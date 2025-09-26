„Kómában van, és nem tudjuk, fel fog-e ébredni” - a rajongók teljesen összetörtek Lewis Hamilton híre hallatán

Ázsia ExpresszSztárban Sztár All StarsMegasztárOtthon Start Program
PUBLIKÁLÁS: 2025. szeptember 26. 17:07
A világbajnok autóversenyző nagyon aggódik hőn szeretett barátjáért, ezért a rajongók segítségét kéri.
Amy Mans
Lewis Hamilton szomorúan számolt be arról, hogy szeretett bulldogja, Roscoe életveszélyes állapotba került. A kutyát kórházba szállították, miután ismét tüdőgyulladást kapott és légzési nehézségekkel küzdött. Bár az orvosok azonnal megkezdték a kezelést, Roscoe állapota drámaian romlott, szívleállása után sikerült ugyan újraéleszteni, de jelenleg mesterséges kómában tartják. Hamilton elmondása szerint nem tudni, felébred-e még valaha.

alt=Lewis Hamilton nagyon aggódik szeretett kutyusáért, akit jelenleg mesterséges kómában tartanak súlyos betegsége miatt
Lewis Hamilton nagyon aggódik szeretett kutyusáért, akit jelenleg mesterséges kómában tartanak súlyos betegsége miatt / Fotó: Getty Images

Lewis Hamilton a rajongóktól kér segítséget a lelki támogatásért

Az immár 40 éves hétszeres világbajnok az Instagramon kért követőitől támogatást:

Kérlek, tartsátok Roscoe-t a gondolataitokban. Szeretném, ha naprakészen tudnátok róla. Roscoe ismét tüdőgyulladást kapott, és nehezen kapott levegőt. Kórházba kellett vinni, ahol nyugtatót kapott, hogy meg tudják vizsgálni. A vizsgálatok közben azonban leállt a szíve. Sikerült visszahozni a szívverését, de most kómában van. Nem tudjuk, fel fog-e ébredni ebből. Holnap megpróbálják felébreszteni. Én mellette vagyok, és szeretném megköszönni mindenkinek az imákat és a támogatást

- olvasható Hamilton sorai közösségi oldalán.

Roscoe, aki hosszú évek óta Hamilton hű társa a Forma–1-es paddockban, már áprilisban is tüdőgyulladással küzdött. Akkor Hamilton trénere, Kirstin McMillian részletesen beszélt a terápiáról, amiben a kutya hagyományos antibiotikum-kezelés mellett kiegészítő, holisztikus módszereket is kapott, például nagy dózisú C-vitamin-infúziót és akupunktúrás kezeléseket -írja a Daily Mail.

Roscoe egészségügyi válsága egyébként egy nehéz idény közepén érte Hamiltont. A Ferrarihoz való átigazolása óta nem sikerült futamot nyernie, jelenleg a hatodik helyen áll a világbajnoki pontversenyben. Azerbajdzsánban mindössze a nyolcadik helyen végzett, időmérőn pedig csak a 12. rajtkockát szerezte meg, amit ő maga is csalódásként élt meg.

Hamilton most azonban nem a pályára, hanem hűséges négylábú barátjára koncentrál, akinek sorsa több millió rajongó szívét szorítja össze világszerte.

Lewis Hamilton legfrissebb Instagram bejegyzése az alábbiakban megtekinthető:

 

 

