középkorúan is dögös Mrs. Robinson csábít el. A férfi komoly dilemmába kerül, de nem segít a helyzeten a fehérmájú anyós-jelölt sem. Az Oscar-díjas klasszikus plakátján Hoffman karaktere egy női lábat néz, ami nem a a másik főszerepet alakító Anne Bancroft-é volt, hanem a lényegesen fiatalabb és karcsúbb Linda Gray-é.

A Diploma előtt igazi klasszikus lett (Fotó: EMBASSY PICTURES)

A többi már a filmtörténelem része, de Gray a mai napig jókat vígad azon, hogy a lába hamarabb lett híresebb, mint ő. A 85 éves színésznő még mindig aktív, hamarosan egy karácsonyi filmet fog forgatni, miközben rendszeresen jelenik meg társasági eseményeken és fotózásokon is. Aktív állatvédőként szintén számos programban vesz részt, azonban a Dallashoz hasonló sikert sajnos nem sikerült elérnie.