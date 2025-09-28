Ázsia ExpresszMegasztárOtthon Start ProgramSallai Nóra balesete
Tragikus hír érkezett: elhunyt a szeretett magyar színésznő

Buzogány Márta Gabriella
PUBLIKÁLÁS: 2025. szeptember 28. 06:45
A közösségi oldalakon fia jelentette be a fájó hírt. Buzogány Márta hosszú betegség után elhunyt. A színésznő 60 éves volt.

Életének 60. évében elhunyt Buzogány Márta. A gyönyörű színésznő halálhírét fia jelentette be a közösségi oldalakon. 

Buzogány Márta elhunyt
Buzogány Márta elhunyt - Fotó: Freepik

Hosszú betegség után elhunyt Buzogány Márta

"Drága édesanyám, Buzogány Márta Gabriella tegnap délután háromkor hosszú betegség és sok szenvedés után eltávozott közülünk mindössze 60 évesen. Elmondhatatlanul szerettem és szeretem. A maga mögött hagyott hiánya csillapíthatatlan de hiszek benne, hogy él bennem, bennünk tovább. 

Vigyázz magadra Mama!" - állt a megrendítő posztban.

A színésznő számos színházi darabban játszott, emellett különböző önálló esteket is tartott. Szívügye volt az általános és középiskolás gyerekek tanítása, ezért is hozta létre a Színházikó csoportot, amely színjátszó szakkör volt gyerekeknek.

"Hétről hétre összegyűlnek a gyerekek, akik lehet, hogy máskülönben nem is találkoztak volna, és itt együtt játszanak. Ha pedig ismerték is egymást, ez a fajta találkozás akkor is mást, újat tud adni számukra – mondta Buzogány Márta egy korábbi interjújában. – Szeretem látni a mosolyokat, amit a játék önfeledtsége vált ki. Szeretem, hogy lehet hibázni, bármit szabad kipróbálni és újra próbálni. Szeretem a szép pillanatokat, amikor mind érezzük: igen, itt történt valami. Szeretem a rengeteg színes ötletet, ami ilyenkor születik. Szeretem, hogy észrevétlenül tanulunk egymástól, egymásról, magunkról."

Gyászhírére megrendítette a rajongókat, akik a Facebookon igyekeznek búcsúzni a szeretett színésznőtől.

 

